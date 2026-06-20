ValTO, una nueva app pública y gratuita para asesorar a personas con discapacidad

La Facultad Padre Ossó (centro adscrito de la Universidad de Oviedo) y Medicus Mundi Norte, con el apoyo de la Agencia Asturiana de Cooperación a través de su proyecto «Tendiendo Puentes, Construyendo Capacidades» ha desarrollado una herramienta online, valTO, para prestar servicio de asesoramiento a personas con diversidad funcional y a su entorno familiar y asistencial.

«Es un servicio profesional de Terapia Ocupacional en comunidades o asociaciones que no cuentan con personal especializado. Nuestro alumnado, bajo supervisión del profesorado, genera intervenciones personalizadas para los pacientes con discapacidad de cualquier etiología, y sus familiares, de manera gratuita. A la vez nuestro alumnado realiza un aprendizaje sobre casos clínicos reales», dice la doctora. Luisa Ruiz, responsable del proyecto. «La experiencia personal y académica es muy gratificante, ya llevamos ocho años. Nuestro alumnado es voluntario y el profesorado trabaja de forma altruista.

Empezamos con tres alumnas y este curso tenemos más de 20 voluntarios de 3º y 4º curso», comenta Estíbaliz Jiménez Arberas, coordinadora del Grado de Terapia Ocupacional.

ValTO cuenta con diferentes rutas explicadas e incluso hay una ruta que es: ¿Qué ruta utilizo?, se puede escribir lo que el paciente necesite y se le va guiando por la app.