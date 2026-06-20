Óscar Rodríguez Buznego, director de la cátedra de Demografía de la Universidad de Oviedo: "El reto no consiste en repoblar sin más, sino en reequilibrar la estructura demográfica de Asturias"

El sociólogo Óscar Rodríguez Buznego, colaborador de LA NUEVA ESPAÑA, es el director de la cátedra de Demografía de la Universidad de Oviedo, que nació en noviembre de 2025 con la vocación de convertirse en un espacio de referencia para el análisis, la investigación y la divulgación de las dinámicas poblacionales en Asturias, España y el contexto internacional. Este viernes organizó la primera jornada sobre demografía en Cangas del Narcea. Habrá más: las próximas, después del verano, en Mieres, Luarca y Piloña. El objetivo, implicar a la sociedad en el debate sobre el futuro demográfico de Asturias.

¿Qué significado tienen las jornadas sobre demografía como la celebrada este jueves en Cangas del Narcea?

Para nosotros tienen uno muy particular: las cátedras son unidades de la Universidad de Oviedo para transferir conocimiento a la sociedad asturiana, en este caso sobre el problema demográfico. La cátedra se propone generar conocimiento y difundirlo, pero también pretende que la sociedad local contribuya a la generación de ese conocimiento y se vea implicada en el reto demográfico.

¿Qué actividades tiene previstas la cátedra?

Queremos hacer una encuesta cada año sobre la cuestión demográfica. Hemos hecho la primera sobre aspectos generales, y en otoño e invierno haremos la segunda, ya monográfica, sobre las actitudes de los asturianos ante la inmigración. Pretendemos abordar en cada encuesta una de las dimensiones del reto demográfico.

¿En qué consiste realmente el reto demográfico?

Es una buena pregunta. Se suele identificar con la despoblación del mundo rural o con el envejecimiento, según quién lo defina. A mi modo de ver, consiste en reequilibrar la estructura demográfica de Asturias, que está desequilibrada por tendencias persistentes de las últimas décadas: baja natalidad, baja fecundidad, envejecimiento y despoblación rural. Estas tendencias son estables y no es fácil corregirlas ni invertirlas en poco tiempo. Habrá que tener paciencia. Las medidas de política demográfica quizá consigan ralentizarlas, pero son tendencias no específicas de Asturias, sino de toda España y de toda Europa.

¿No se trata de invertir esas tendencias?

El reto no consiste tanto en invertir estas tendencias, por ejemplo, en repoblar el mundo rural sin más, porque hay que ver qué condiciones requiere, qué recursos habría que invertir, quién se encargaría… El reto consiste en reequilibrar la estructura demográfica en relación con esas tendencias y también con otra más: la inmigración, que de todas ellas es la más volátil.

¿Por qué es la más volátil?

Porque puede sufrir variaciones o cambios de rumbo de forma más circunstancial, más coyuntural. Que recibamos más o menos inmigración está muy relacionado con la coyuntura económica y con lo que ocurre en el mundo. Son factores más cambiantes que los que tienen que ver con el envejecimiento, la prolongación de la vida, la decisión de las mujeres jóvenes de no tener hijos, o la decisión de quienes viven en pueblos más aislados de irse para ofrecer a sus hijos mejores expectativas de vida.

Por eso despierta tanto interés la corriente migratoria.

Exacto. La afluencia de inmigrantes podría compensar el efecto de estas otras tendencias, que apuntan en sentido declinante: baja natalidad, despoblación, envejecimiento. El reto demográfico es este.

¿Es importante que Asturias caiga por debajo del millón de habitantes o es algo meramente psicológico?

Hay algo más que una cuestión psicológica: Asturias ha perdido tres diputados en el Congreso como consecuencia de su evolución demográfica, en contraste con la de otras provincias. Los municipios e incluso la comunidad autónoma reciben financiación dependiendo de la población que tengan y de su composición. En la negociación de la financiación autonómica se pondera la población, pero también su envejecimiento, su dispersión o concentración. La estructura y la evolución demográfica tienen influencia en distintos efectos.

¿Cree que los asturianos perciben la gravedad del problema?

Sí, perciben que el problema demográfico de Asturias es algo más grave que en otras comunidades autónomas. Y es cierto: nuestra estructura demográfica, como consecuencia de los avatares del último medio siglo, ha quedado muy descompensada. De hecho, es de las más descompensadas entre las comunidades autónomas de España. De ahí la necesidad de reequilibrar.

¿Cuál espera que sea la principal contribución de la cátedra a la sociedad asturiana a medio plazo?

Probablemente, lo más relevante que va a ofrecer, si se cumple mi propósito, es conocer la opinión de los asturianos sobre la cuestión demográfica. En relación con muchos asuntos de interés público sabemos muy poco de lo que opinan. Y sobre este problema, que todos admitimos que tiene entidad y que no va a desaparecer pronto, nos falta conocer su opinión.

¿Cómo se va a recoger esa opinión?

A través de encuestas y de otras técnicas de investigación. Queremos recoger la opinión de los asturianos para conocer mejor diferentes aspectos de esta cuestión, e implicarlos, hacerlos partícipes del problema, de las políticas y del debate público.

¿Qué le llevó a aceptar la dirección de la cátedra?

Recibí la propuesta de la universidad y después del Gobierno del Principado, de la Dirección Autónoma del Reto Demográfico. Acepté porque tenía algunas ideas a desarrollar y entendí que la cátedra me iba a dar oportunidades de estudiar la realidad asturiana desde un ángulo diferente al que yo he solido estudiarla. Decidí intentarlo.

La dotación inicial de la cátedra es de 40.000 euros. ¿Es suficiente para todo lo que se propone hacer en la cátedra?

Noticias relacionadas

Sí. El año pasado lo fue y este año también lo va a ser. Hemos aprobado el presupuesto en la comisión de seguimiento. De momento es suficiente, aunque algunas de las actuaciones son costosas, así que ya veremos si en el futuro hará falta una revisión.