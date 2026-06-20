ValTO, una nueva app pública y gratuita para asesorar a personas con discapacidad
Universitarios de la Facultad Padre Ossó y Medicus Mundi ha desarrollado la aplicación para prestar servicio de asesoramiento a personas con diversidad funcional
R. S.
La Facultad Padre Ossó (centro adscrito de la Universidad de Oviedo) y Medicus Mundi Norte, con el apoyo de la Agencia Asturiana de Cooperación a través de su proyecto «Tendiendo Puentes, Construyendo Capacidades» ha desarrollado una herramienta online, valTO, para prestar servicio de asesoramiento a personas con diversidad funcional y a su entorno familiar y asistencial.
«Es un servicio profesional de Terapia Ocupacional en comunidades o asociaciones que no cuentan con personal especializado. Nuestro alumnado, bajo supervisión del profesorado, genera intervenciones personalizadas para los pacientes con discapacidad de cualquier etiología, y sus familiares, de manera gratuita. A la vez nuestro alumnado realiza un aprendizaje sobre casos clínicos reales», dice la doctora. Luisa Ruiz, responsable del proyecto. «La experiencia personal y académica es muy gratificante, ya llevamos ocho años. Nuestro alumnado es voluntario y el profesorado trabaja de forma altruista.
Empezamos con tres alumnas y este curso tenemos más de 20 voluntarios de 3º y 4º curso», comenta Estíbaliz Jiménez Arberas, coordinadora del Grado de Terapia Ocupacional.
ValTO cuenta con diferentes rutas explicadas e incluso hay una ruta que es: ¿Qué ruta utilizo?, se puede escribir lo que el paciente necesite y se le va guiando por la app.
Claves para usar ValTO
Es una herramienta para cualquier dispositivo móvil o Tablet con sistema Android. Se descarga desde Google Play y se puede usar de tres maneras:
Anónimo. Puedes moverte dentro de la aplicación y ver sus rutas. Sirve como herramienta de consulta para valorar la discapacidad. La información aquí recogida nunca se puede enviar.
Personal. Al darte de alta precisa una aceptación por parte del sistema. Una vez aceptado puedes generar la consulta que precises y esa información nos llega y podemos ayudarte.
Dispensario. Está pensada para personal cuidador de personas con discapacidad. En este caso una vez aceptado se pueden crear tantos pacientes como se necesiten. La información que se recoja aquí también nos llegará y podremos ayudarte.
valTO cuenta con diferentes rutas que están explicadas e incluso hay una ruta que es: ¿Qué ruta utilizo?, se puede escribir lo que el paciente necesite y nosotros le iremos guiando por la app.
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