Formación con alta demanda en el mercado laboral
El CIFP de Mantenimiento y Servicios a la Producción de Langreo se ha consolidado como un referente de la FP gracias a la capacitación de profesionales para sectores industriales, energéticos y de mantenimiento
En un mundo en constante transformación, donde la tecnología, la sostenibilidad y la innovación marcan el rumbo, el CIFP de Mantenimiento y Servicios a la Producción de Langreo se posiciona como un referente en la formación profesional técnica. El centro apuesta por una enseñanza práctica, actualizada y conectada con la realidad empresarial, destinada a formar a los profesionales que hoy demanda la industria.
Ciclos formativos de Grado Superior
CFGS de Energías renovables
Se trata de uno de los sectores conmayor crecimiento. Los alumnos podrán trabajar en el montaje y mantenimiento de instalaciones solares y parques eólicos, contribuyendo a un modelo energético sostenible.
CFGS de Mantenimiento de instalaciones térmicas y de fluidos
Los alumnos podrán especializarse en la gestión y mantenimiento de instalaciones industriales y de climatización, con alta demanda de técnicos en empresas de todos los sectores.
CFGS de Mecatrónica industrial
Esta formación combina mecánica, electrónica y automatización. El Ciclo Formativo de Grado Superior de Mecatrónica industrial prepara al alumnado para trabajar con sistemas industriales inteligentes y líneas de producción automatizadas.
CFGS de Desarrollo de proyectos de instalaciones térmicas y de fluidos
Gracias a este ciclo, los alumnos aprenderán a diseñar, planificar y supervisar instalaciones en edificios e industria, trabajando con normativa real y herramientas profesionales. Una titulación clave para quienes buscan perfiles técnicos de responsabilidad.
Ciclos formativos de Grado Medio
CFGM Instalaciones de Producción de Calor
Este curso permite la especialización en sistemas térmicos y energéticos, aplicando normativa real y estándares de eficiencia y sostenibilidad.
CFGM de Mantenimiento de instalaciones frigoríficas y de climatización
Este curso posibilita que el alumno pueda adquirir las competencias necesarias para montar y mantener sistemas de climatización, refrigeración y ventilación en entornos reales.
CFGM de Mantenimiento electromecánico
Este ciclo prepara para intervenir en maquinaria industrial y sistemas automatizados, siendo este uno de los perfiles más demandados por la industria actual.
CFGM de Soldadura y Calderería
El ciclo de Soldadura y Calderería desarrolla habilidades técnicas en fabricación metálica, estructuras y soldadura, Se trata de una formación con amplias salidas profesionales en sectores industriales clave.
Una formación que va más allá del aula
Skills
El CIFP de Mantenimiento y Servicios a la Producción participa en las competiciones Skills, tanto en la fase regional como en la nacional, en las especialidades de Mecatrónica y Refrigeración y climatización. Sin duda, una gran oportunidad para que el alumnado del centro demuestre su talento y nivel de preparación.
Aula ATECA
El centro cuenta con un aula de tecnología aplicada equipada con herramientas de última generación: impresora 3D, escáner 3D, grabadora láser, cámaras 360º y realidad virtual. El Aula ATECA es un espacio donde aprender haciendo y experimentar con tecnología real.
Erasmus +
El alumnado del centro tiene la oportunidad de realizar su formación en empresas europeas. podrá vivir una experiencia profesional y personal única, mejorando competecias técnicas e idiomas.
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