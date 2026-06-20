La selección de vinos semanal del periodista y crítico gastronómico Luis M. Alonso

Protos Verdejo 2025

Vino joven pero distinguido de una variedad que durante tiempo y debido a vinificaciones erróneamente estimuladas por la apetencia del mercado acabó desvirtuándose, lejos de sus orígenes. Esta nueva añada de Protos de un blanco elaborado con uvas procedentes de viñedos de La Seca y Nieva, pertenece, al menos, a los ruedas que hace un tiempo volvieron a ser reconocibles como tales. Crianza sobre lías. Color pajizo. Nariz balsámica, con aromas de frutas blancas y de cítricos. En la boca es seco, fresco con buena acidez natural. Precio de la botella, alrededor de 8 euros.

Pureza 2023

El origen de este blanco de Pepe Mendoza elaborado con la variedad moscatel de Alejandría en la Marina alicantina está en aquellos viejos brisats que precedieron a los vinos actualmente denominados orange. Fermentación y maduración con las propias pieles, crianza en tinajas y un afinamiento posterior de medio año en pequeñas ánforas. En la nariz, sobresalen las rosas y el jazmín, además de la hierba fresca recién cortada. En la boca es largo y fresco, con buena acidez y una fina salinidad. Muy agradable, me gusta mucho. El precio de la botella ronda los 16 euros.

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Aiurri Landua 2022

Tinto riojano fruto de un ensamblaje con tempranillo, graciano, garnacha y otras variedades. Elaborado con uvas cultivadas en Sonsierra, pertenece al proyecto alavés de Alma Carraovejas. Crianza de doce meses en barricas de roble francés. Color cereza. Aromas de frutos rojos y de flores, con un interesante fondo mineral. El sorbo es fresco en la boca, donde se perciben unos taninos perfectamente integrados. Buen equilibrio en un vino a tener en cuenta a partir de ahora. La botella cuesta alrededor de 20 euros.