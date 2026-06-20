La negativa de los radiólogos y anestesistas a las horas extra deja en el aire miles de pruebas semanales y unas 80 operaciones

Más de un millar de pruebas radiodiagnósticas semanales –entre ellas, en torno a un centenar de mamografías– están en el aire si a partir del próximo 1 de julio los radiólogos del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) dejan de hacer horas extra por las tardes, incluidas en el plan de actividad extraordinaria voluntaria consensuado con el Sespa para rebajar las listas de espera.

Los especialistas han tomado esta decisión, al igual que otros servicios médicos del citado hospital y de otros cinco centros del Principado, en pleno conflicto sanitario para mostrar su "profundo malestar" por dejar a los médicos –unos 3.800 en la región– "al margen" de la elaboración del estatuto marco por parte del Ministerio de Sanidad, y por la "falta de medidas" de la Consejería de Salud para reorganizar jornadas y aligerar la carga laboral. Los facultativos advierten: su colaboración "voluntaria" en el trabajo extra por las tardes "no puede mantenerse indefinidamente sin diálogo ni reconocimiento".

La negativa de los médicos asturianos a realizar las denominadas peonadas se ha producido en plena huelga de médicos en toda España –cuarta semana en lo que va del año– y ha llegado en cascada en los últimos días. Hasta ahora, son 17 servicios de seis hospitales los que ya han suspendido la actividad por la tarde o han anunciado que lo harán: ocho especialidades en el HUCA (digestivo, oftalmología, cardiología, anestesia, cirugía, ginecología, urología y radiodiagnóstico); en el Valle del Nalón (Riaño, Langreo), los anestesistas anunciaron ayer viernes que paran y se suman así a los de cirugía general; en el gijonés de Cabueñes ya se han sumado cirugía, traumatología, urología y anestesia; y a estos hay que sumar los anestesistas de Jarrio (Coaña), San Agustín (Avilés) y Álvarez Buylla (Mieres).

Plan de alivio

Esta decisión es un duro golpe al plan para aliviar las listas de espera, un caballo de batalla de la Consejería de Salud en los últimos tiempos y que hasta ahora había dado resultado. El Principado ha rechazado la petición de este periódico de valorar el impacto de la huelga en la actividad asistencial y en las listas. El último informe regional, de abril, cifraba en casi 23.000 personas las que estaban en lista de espera quirúrgica –poco más de 2.000 acumulaban tres meses–, 145 más que en marzo y 962 más que en abril de 2025. La demora media es de 85 días. Asturias cerró 2025 con 22.402 pacientes en lista quirúrgica y una demora media de 90,7 días.

Los números del HUCA permiten dar idea del impacto que está teniendo la protesta médica. Además del millar aproximado de pruebas de rayos vespertinas que peligran, el plante del servicio de digestivo resta unas 60 gastroscopias semanales; el de urología moviliza unos cinco quirófanos por las tardes, mientras que de los anestesistas dependen unas 80 intervenciones semanales, todo en función del tipo de programación que se haga.

Esto se agrava, además, con que las direcciones hospitalarias estaban aprovechando las tardes para compensar los retrasos de las huelgas semanales de este año. Porque el paro de esta última semana también ha afectado a la asistencia diaria normal y deja una factura llamativa: unas 220 cirugías y unas 1.800 consultas sin hacer desde el pasado lunes hasta ayer.

Estos últimos son datos del sindicato médico SIMPA, que destaca el alto apoyo que ha tenido esta semana la huelga que convocó contra el estatuto marco del Minsiterio. "El impacto de la movilización sobre la actividad voluntaria también ha sido importante en esta semana y también se dejará anotar en la lista de espera", advierte José Antonio Vidal, portavoz del SIMPA. "Hubo una tremenda reducción de actividad durante la semana, aunque en número absoluto haya menguado debido a la programación previa menor, debido a las vacaciones ya previstas", matiza.

Reunión de la mesa sectorial

El SIMPA asistió este viernes a una reunión de la mesa sectorial con responsables de la Consejería de Salud para hablar de la futura ley de personal estatutario en la región, tal y como ofreció días atrás la consejera, Concepción Saavedra. "En nuestra opinión, y posiblemente compartida por la consejería, no va a dar salida al conflicto médico nacional, aunque sí puede mejorar notablemente la situación asturiana. Pero creemos que el sometimiento al estatuto marco vigente va a tener problemas que no podemos salvar fácilmente a nivel asturiano", añadió el dirigente médico.

Tanto el SIMPA como el SIMES, que apoya la huelga nacional pero también dirige la protesta hacia el Gobierno del Principado –al que reclama la adopción de medidas para mejorar la carga laboral de los médicos asturianos–, están convencidos de ir a una huelga indefinida a partir del otoño si las administraciones no mueven ficha. "Intentaremos que no llegue, porque esto será el fin del Sistema Nacional de Salud y no queremos acabar con la red pública, al menos aquí en Asturias. No sería nada agradable, pero la culpa lógicamente solo tiene un responsable, la Ministra de Sanidad", avisa José Antonio Vidal.