"Nervios" entre los miles de aspirantes a maestros que este sábado celebran su oposición: "No me imagino trabajando de otra cosa"

"Muchos nervios" es lo que se palpó esta mañana en las cinco sedes (Oviedo, Gijón, Avilés, Langreo y Corvera) de las oposiciones al cuerpo de maestros y de catedráticos de Música y Artes Escénicas. Un total de 6.014 aspirantes admitidos para cubrir 566 plazas para ambos cuerpos con la novedad de aglutinar las dos partes del examen (la teoría y la práctica) en una misma jornada a excepción de las especialidades de Música, en el caso de maestros, y de las plazas de catedrático, que afrontarán las dos fases en días separados.

"Tenemos una gran cantera; si no, no tendríamos tantos aspirantes", celebró la consejera de Educación, Eva Ledo, en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón, en la que se celebró la prueba de Educación Primaria. Era la especialidad para la que más plazas se ofertaban: 148 en total. Había para esta modalidad 1.556 candidatos, por detrás de la especialidad más numerosa que fue Educación Infantil: 1.675 admitidos para 85 plazas.

En las inmediaciones del Campus del Cristo de Oviedo, donde se celebraba la prueba de Infantil, miles de personas hacían los últimos repasos antes de entrar a la segunda prueba del día, el supuesto práctico. "Es la primera vez que me presentaba y creo que la teoría me salió bastante bien, aunque me puse algo nervioso", explica Manuel Soberón que terminó la carrera de Educación Infantil el año pasado. "Vine por la experiencia, para saber cómo era el examen y parece que con los temas tuve suerte", sonríe este llanisco de 23 años.

De un total de 25 temas, en el examen caen dos mediante sorteo. Cada aspirante elige cuál desarrollar. "Todos hemos pasado por ahí y se llega con muchos nervios pero en cuanto ves el tema y te pones a escribir se te pasa", reconoció Ledo, que le transmitió ese consejo a varios aspirantes con los que pudo hablar antes de la prueba. "Sabemos que es un día delicado, pero trabajamos para que todo salga bien", expresó la Consejera.

Para Senén Menéndez Álvarez los niños son "su gran vocación". "No me imagino trabajando de otra cosa, son lo más", sonrió antes de entrar a la prueba práctica de Infantil. Para él también era su primera vez y el sistema de aglutinar las dos partes en el mismo día es lo que más le convence. "Prefiero quitármelo; en la teoría tuve suerte y ahora espero que el supuesto práctico también me salga bien", confiesa. Junto a él, su compañera Verónica Salas, que también debuta en unas oposiciones, aunque sin muchas expectativas. "Este año empecé a estudiar de forma online Educación Primaria, así que la oposición no me la preparé al 100%", aclara la joven.

Pedagogía Terapéutica, la estrella de la jornada

En Avilés, más de ochocientos opositores estaban convocados a las oposiciones en la especialidad de Pedagogía Terapéutica (PT) y repartidos en dos sedes, el IES Carreño Miranda y el IES La Magdalena. Si bien el primero concentró a 10 de los 15 tribunales. María Lozano, residente en Gijón, se presentó por primera vez a las oposiciones y lo hizo animada por el aumento de plazas en esta especialidad.

VÍDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Miki López

"Nervios no tuve muchos porque en realidad vine a probar, de los seis temas que preparé, no entró ninguno", señaló Lozano, que afirmó tener experiencia en la educación concertada. Por su parte, la langreana Marina Alonso también fue la primera vez que se presentó a las oposiciones, animada igualmente por el aumento de plazas. "Tengo claro que seré PT en la escuela pública, entraré en bolsa porque el examen, no sé cómo me salió, eso no se sabe nunca", afirmó, no sin antes destacar que el tema que hizo fue "Alumnado precoz, con talento y superdotación".

La especialidad de Pedagogía Terapéutica era la segunda que más plazas ofertadas después de Educación Primaria, 100 plazas, con 871 aspirantes. "Hemos intentado aumentar todo lo que podíamos el número de plazas para conseguir la estabilización de nuestras aulas", concluyó Eva Ledo.