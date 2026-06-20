Reclaman al Principado más agilidad para incorporar nuevos tratamientos contra la esclerosis múltiple: la propuesta de Foro Asturias

El portavoz parlamentario de Foro Asturias, Adrián Pumares, reclamó este sábado al Gobierno del Principado medidas para agilizar el acceso de los pacientes con esclerosis múltiple a los nuevos tratamientos y pidió más transparencia en los procesos de evaluación y aprobación de medicamentos en Asturias.

Pumares sostuvo que, aunque una vez autorizados los tratamientos existe homogeneidad en el acceso dentro del sistema sanitario asturiano, algunos fármacos innovadores han tardado más en incorporarse que en otras comunidades autónomas. A su juicio, esta situación genera “preocupación e incertidumbre” entre los pacientes y también entre los profesionales sanitarios.

El papel de la CURMP

Foro Asturias centra su propuesta en la Comisión de Uso Racional de Medicamentos y Productos Sanitarios (CURMP), el órgano del Servicio de Salud del Principado encargado de evaluar y emitir recomendaciones sobre medicamentos y productos sanitarios. Según la formación, tras la aprobación de un nuevo fármaco por parte del Ministerio de Sanidad, los servicios de Neurología deben solicitar su inclusión en la guía de tratamientos autorizados, lo que abre un proceso de valoración autonómica.

El portavoz forista considera que la falta de información pública sobre los plazos de evaluación y decisión dificulta conocer en qué punto se encuentra cada expediente. Por ello, plantea la creación de una agenda pública de la CURMP en la que consten las reuniones de valoración y decisión sobre nuevos tratamientos.

“Los pacientes y los profesionales sanitarios necesitan conocer los tiempos de evaluación de los nuevos tratamientos. No podemos permitir que la falta de información genere más incertidumbre en personas que ya conviven con una enfermedad compleja como la esclerosis múltiple”, afirmó Pumares.

Información accesible

La propuesta de Foro incluye que esa agenda vaya acompañada de explicaciones comprensibles para la ciudadanía, de forma que pacientes y familias puedan saber en qué fase se encuentra la aprobación de un medicamento y qué pasos quedan hasta su incorporación efectiva al sistema sanitario asturiano.

Pumares defendió que acelerar el acceso a los tratamientos innovadores y garantizar la transparencia en los procedimientos de evaluación es “una cuestión de justicia para los pacientes” y “una obligación de cualquier administración que aspire a ofrecer una sanidad pública de calidad”.

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El objetivo, según concluyó el portavoz parlamentario, es avanzar hacia “una sanidad más ágil, transparente y centrada en las necesidades reales de los pacientes asturianos”.