Siero, un concejo donde todas las personas importan

Siero se ha convertido en los últimos años en uno de los concejos más dinámicos de Asturias. Su posición estratégica, la llegada de nuevas inversiones y la capacidad para generar actividad económica han contribuido a consolidar un modelo de crecimiento que sitúa al municipio como un referente dentro de la región.

Sin embargo, detrás de los datos económicos y de los proyectos de futuro existe una idea que vertebra gran parte de la acción municipal: el progreso solo tiene sentido cuando mejora la vida de las personas.

Esa filosofía ha guiado la gestión del Ayuntamiento durante los últimos años. La atracción de empresas, la generación de empleo y la mejora de las infraestructuras forman parte de la hoja de ruta municipal, pero siempre acompañadas de un compromiso firme con el bienestar de los vecinos y vecinas. Porque construir un concejo atractivo para vivir e invertir implica también garantizar que quienes más apoyo necesitan encuentren respuesta en su administración más cercana.

El alcalde, Ángel García "Cepi", ha defendido en numerosas ocasiones que los ayuntamientos son la institución más próxima a la ciudadanía y, por tanto, la primera puerta a la que llaman las personas cuando surge un problema. Bajo esa premisa, Siero ha ido reforzando una red de servicios y ayudas que es uno de los pilares fundamentales de su modelo de gestión.

Mucho más que asistencia

Entre las iniciativas que mejor representan esta apuesta destaca el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), una prestación esencial para cientos de familias del concejo.

Alrededor de 300 personas reciben atención a través de este servicio, que cuenta con una inversión anual de 1.833.880 euros y funciona los 365 días del año. Su objetivo es permitir que las personas dependientes puedan continuar viviendo en sus hogares con las mejores condiciones posibles de atención, autonomía y bienestar. Las auxiliares prestan apoyo en tareas tan diversas como el aseo personal, los cambios posturales, la supervisión de la medicación, la preparación de comidas o el acompañamiento en gestiones. La importancia del servicio trasciende esas funciones asistenciales.

Para muchos usuarios, la visita diaria de una profesional supone también una conversación, una compañía y un contacto humano que rompe la rutina de la soledad. Con el paso del tiempo se generan relaciones de confianza que mejoran el estado emocional de las personas atendidas y contribuyen de forma decisiva a su calidad de vida.

Consciente de esta realidad, el Ayuntamiento ha realizado un esfuerzo continuado para mejorar la prestación, incrementando el precio que abona por hora de servicio y apostando por una atención cada vez más personalizada.

Ese enfoque humano se refleja también en iniciativas innovadoras como "Sueños y Deseos", un programa que ha permitido hacer realidad algunas de las ilusiones de los usuarios. Asistir a un evento especial, participar en actividades de ocio o disfrutar de experiencias que normalmente no podrían realizar se ha convertido en una manera de recordar que la atención social también pasa por generar momentos de felicidad.

La importancia que Siero concede a las políticas dirigidas a las personas mayores responde también a una realidad demográfica evidente. Más del 23% de la población del concejo supera los 65 años. En términos absolutos, son más de 12.000 vecinos y vecinas que representan una parte fundamental de la comunidad y que requieren respuestas específicas desde la administración local. Por ese motivo, la estrategia municipal no se limita a la atención de situaciones de dependencia. También busca prevenir problemas cada vez más presentes en las sociedades actuales, como la soledad no deseada o el aislamiento social.

Con ese objetivo nació en 2025 el programa "Siero Acompaña", impulsado junto a la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias dentro de la acción para combatir la Soledad No Deseada.

La iniciativa ofrece actividades gratuitas, espacios de encuentro y propuestas intergeneracionales destinadas a fomentar la participación activa de las personas mayores en la vida del concejo. El propósito es sencillo pero ambicioso: crear comunidad, fortalecer las relaciones personales y evitar que nadie se sienta solo. Porque el bienestar no depende sólo de la salud o de la atención asistencial. También está relacionado con sentirse acompañado, útil y conectado.

Red de apoyo familiar

La acción social del Ayuntamiento se extiende además a otros ámbitos esenciales para la cohesión social. Las ayudas de emergencia, los programas de apoyo a familias y las iniciativas destinadas a combatir la pobreza infantil forman parte de una red de protección diseñada para responder ante situaciones de vulnerabilidad económica o social. A ello se suma la colaboración permanente con entidades que desarrollan una labor imprescindible sobre el terreno. Cada año, el Consistorio destina más de 150.000 euros a subvenciones nominativas para organizaciones como la Asociación Nora, Cáritas o Cruz Roja.

Estas entidades complementan la acción municipal y llegan en muchas ocasiones allí donde las administraciones tienen más dificultades para hacerlo, convirtiéndose en aliados fundamentales para atender a los colectivos más vulnerables.

Igualdad de oportunidades

El apoyo a las familias tiene también una dimensión educativa. El Ayuntamiento mantiene diferentes líneas de becas destinadas a facilitar el acceso a servicios básicos y aliviar el esfuerzo económico que supone la escolarización de los menores.

Las ayudas para comedor escolar, dirigidas al alumnado de Educación Infantil y Primaria, cuentan con una dotación anual de 182.000 euros. A ellas se suman otros 12.000 euros destinados a la adquisición de libros y material didáctico para el segundo ciclo de Educación Infantil. También destacan los 130.000 euros destinados a programas locales de inclusión social, los PLIS, y que sirven para poner en marcha planes dirigidos a la infancia con acciones encaminadas a favorecer la inclusión del alunando que, por sus condiciones familiares, sociales o de otra índole se encuentren en desventaja educativa o programas que desarrollen medidas de acompañamiento y formación encaminadas a la integración personal, social y laboral de personas en situación de riesgo de exclusión social. Actualmente Siero cuenta con 4 programas, dos en Pola de Siero, uno en Lugones y otro en El Berrón… Se trata de recursos que contribuyen a garantizar la igualdad de oportunidades desde las primeras. Se trata de recursos que contribuyen a garantizar la igualdad de oportunidades desde las primeras etapas educativas y que permiten que ninguna familia vea limitada la educación de sus hijos por motivos económicos.

El alcalde de Siero, Ángel García (Cepi), y la concejala de Políticas Sociales y Atención a las Personas, María José Fernández. / Cedida a LNE

Mejorar la vida de las personas

El crecimiento económico, la atracción de inversiones y la generación de empleo seguirán siendo objetivos prioritarios para Siero en los próximos años. Son elementos indispensables para asegurar el desarrollo y la prosperidad del concejo. Pero el proyecto municipal va más allá de los indicadores económicos. Aspira a construir un municipio donde el progreso se traduzca en mejores servicios, más oportunidades y una mayor calidad de vida para todos.

En definitiva, un Siero capaz de atraer inversión y generar actividad, pero también de acompañar a quienes necesitan apoyo. Un concejo que crece sin olvidar a las personas. Porque el verdadero desarrollo no se mide únicamente en cifras, sino en la capacidad de construir una comunidad en la que nadie se quede atrás.