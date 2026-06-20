La Universidad de Oviedo: elegir bien hoy para construir el futuro de mañana

Elegir qué estudiar después del Bachillerato o de la Formación Profesional es una de las decisiones más importantes en la vida de cualquier joven. No solo condiciona los conocimientos y competencias que adquirirá durante los próximos años, sino también las oportunidades profesionales que encontrará en el futuro. Consciente de la trascendencia de ese momento, la Universidad de Oviedo pone a disposición del alumnado diversas iniciativas de orientación y asesoramiento para ayudarle a tomar una decisión informada.

Las jornadas de orientación académica, las de puertas abiertas y las actividades organizadas en los distintos campus permiten al estudiantado conocer de primera mano las características de cada titulación, las competencias que se adquieren y las salidas profesionales asociadas. El objetivo es facilitar una elección basada en la información, las aptitudes personales y las expectativas de futuro.

La institución académica asturiana cuenta con una de las ofertas formativas más completas del norte de España. Su catálogo incluye 67 titulaciones de grado y doble grado en todas las ramas del conocimiento —Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas e Ingeniería y Arquitectura—, además de una amplia oferta de hasta 63 másteres universitarios orientados tanto a la especialización profesional como a la investigación.

La adaptación constante a las necesidades de la sociedad y del mercado laboral es una de las señas de identidad de la Universidad de Oviedo. La institución académica trabaja en la dimensión internacional de sus titulaciones y ofertará para el curso 2026-2027 un primer máster universitario internacional en el marco de la Alianza INGENIUM, un consorcio de diez universidades europeas, liderado por la de Oviedo. La oferta se ampliará con otros dos másteres internacionales en el curso 2027-2028. Esta dimensión internacional de la universidad asturiana se refuerza también con la llegada de los primeros Pathways INGENIUM. Cinco titulaciones, tres grados y dos másteres, estrenan en el curso 2026-2027 un recorrido internacional que se integra en la carrera del estudiante sin alargarla, con movilidad europea garantizada y financiada desde el primer día.

A esta amplia oferta formativa se suman también las más de 160 microcredenciales universitarias, una modalidad de formación flexible y especializada que permite adquirir competencias concretas y altamente demandadas por el tejido productivo. Estas certificaciones facilitan la actualización permanente de conocimientos y refuerzan el compromiso de la universidad con el aprendizaje a lo largo de toda la vida.

Estudiantes de la Universidad de Oviedo / Cedida a LNE

La apuesta por la formación se complementa con otro factor especialmente relevante para las familias: la gratuidad de los estudios para el alumnado que cumple los requisitos establecidos por el Principado de Asturias. Esta medida contribuye a garantizar el acceso a la educación superior, eliminando barreras económicas y permitiendo que el talento sea el principal criterio para acceder a la universidad.

La calidad formativa constituye otro de los grandes activos de la Universidad de Oviedo. Con más de cuatro siglos de historia, la institución combina una sólida tradición académica con una continua actualización de sus enseñanzas, una intensa actividad investigadora, unas instalaciones punteras y una creciente conexión con las necesidades del entorno social y empresarial. El resultado es una formación rigurosa, adaptada a los nuevos retos y orientada al desarrollo integral del estudiantado.

Junto a la formación reglada, la universidad mantiene una firme apuesta por el emprendimiento como vía de desarrollo profesional. A través de programas específicos de apoyo, asesoramiento y capacitación, fomenta que el talento universitario pueda transformarse en iniciativas empresariales innovadoras capaces de generar riqueza, empleo y valor para la sociedad.

Esta formación de calidad, accesible y conectada con la realidad económica encuentra su mejor aval en los resultados de inserción laboral de los egresados. Los datos obtenidos gracias a la colaboración entre la Universidad de Oviedo y el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias reflejan una elevada capacidad de acceso al mercado laboral por parte de las personas tituladas por la institución académica. El 80 % de quienes finalizan sus estudios universitarios encuentra empleo en los cuatro años posteriores a su graduación. Además, el 74 % de las personas graduadas y el 77 % de quienes completan un máster trabajan ya durante el primer año tras finalizar sus estudios. A ello se suma un dato especialmente significativo: una parte muy importante de los titulados desarrolla su actividad profesional en ámbitos directamente relacionados con la formación recibida.

En definitiva, orientación personalizada, una oferta académica amplia y actualizada, estudios accesibles, formación de calidad y excelentes resultados de empleabilidad conforman una propuesta de valor que convierte a la Universidad de Oviedo, la universidad pública de Asturias, en una opción de referencia para quienes se encuentran ante una de las decisiones más importantes de su vida. Porque elegir una carrera no es solo decidir qué estudiar; es comenzar a construir el futuro. Más información en www.uniovi.es