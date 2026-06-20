Una operación fundamental para Asturias desvelada por LA NUEVA ESPAÑA
El Principado, sobre el proyecto estratégico propuesto por Indra en Asturias: "Es un mensaje claro del compromiso de la empresa"
La tramitación PIER solicitada por la compañía, que ahora tramitará la Agencia Sekuens, incluye el Tallerón de Gijón y una posible planta en Barros
El Principado ha señalado este sábado que la petición de Indra para que sus inversiones en Asturias sean tramitadas como Proyecto de Interés Estratégico Regional (PIER), tal como ha desvelado LA NUEVA ESPAÑA, supone "un mensaje claro del compromiso de Indra con el desarrollo de un gran polo de fabricación e ingeniería en la comunidad y con su implantación en Barros”, según ha afirmado el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, en un comunicado.
Según ha explicado el Principado en la nota informativa, la propuesta de la multinacional española de defensa "tiene un carácter integral y reúne todas las actividades de la compañía en la comunidad, desde las instalaciones de El Tallerón, en Gijón, hasta las relacionadas con el servicio de tráfico aéreo". "Además, contempla la puesta en marcha de un nuevo centro de fabricación en las antiguas instalaciones del taller de Barros, en Langreo", ha añadido el Gobierno regional.
Sánchez ha destacado que este proyecto supone “un nuevo paso en la apuesta de la compañía por consolidar y ampliar su presencia en Asturias como una comunidad estratégica para sus planes de futuro”. La Consejería que dirige Sánchez ya ha remitido la propuesta de Indra a la Agencia Sekuens, que se encargará de iniciar su tramitación administrativa.
Según el Principado, el proyecto de Indra "se alinea con la hoja de ruta que Indra presentó a comienzos de año en Oviedo, donde definió su plan de crecimiento y atracción de talento en Asturias". En aquel encuentro en la capital asturiana, el pasado 17 de marzo, el presidente y el consejero delegado de Indra eran, respectivamente, Ángel Escribano y José Vicente de los Mozos. Ninguno de los dos sigue en el cargo tras haber sido sustituidos por los catalanes Ángel Simón y Josep Maria Recasens. Este último tomó posesión el pasado miércoles.
Con todo, el Gobierno asturiano ha recordado que, en aquel documento, "la compañía ya señalaba al Principado como un territorio clave para su expansión industrial y tecnológica, especialmente en ámbitos como la fabricación y modernización de vehículos militares, el tráfico aéreo y la ingeniería".
"La presentación del PIER refuerza ahora esa estrategia y añade un elemento relevante: la confirmación del interés por desarrollar un nuevo centro de producción en el antiguo taller de Barros", ha remarcado el Ejecutivo regional, que ha agregado que el proyecto de Indra "plantea un modelo industrial complementario entre Gijón y Langreo, centrado en la fabricación, integración y mantenimiento de vehículos terrestres de defensa".
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