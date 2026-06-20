La prórroga de los fondos de Transición Justa, “un alivio” para las comarcas mineras, que explorarán incluso nuevos proyectos

La prórroga de dos años para ejecutar los proyectos municipales financiados con fondos europeos de Transición Justa no solo servirá para salvar obras pendientes o atascadas en varios ayuntamientos asturianos de las zonas mineras. Algunos concejos también quieren aprovechar el nuevo margen para explorar si quedan fondos disponibles, recuperar actuaciones que habían quedado en el aire o impulsar nuevos proyectos. La ampliación ha sido recibida con alivio, sobre todo en el Suroccidente. “Estamos muy contentos porque fue un trabajo de mucho tiempo el que dedicamos en Acom a esto y, al final, se aceptó”, valoró Gemma Álvarez, alcaldesa de Ibias y presidenta de la Asociación de Comarcas Mineras (Acom), que subrayó que la medida “viene bien, sobre todo, para los ayuntamientos con obras muy grandes” y supone “un alivio tremendo” para territorios que apenas cuentan con otras vías de financiación vinculadas a la transición.

La ampliación del plazo, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y adelantada por LA NUEVA ESPAÑA, permitirá a los concejos beneficiarios solicitar al Instituto para la Transición Justa (ITJ) más margen para concluir actuaciones de infraestructuras ambientales, sociales y digitales incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El plazo inicial vencía el próximo 30 de junio. Ahora podrá extenderse hasta el 30 de junio de 2028, con justificación final hasta el 31 de agosto de ese mismo año.

La medida, según el Instituto para la Transición Justa, beneficiará a unos 60 proyectos en toda España, con 70 millones de euros adjudicados. Sin la ampliación, los ayuntamientos hubieran tenido que reintegrar los anticipos recibidos, lo que podía dejar obras a medio ejecutar o impedir el arranque de actuaciones ya concedidas. En Asturias, la prórroga puede afectar a parte de los 15 proyectos municipales acogidos a la convocatoria gestionada por el ITJ.

El Suroccidente lo celebra

Entre los concejos más interesados en aprovechar el nuevo margen figura Tineo. Su alcaldesa, María Montserrat Fernández Álvarez, del PP, celebró la decisión porque el Ayuntamiento sufrió un contratiempo con una de sus actuaciones. “Los dos años más de margen para los fondos de Transición Justa a nosotros nos vienen ideal. Nos quedó desierto el contrato que sacamos para la rehabilitación del edificio de la escuela de adultos, en la avenida González Mayo”, explicó. La regidora avanzó que el concejo pedirá formalmente la prórroga: “Claro que vamos a hacer uso de la prórroga. Vamos a solicitarla; de hecho, ya lo habíamos solicitado, no con el modelo oficial que nos lo pasaron ayer, pero sí se lo habíamos pedido al ministerio”.

Tineo es, además, el municipio asturiano con la actuación de mayor volumen económico dentro de esta línea. Recibió 3,5 millones de euros para la reutilización y rehabilitación de edificios y espacios vinculados a la antigua central térmica y su poblado.

Fernández defendió que este tipo de ayudas son fundamentales para municipios que sufrieron el cierre de industrias energéticas y mineras. “Estos dos años de funcionamiento para los fondos de Transición Justa nos vienen muy bien a los municipios que hemos tenido térmicas y minas. Al final, todos esos puestos de trabajo, toda la actividad económica que se movía alrededor de esas industrias, ha desaparecido”, señaló. La alcaldesa añadió que “toda la inversión que se haga nos va a venir fenomenal porque somos municipios que hemos quedado afectados”. “Hemos perdido población exponencialmente, aunque este año hemos empezado a recuperar un pelín, y hemos perdido capacidad económica, capacidad de competitividad dentro del Principado de Asturias. Nos viene ideal cualquier ayuda”, añadió. Más allá de la escuela de adultos, el Ayuntamiento estudiará también otras alternativas: “Seguramente intentaremos buscar otro proyecto”.

También en el Suroccidente, la ibiense Gemma Álvarez expresó su satisfacción por una prórroga que atribuyó al trabajo sostenido de los municipios mineros. “Es verdad que costó que se aceptase y, de hecho, es el único fondo en el que se permite esta prórroga”, afirmó.

Ibias prevé acogerse a la ampliación, aunque solo necesitará un margen reducido. “Desde el Ayuntamiento de Ibias la voy a solicitar porque voy a necesitar un par de meses más para convertir las antiguas escuelas en un centro de empresas y una vivienda social”, explicó Álvarez. La alcaldesa precisó que el proyecto avanzaba dentro de los plazos previstos, pero se vio afectado por dificultades en una parte concreta de la obra. “Íbamos muy bien de plazo pero, al haber tanta carga de trabajo en las empresas de electricidad, esa parte se nos atascó. Pero acabaremos en este año y en verano damos por hecho que vamos a terminar, que es un mínimo retraso”, señaló.

Como presidenta de Acom, Álvarez está muy contenta por haber conseguido algo que ansiaban. “La prórroga es un alivio tremendo, teniendo en cuenta que en la mayor parte de los ayuntamientos, sobre todo en el Suroccidente, es el único fondo de transición que llega, porque los del Principado ni están ni se les espera, y ni siquiera van a cumplir con terminar los fondos mineros de 2012 que faltan en el Suroccidente, que son dos proyectos solo”.

El Ayuntamiento de Salas, gobernado por Sergio Hidalgo, de Foro Asturias, no prevé necesitar la prórroga para los proyectos ya concedidos, aunque estará pendiente de si la ampliación abre la puerta a nuevas posibilidades. “Nosotros, en principio, en lo que teníamos concedido hasta ahora, vamos a llegar en plazo. Estamos acabando la rehabilitación integral de la escuela de 0 a 3 años y de los locales. Llegaremos porque metimos muchísima prisa”, explicó el alcalde. Hidalgo añadió que el concejo tratará de aprovechar cualquier oportunidad vinculada a los fondos que no se ejecuten en otros territorios: “Después, si hay posibilidad de ir a otras inversiones con ese dinero que queda ahí, de solicitar otras ayudas o si se puede gestionar algún otro proyecto que teníamos presentado, pues lo lucharemos y lo intentaremos”.

Nuevas opciones en las Cuencas

En las Cuencas Mineras, la respuesta de los alcaldes es más desigual. Aller, uno de los concejos con más inversión concedida, estudiará solicitar unos meses adicionales. Su alcalde, Juan Carlos Iglesias, del PSOE, explicó que el municipio tiene dos proyectos afectados: un centro de gestión de residuos municipal y el desarrollo de un centro de servicios y digitalización ganadera. Entre ambos suman casi dos millones de euros. “Vamos a estudiar pedir tres o cuatro meses más por garantizar la tramitación administrativa. Lo decidiremos después de la reunión informativa del lunes con el Instituto de Transición Justa”, señaló el regidor.

Morcín, otro de los concejos con un volumen relevante de ayudas, no prevé problemas para llegar a tiempo. El municipio recibió cerca de dos millones de euros repartidos entre la rehabilitación de las antiguas escuelas de Mazas como centro energético y la recuperación del histórico edificio de las Tolvas del Monsacro, uno de los elementos más representativos del patrimonio minero del concejo. Su alcalde, Mino García, de IU, explicó que el Ayuntamiento no necesita más plazo: “No estamos afectados, estamos en tiempo”. Aun así, valoró positivamente la decisión del ITJ: “La prórroga yo creo que va a beneficiar sobre todo a los proyectos de la segunda convocatoria, que no se iniciaron porque prácticamente no tenían tiempo para ejecutarlos. Es algo bueno porque se podrán recuperar proyectos que estaban abocados a no iniciarse”.

Otros ayuntamientos de las Cuencas no se acogerán a la ampliación porque no tienen proyectos pendientes o porque no les afecta directamente. El alcalde de Caso, Miguel Fernández, del PSOE, fue crítico con la medida: “Nosotros no nos vamos acoger a la prórroga”, afirmó, antes de considerar que llega “tarde y mal”.

El gobierno local de Lena, de IU, señaló que “en el Ayuntamiento no tenemos ningún proyecto pendiente de ejecutar con estos fondos”. El concejo ya inauguró en abril la recuperación urbanística y ambiental del parque de la Ería, una obra financiada con cargo a esta línea. Pese a no necesitar la ampliación, el Ejecutivo local lenense mostró su respaldo a la medida: “Nos alegramos de esta prórroga para que otras administraciones puedan concluir con tranquilidad los proyectos que todavía tienen pendientes”.

En términos similares se pronunciaron San Martín del Rey Aurelio y Langreo. El Ayuntamiento de San Martín, gobernado por el PSOE, indicó que no tiene “ningún proyecto en ese marco para que la prórroga de los plazos nos pudiera favorecer”. Langreo, con gobierno local de IU, tampoco necesita más tiempo, aunque sí defendió la conveniencia de contar con margen adicional: “Siempre es bueno tener flexibilidad y un mayor margen de maniobra”.

La resolución publicada en el BOE justifica la ampliación por la necesidad de evitar perjuicios a las entidades locales. “La reordenación de plazos evita perjuicios graves y de difícil reparación para los entes locales y garantiza la eficiencia en la asignación y uso de recursos públicos sin alterar hitos ya cumplidos y, por ende, la percepción de desembolsos de fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia por parte del Reino de España, lo que justifica la proporcionalidad del cambio normativo”, recoge el texto.