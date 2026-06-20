Laviana pone en marcha una red de aparcabicis seguros y gratuitos con más de 140 plazas distribuidas por el concejo

El Ayuntamiento de Laviana ha puesto en funcionamiento una nueva red de aparcabicis seguros con el objetivo de fomentar la movilidad sostenible y facilitar el uso cotidiano de la bicicleta y otros vehículos de movilidad personal. La red, integrada en el ecosistema PVerde, cuenta con siete instalaciones distribuidas estratégicamente por diferentes puntos del concejo y ofrece más de 140 plazas para el estacionamiento seguro de bicicletas.

Para acceder a estos aparcamientos, los usuarios deberán registrarse previamente a través de la aplicación móvil PVerde o de la página web www.parkingverde.com. Una vez completado el proceso de alta, podrán utilizar cualquiera de las instalaciones de forma sencilla e intuitiva, bien mediante la propia aplicación o introduciendo su PIN personal en el teclado de acceso de cada aparcamiento.

Esta iniciativa nace con la finalidad de eliminar una de las principales barreras que encuentran muchas personas para utilizar la bicicleta con mayor frecuencia: la falta de espacio adecuado en sus viviendas para guardarla. Como única condición para mantener activa la plaza, será necesario hacer uso de la instalación al menos una vez al mes.

La incorporación de Laviana a la red PVerde supone además una importante ventaja para residentes y visitantes. El sistema cuenta con una amplia implantación en distintos municipios de España, por lo que los usuarios habituales podrán acceder a los aparcamientos del concejo utilizando la misma cuenta con la que ya operan en sus localidades de origen. Del mismo modo, los usuarios registrados en Laviana podrán hacer uso de las infraestructuras integradas en esta red cuando se desplacen a otras ciudades adheridas al sistema.

El uso de los aparcamientos será completamente gratuito y estará únicamente condicionado a la aceptación de las normas de utilización y convivencia establecidas para garantizar el correcto funcionamiento del servicio.

En materia de seguridad, el sistema incorpora diversas medidas destinadas a ofrecer garantías a los usuarios. Cada apertura y cierre queda registrado en una base de datos que identifica a las personas que acceden a las instalaciones, mientras que el uso de los aparcamientos también cuenta con el apoyo de sistemas de videovigilancia. No obstante, desde el Ayuntamiento se recomienda utilizar candados o dispositivos antirrobo propios y comprobar siempre que la puerta queda correctamente cerrada tras cada uso.

La ubicación de los siete aparcabicis responde a criterios de accesibilidad y funcionalidad, situándose en las proximidades del intercambiador de transporte público, centros educativos, edificios administrativos y otras zonas de gran afluencia.

Desde el Ayuntamiento se espera que esta nueva red contribuya a incrementar el uso de la bicicleta como medio de transporte habitual, promoviendo hábitos de movilidad más sostenibles y saludables. Asimismo, estas instalaciones reforzarán la oferta de servicios para quienes visitan el concejo atraídos por su entorno natural, la extensa red de rutas ciclables y los recursos vinculados al Centro BTT Senderos del Carbón.

Además, esta actuación se enmarca dentro de la estrategia municipal de modernización del espacio urbano y mejora de la calidad de vida en el concejo, apostando por soluciones que favorezcan desplazamientos más eficientes, reduzcan la dependencia del vehículo privado y contribuyan a una movilidad más respetuosa con el entorno. Con la puesta en marcha de esta red, Laviana da un paso más hacia un modelo de municipio más conectado, accesible y preparado para responder a las nuevas necesidades de movilidad de la ciudadanía.