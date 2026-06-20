El queso más raro de España está en Asturias: se elabora con luna menguante, solo se vende un día al año y está en peligro de extinción

El queso de Urbiés es una singularidad, una rareza convertida en seña de identidad. La zona alta del valle de Turón presume de tener el "quesu" más antiguo de Asturias, además de uno de los más laboriosos de producir. Si para elaborar un kilo de cabrales se requieren unos 8 litros de leche, en Urbiés utilizan 30. Esta fatigosa tradición sobrevive gracias a un reducido número de guardianas que se aferran a una práctica casera que aprendieron de sus abuelas.

No es sencillo llevar a la boca una rebanada de pan untada con queso de Urbiés. O eres de la zona o tienes que andar vivo. Solo se vende una vez al año. En el marco del mercado que organiza el colectivo "Guardianes Urbiés". Las estrellas de la cita son María Luisa Fidalgo, Geli Crespo y Consuelo Noval; los últimos baluartes del queso artesano en Urbiés. Aunque algún otro vecino elabora el producto para consumo familiar, ellas son las únicas que ponen este oficio ancestral al alcance de quienes acuden al corazón de las cuencas mineras en busca de un sabor con raíces.

Por la izquierda, María Luisa Fidalgo, Geli Crespo y Consuelo Noval, junto a varias tarrinas de queso. / D. M.

Las tres lo dicen casi con resignación. El mayor peligro para el quesu de Urbiés no es el paso del tiempo ni la desaparición del certamen, que estuvo años suspendido antes de recuperarse hace cuatro ediciones. El verdadero problema es la falta de relevo generacional. "No hay nadie", lamentan. El problema ya no es solo el debilitamiento de la cultura popular en los pueblos. En este caso, la tarea requiere de un gran compromiso personal. "Lleva mucha leche, mucho trabajo y hay que estar pendiente todos los menguantes". Porque este queso no entiende de prisas ni de procesos industriales. Aquí todavía manda la Luna.

Una compleja elaboración ligada a la luna

Cada mes, durante el menguante, las elaboradoras deben dar vuelta a los quesos siguiendo el sentido de las agujas del reloj. Luego toca esperar al siguiente ciclo lunar. A veces hay que repetir la operación durante tres menguantes antes de echar la sal y dar la pieza por terminada. "Hay que pelear mucho con ello", resume María Luisa Fidalgo. El calor, las tormentas o el exceso de suero pueden arruinar semanas de trabajo. "Igual lo tenemos medio hecho y hay que ponerlo a escurrir otra vez", explica.

La afanada elaboración arranca normalmente en el mes de septiembre y se prolonga hasta que llega el calor fuerte. En verano, cuentan, es casi imposible mantener el proceso. Todo se hace de manera artesanal, sin secaderos industriales ni moldes mecanizados. "Esto hay que estar peleándolo todos los días", insiste Geli Crespo. Y el esfuerzo es enorme para un rendimiento mínimo. Hacen falta cerca de 30 litros de leche para obtener apenas un kilo de queso. "Queda en nada", resumen entre risas cansadas las últimas guardianas de esta joya gastronómica.

Una de las queseras, Consuelo Noval, explicaba que la producción es muy limitada porque "se necesita mucha leche para un filín de queso". Además, buena parte de lo elaborado llega ya comprometido por encargos realizados semanas antes de la fiesta. La quesera destacó también la importancia de preservar una elaboración ancestral. Preocupa el relevo generacional: "Hay gente que lo intentó, pero es un queso muy trabajoso. Hay que dedicarle mucho tiempo y seguir procesos que vienen de muy antiguo, incluso respetando las fases de la luna".

Listo para el consumo. Tras la maduración, el salado y la curación, el producto se envasa en sus tarrinas. | / LNE

El queso vuela

Quizá por eso el demandado "quesu" de Urbiés conserva ese halo casi clandestino. No se encuentra en tiendas y mucho menos en grandes superficies.

"El queso vuela y hay que andar listo", resumía Secundino Rodríguez, vecino de Urbiés, recordando una época en la que la elaboración era mucho más habitual en el pueblo. "Me acuerdo de crío cuando en todos los corredores había bolsas colgando para escurrir la cuajada".

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El "quesu" de Urbiés resiste gracias a unas pocas manos curtidas por décadas de trabajo silencioso. Mujeres que aprendieron mirando a sus madres y abuelas, cuando el queso era una necesidad doméstica y no una rareza gastronómica. Hoy elaboran uno de los sabores más antiguos y singulares de Asturias sabiendo que cada menguante puede acercarlas un poco más al final de una tradición irrepetible.