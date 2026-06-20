Oportunidades formativas en el suroccidente
El IES Cangas del Narcea incorporó este curso a su oferta formativa el CFGM Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre y el CFGS Higiene Bucodental
A.A.
El IES Cangas del Narcea continúa reforzando su compromiso con una formación de calidad en el suroccidente asturiano, ofreciendo una propuesta educativa cada vez más diversa, especializada y adaptada a las necesidades del entorno.
En el curso 2025/2026, el centro ha ampliado su oferta de Formación Profesional con la incorporación de dos nuevos ciclos formativos: el Ciclo Formativo de Grado Medio (CFGM) en Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre, vinculado al turismo activo y a la educación ambiental, y el Ciclo Formativo de Grado Superior (CFGS) en Higiene Bucodental, orientado al ámbito sanitario y con acceso a estudios universitarios del área de la salud.
Esta nueva oferta se suma a los ciclos ya consolidados en sectores clave como el CFGM de Electromecánica de Vehículos Automóviles, y el CFGB Mantenimiento de Vehículos, CFGM Cuidados Auxiliares de Enfermería y el CFGM de Gestión Administrativa, ampliando así las oportunidades formativas y profesionales del alumnado.
El centro imparte además Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en todas sus modalidades, y complementa su oferta académica con recursos y programas que enriquecen la formación del alumnado, como la Escuela Hogar —fundamental para estudiantes de zonas rurales y una oportunidad de alojamiento para estudiantes de otras localidades—, el programa Erasmus+, el Aula de Emprendimiento, el Aula ATECA y la participación en competiciones técnicas como AsturiasSkills y SpainSkills.
Con esta propuesta integral, el IES Cangas del Narcea se consolida como un referente educativo en el suroccidente asturiano y como un verdadero motor de oportunidades para la población del territorio.
CFGM Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre
Ciclo formativo de carácter práctico y dinámico, orientado al turismo activo y a la educación en la naturaleza. Forma profesionales capacitados para guiar rutas a pie, en bicicleta o a caballo, organizar campamentos y coordinar actividades recreativas al aire libre. Se encuentra estrechamente vinculado al entorno natural del suroccidente asturiano y ofrece salidas profesionales como guía de senderismo o BTT, monitor de tiempo libre, dinamizador sociodeportivo o técnico en turismo activo. Permite continuar estudios en enseñanzas de grado superior.
CFGS Higiene Bucodental
Ciclo formativo del ámbito sanitario orientado a la prevención y a las actividades técnico-asistenciales. El alumnado se forma en técnicas de higiene, exploración, radiología y educación para la salud. Prepara para trabajar como higienista bucodental en clínicas, centros de salud o campañas preventivas. Se trata de un perfil muy demandado, con alta empleabilidad y acceso a estudios universitarios como Odontología, Enfermería o Fisioterapia.
CFGM de Cuidados Auxiliares de Enfermería
Ciclo formativo del ámbito sanitario centrado en la atención y cuidado de personas en el ámbito sanitario. Prepara para trabajar en hospitales, centros de salud, residencias geriátricas o servicios de atención domiciliaria. Incluye formación en técnicas básicas de enfermería, higiene, apoyo psicológico y trabajo en equipo. Destaca por su elevada empleabilidad y por ser una vía de acceso a estudios de grado superior.
CFGM de Electromecánica de Vehículos Automóviles
Ciclo orientado al diagnóstico, reparación y mantenimiento de vehículos. Combina formación en mecánica y tecnología del automóvil, con una metodología eminentemente práctica en talleres equipados y formación en empresas del sector. Presenta una alta inserción laboral y la posibilidad de continuar estudios en ciclos formativos de grado superior.
CFGM Gestión Administrativa
Ciclo formativo orientado al desempeño de tareas administrativas en empresas, asesorías y organismos públicos. El alumnado adquiere competencias en contabilidad básica, gestión documental, atención al cliente y tramitación administrativa, combinando formación teórica con prácticas en empresas. Ofrece una sólida preparación para la inserción laboral y la posibilidad de continuar estudios de grado superior.
CFGB Mantenimiento de vehículos
FP Básica dirigida a quienes desean un primer contacto práctico con el mundo del motor. Incluye formación en prevención de riesgos laborales y en competencias clave para el empleo, constituyendo una vía directa hacia la inserción laboral o el acceso a ciclos formativos de grado medio.
Programas y recursos complementarios
El IES Cangas del Narcea participa activamente en el programa Erasmus+, que permite al alumnado de Formación Profesional realizar prácticas en empresas europeas, mejorando su competencia profesional y lingüística y ampliando sus oportunidades laborales.
El centro también cuenta con un Aula de Emprendimiento, donde el alumnado desarrolla ideas de negocio y proyectos reales, así como con el Aula ATECA, orientada a la innovación tecnológica, el trabajo por proyectos y el uso de herramientas digitales aplicadas al entorno profesional.
Asimismo, el instituto participa en competiciones como AsturiasSkills y SpainSkills, fomentando la excelencia profesional, el trabajo en equipo y el contacto con sectores punteros del mundo laboral.
La Escuela Hogar completa esta oferta educativa, facilitando al alumnado de zonas alejadas o con dificultades de transporte el acceso a una formación de calidad en un entorno seguro y acompañado.
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