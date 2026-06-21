Agenda: qué hacer hoy domingo 21 de junio en Asturias

Oviedo

Entrega de trofeos del Concurso de canción asturiana «Ciudad de Oviedo»

A las 12.00 horas, en el teatro Filarmónica de Oviedo, actuación especial del trío de música tradicional «NosOtrestres», entrega de los trofeos a los siete finalistas en las categorías masculina, femenina, juvenil y gaiteru solista. Los campeones interpretarán diferentes temas. Cerrará el acto la Real Banda de Gaitas.

CAFCA

El festival CAFCA cerrará hoy su edición con Recreativos Federico, de Álex Peña, que podrá visitarse en el pasaje de la calle Pelayo de 12.00 a 14.30 horas y de 18.00 a 21.30 horas. También desde las 12.00 horas, la Casa Rosa, en la calle Cardenal Inguanzo 2, acogerá «Arbre», de Arrels Del Bosc. Habrá pases cada 20 minutos, de 12.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 19.30 horas. A las 12.30 horas, la plaza de la Escandalera será escenario de «Lullaby», de Proyecto Kavauri, una propuesta de circo contemporáneo que se prolongará hasta las 13.30 horas. Por la tarde, de 17.00 a 18.00 horas, el Campo de San Francisco recibirá «Sfumato,» de Llum De Fideu. A las 18.00 horas, en la plaza Longoria Carbajal, será el turno de «Art-Ilusio», de Markeliñe Teatro, que finalizará a las 19.00 horas. La jornada concluirá a las 19.00 horas en el Paseo del Bombé, en el Campo San Francisco, con H, de La Córcoles, programado hasta las 19.30 horas.

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Autobús turístico

El verano aterriza en Oviedo y lo hace con un nuevo autobús turístico para recorrer los puntos más emblemáticos de la ciudad. Desde este viernes, 19 de junio, y hasta el próximo 30 de septiembre, el vehículo realizará una ruta en la que atravesará los lugares más representativos de la capital del Principado.Una de las principales novedades para este 2026 es el cambio de vehículo respecto a años anteriores; se trata de un autobús más moderno con un espectacular diseño del skyline de Oviedo en los laterales. A lo largo del día, durante este verano, los fines de semana y fechas señaladas el autobús turístico de Oviedo realizará un total de ocho expediciones, con salidas cada hora, desde las 11.00 hasta las 20.00. Saldrá de Marqués de Santa Cruz.

Alma Gráfica

Última jornada de Alma Gráfica. A las 11.30 horas abrirán las puertas del Palacio de Congresos y Exposiciones, a las 12.00 conferencia de Pedro Galilea titulada «Gráfica expandida», a las 13.00 horas entrega de los precios y y a las 17.00 clausura del taller de gráfica expandida y presentación de resultados (Estudio Pablo de Lillo).

Folclore en la calle

El programa «Folclore en la calle» lleva la música y el baile tradicional al centro de la ciudad. Asociación de baile y música tradicional «La Xordia».

Casco antiguo

Actuación de la Bandina Tradicional «Xácara» por el casco histórico, la Catedral y la calle Gascona. A lo largo del mediodía.

Microteatro y títeres

La plaza del Ayuntamiento acoge de 11.30 a 14.30 horas «SIE7E», de Ymedio Teatro, dentro de la programación de CAFCA*26. El espectáculo, dirigido a todos los públicos, fusiona teatro de calle, teatro de sala y títeres en un original formato de microteatro sobre ruedas, con funciones de diez minutos para grupos reducidos de hasta quince espectadores.

Festival Internacional del Humor

El Festival Internacional del Humor (FIHU) programa para las 12.0 horas «Dreaming Bubbles»en el Auditorio, a las 17.30 horas «Pekemagia» con Mago Jaco en la confluencia de Palacio Valdés con Pelayo y a las 19.00 horas Joaquín Pajarón en el Auditorio.

Música en la calle

La Banda de Música «Ciudad de Oviedo» actuará a las 13.00 horas en el kiosco del Bombé.

Presentación literaria

La librería Matadero Uno acogerá, a las 12.00 horas, una sesión de su club de lectura abierto dedicada a la novela «Punto de araña», de la escritora Nerea Pallares. La cita tendrá lugar en el

Museo de Bellas Artes

La exposición «Intercambios» revisa la colección del Museo del Museo de Bellas Artes de Asturias, removiendo sus fondos y estableciendo diálogos entre autores y obras de muy distintas épocas, géneros y estilos, y dando especial visibilidad a los autores asturianos. La exposición ocupa la sala -1 del edificio Ampliación y se puede visitar de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas.

Sala Sabadell Herrero

La Sala del Sabadell Herrero (calle Suárez de la Riva, 4) presenta, hasta el 30 de septiembre, la exposición «Madre Asturias», con 60 obras de arte, de más de una treintena de autores, cedidas por 27 instituciones y colecciones privadas. Comisariada por Luis Feás, está dedicada a la identidad y los tipos humanos de Asturias desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad. La sala abre de lunes a sábado de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; los domingos y festivos de 11.00 a 14.00, y los martes está cerrada. La entrada es gratuita.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Gijón

Taller de fotografía de Txema Salvans

El Museo del Ferrocarril de Asturias, en Gijón, ofrece del 19 al 21 de junio el taller de fotografía «Lo que sucede cuando aparentemente no pasa nada», impartido por Txema Salvans, considerado uno de los fotógrafos documentales de mayor relevancia en la actualidad. Será de 10.30 a 14.00 horas. En la imagen, una de las locomotoras de vapor que forman parte del Museo.

Taller de fotografía de Txema Salvans

Feria del Libro de Gijón

Última jornada de la Feria del Libro de Gijón (FeLiX). El horario de apertura de las casetas, ubicadas en la calle Francisco Tomás y Valiente y en el paseo de Begoña, es de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 20.00 horas. Algunos de los actos programados son los siguientes. A las 11.30 horas, en el Antiguo Instituto, «La luna o parecido», espectáculo poético-teatral de Ana Lamela, Laura Cuervo Álvarez y Mento Hevia. A las 12.30 horas, en la carpa Atalaya, Najat El Hachmi, autora de «Los secretos de Nur», conversará con Amelia Valcárcel. A las 13.30 horas, en el mismo lugar, Elvira Navarro charlará con Diego Llorente de «La sangre está cayendo en el patio». A las 13.45 horas, en el Antiguo Instituto, coloquio «El fútbol que se hereda en casa. Un encuentro entre Real Oviedo y Sporting de Gijón», con Xuan Cándano, Fer Menéndez, Rafa Gutiérrez y Monchi Álvarez. A las 18.30 horas, en la carpa Atalaya, Raquel Presumido hablará de «Lutano» con Paloma Campomanes. A las 19.15 horas, en la Escuela de Comercio, se desarrollará el coloquio «Reinas del fantasy del norte», con Andrea G. Quiroga, Petra Reis, Ester León, Irene A. Gorricho y Andrea Serra. Modera Mars Abella. A las 20.30 horas, se entregarán los Premios Asturias Joven de Poesía, Narrativa y Textos Teatrales, cuyos vencedores son, respectivamente, Gonzalo ­Llamedo, Iyán Caldevilla y Hugo Menéndez.

Fiesta de la Música

Habrá numerosas actividades enmarcadas en la celebración de la Fiesta de la Música. A las 13.00 horas, en el parque de Isabel la Católica, recital de la Orquesta de flautas del Conservatorio Profesional de Música y Danza de Gijón. A las 18.00 horas, en los Jardines del Náutico, concierto de cierre de la segunda edición del semillero de bandas del «Xixón Fem Music». A las 18.00 horas, comenzará el «New Orleans Presence Brass Band», un recital itinerante que culminará a las 21.30 horas en el Antiguo Instituto. Asimismo, habrá una muestra de música tradicional asturiana con distintos grupos de baile y bandas de baitas en varios espacios de la ciudad.

Museo Evaristo Valle

A las 12.00 horas, «Ensemble 4.7 [liminales]», con Pedro Ordieres al violín y David Roldán al piano, ofrecerá un concierto en el marco del ciclo de conciertos veraniegos.

Fiestas de San Juan de La Calzada

A las 12.15 horas, sesión vermú con Ceferino Otero y a las 14.00 horas, paella vecinal. A las 17.00 horas, taller de sevillanas y a las 18.00 horas, karaoke infantil. Leticia Sabater ofrecerá un concierto a las 21.30 horas.

Fiestas de Viesques

Tras la misa, a las 13.00 horas habrá verú musical con «Son del Carmen». A las 15.00 horas, comida vecinal y a las 18.00 horas, en una pantalla gigante se ofrecerá el partido de la Selección Española de Fútbol del Mundial. A las 20.30 horas, tardeo.

Fiestas de San Juan de Tremañes

A las 13.00 horas, sesión vermú con Tere Rojo y a las 14.00 horas, concurso de tortillas, empanadas y postres, con jira campestre a las 15.00 horas. A las 18.00 horas, deportes tradicionales.

Fiestas de San Juan en El Muselín

A las 12.30 horas, entrega del bollu y la botella de vino a los socios. Luego, ­sesión vermú con «Cuco DJ» y comida. El fin de fiesta está previsto a las 18.00 horas.

Fiestas de San Juan de Mareo

Habrá misa con el grupo «Excelsior» a las 12.00 horas y también sesión vermú y comida popular, pautada para las 15.00 horas. Desde las 17.00 horas, juegos infantiles y fiesta de la espuma y a las 19.00 horas, tardeo con el dúo «Pamela y Agustín».

Teatro Jovellanos

A las 19.00 horas, festival de fin de curso del centro de danza «Karel».

Palacio de Revillagigedo

La exposición «Convivium. Arqueología de la dieta mediterránea» explora la construcción de la dieta mediterránea desde la evidencia arqueológica y las investigaciones más recientes. Podrá visitarse hasta el 12 de julio. Hoy, visita guiada a las 12.30 horas. Los horarios son de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Casa Natal de Jovellanos y Museo Evaristo Valle

Con motivo de los cien años del nacimiento del escultor Amador (Ceuta, 1926 – Madrid 2001), la Fundación Museo Evaristo Valle y el Museo Casa Natal de Jovellanos se han unido para celebrar su legado con dos exposiciones bajo el título «Centenario Amador (1926-2026)». La exposición en la Casa Natal de Jovellanos propone un recorrido por su obra a partir del diálogo entre las piezas conservadas en la colección del museo y aquellas procedentes del ámbito familiar. En el museo de Somió, por su parte, se ha reunido una selección de piezas de pequeño y mediano formato de colecciones particulares, localizadas en su mayoría a través de recientes investigaciones de los hijos del autor, Amador y Cecilia Rodríguez Calvo, a las que se suman las cuatro esculturas propiedad de la colección del museo. El horario de la Casa Natal de Jovellanos: de martes a viernes: de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas. Sábados, domingos y festivos: de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas. Horario del Museo Evaristo Valle: de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 hora. Sábados, de 17.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Barjola

Puede verse la exposición «Territorios subjetivos», de Miriam V. Amengual, enmarcada en las XIX Jornadas Fotográficas del Ateneo Obrero de Gijón. Asimismo, el Museo Barjola acoge la muestra «El Palacio Habitado», de Juan Díaz- Faes en diálogo con Juan Barjola. Estará abierta hasta el 16 de agosto. Está organizada por el Museo Barjola, colabora SOLO y son comisarias Laura Gutíérrez y Lydia Santamarina. El museo abre de martes a sábado: Mañanas 11.30 a 13.30 y tardes de 17.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies

El Muséu del Pueblu d’Asturies ofrece la exposición «Vidas de un mismo tiempo. Fotografía social de Mario Pascual, 1959-1970», que podrá verse hasta final de año. Además sigue abierta la exposición «La cerámica de Cangas del Narcea. Tradición, adaptación e innovación en Llamas de Mouro», una muestra realizada en colaboración con la asociación Tous pa Tous que podrá verse hasta el mes de noviembre en el horario habitual del museo. El museo de abril a septiembre abrirá de martes a viernes de 10.00 a 19.00 horas, y los sábados y domingos de 10.30 a 19.00 horas. De octubre a marzo, el horario será de martes a viernes de 9.30 a 18.30 horas, mientras que los fines de semana podrá visitarse de 10.00 a 18.30 horas.

Avilés y comarca

Música en la plaza

La plaza de España de Avilés acoge a las 13.00 horas el concierto del Día Europeo de la Música, con la Banda del Conservatorio Julián Orbón, la Banda de Música de Avilés y la Banda Sinfónica Infantil y Juvenil del Principado de Asturias.

Paseos por la ría

El puerto deportivo de Avilés ofrece paseos en barco por la ría, con salida desde el pantalán 10. Hay pases a las 12.00, 13.15, 17.00, 18.05 y 19.10 horas. El precio es de 8 euros por persona.

Patinaje en El Quirinal

El colegio público El Quirinal acoge de 12.00 a 14.00 horas una nueva sesión de «Patio Patín», con talleres gratuitos de patinaje en línea para menores de 17 años y sus familias, dentro del Plan Corresponsables.

Bienal Climática

Varias sedes de Avilés acogen las exposiciones de la Bienal Climática, con propuestas repartidas por espacios como la Escuela de Artes y Oficios, La Noria, el Palacio de Camposagrado, Valdecarzana, la Antigua Pescadería, el parque Ferrera y el Centro Niemeyer.

Naturalezas en el Niemeyer

El Centro Niemeyer muestra «Naturalezas vivas», con más de un centenar de obras de artistas como Sorolla, Dalí, Miró, Tàpies, Rauschenberg, Barceló, Plensa o Sebastião Salgado. Abre de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas. Entrada: 5 euros.

Costumbrismo en la Casa Cultura

La Casa de Cultura de Avilés acoge «La memoria de lo cotidiano», exposición con obras de la colección Pérez Simón que dialogan con el costumbrismo asturiano. Puede visitarse de 11.00 a 14.00 horas.

Las Cuencas

Exposición «La revuelta y la nieve» en el Pozo Santa Bárbara

El Pozo Santa Bárbara en Turón (Mieres) vuelve a mostrar una exposición artística de relevancia internacional, esta vez con un destacado artista asturiano, el fotógrafo Dionisio González. «La revuelta y la nieve» estará abierta hasta el 16 de agosto, la entrada es libre. El horario de visita habitual será de miércoles a viernes, de 16.30 a 21.00 horas. Los sábados, domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 21.00 horas.

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00, y domingos, de 10 a 14 horas.

Centro de Interpretación de Redes

Situado en Campo de Caso, el centro de recepción de Redes está abierto toda la semana, con una exposición permanente que hace un recorrido por la fauna, flora y etnografía de los concejos de Caso y Sobrescobio. Abre de martes a sábado y festivos, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas, y los domingos, de 9.00 a 14.00 horas.

Murales al aire libre

En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Hospital de la Fauna

Situado en El Castrín (Sobrescobio), puede visitarse de miércoles a domingo, de 10.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 18.00 horas. La instalación cuenta con un pequeño centro de interpretación en el que un veterinario cuenta el proceso de recuperación y reintroducción en el medio natural de los animales que son tratados en el complejo.

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo)

El Ecomuseo abre de miércoles a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00 horas, y sábados, domingos, puentes y festivos, de 10.00 a 14.15 y de 15.15 a 19.30 horas. La visita comienza subiendo a un auténtico tren minero que sale de la estación de El Cadavíu y recorre el viejo camino del carbón, adentrándote en las entrañas de la tierra por una galería de mina real para salir a la superficie en el Pozo San Luis de La Nueva, uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial de Asturias.

Pozo Sotón de Hunosa

La visita al pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, puede constar de diversas experiencias. Desde bajar a la mina en un largo recorrido de cinco horas, a más de 500 metros de profundidad, a visitar el rico patrimonio industrial de la instalación, participar en juegos de «escape room» y de visitas teatralizadas. Hay que reservar previamente. Gestión de cancelaciones, a través del teléfono 630 11 96 42 (horario de atención de 8.00 a 14.00 de martes a viernes).

Centro

Mercadillo artesano en Somao (Pravia)

El parque de Somao vuelve a llenarse de actividad en su cita mensual con el mercadillo artesano, que se desarrollará de 11.00 a 15.00 horas y acogerá puestos con productos bio de la huerta, miel, embutidos, bollería, repostería, hierbas aromáticas, jabones naturales, ropa, cerámica, bolsos y mucho más. También habrá puestos para el intercambio de semillas, de libros, objetos usados...

Mercado en Grado

La villa moscona celebra los domingos y los miércoles su tradicional mercado al aire libre, instalado por todo el centro urbano con puestos de ropa, calzado, menaje, bisutería... Pero lo más destacado son los puestos de los agricultores de toda la comarca, famosos por sus productos cultivados en las vegas del Nalón y del Cubia. De 8.30 a 14.30 horas aproximadamente.

Ajedrez en Grado

El corredor de la Casa de Cultura de Grado (en horario de apertura del centro, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.45 horas) se convierte todos los domingos en un espacio para disfrutar de la práctica del ajedrez.

Exposición «Espacios Naturales» en la Casa de Cultura María Josefa Canellada de Cabranes

Organizada por la Delegación de Defensa en el Principado de Asturias en colaboración con el Ayuntamiento de Cabranes, se da a conocer una muestra representativa de los espacios naturales adscritos al Ministerio de Defensa incluidos en la Red Natura 2000. Compuesta por paneles en la que se percibe la valiosa diversidad de la flora y la fauna y, en general, los ecosistemas españoles presentes en los enclaves que tienen uso militar. Estará expuesta desde el día del 18 de junio hasta el 2 de julio, ambos inclusive, de lunes a sábado, en horario de 8.00 a 19.00 horas. La entrada es libre y gratuita.

Parque de la Prehistoria de Teverga

Es un equipamiento cultural que tiene como objetivo dar a conocer el arte del Paleolítico Superior en Europa. El Parque de la Prehistoria abre de miércoles a viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y fines de semana y festivos de apertura, de 10.30 a 18.30 horas. Lunes y martes, cerrado.

Museo Etnográfico y de Historia de Grado

El palacio Fontela de Grado es la sede del Museo Etnográfico y de Historia de Grado, que acoge las colecciones «Villa ya mercáu»; «Historia de la fotografía», de Corsino Fernández, y «Acordeones», de Felipe Rubial. La visita, con entrada libre y gratuita, puede realizarse, de miércoles a viernes, de 10.00 a 15.00; sábados, de 11.00 a 17.00 horas, y domingos, de 11.00 a 13.00 horas. Posibilidad de visitas guiadas para grupos en otro horario reservando en el teléfono 636909088. La sede de La Cardosa, s/n, dedicada a la cultura tradicional y a la colección de la Guerra Civil, abre los miércoles de 16.00 a 18.30 horas.

Visitas culturales en Santo Adriano

El colectivo «La Ponte-Ecomuséu» organiza la salida «Las minas de Castañeo del Monte» a las 11.00 horas, el itinerario interpretativo «Viaje a los orígenes del Arte», con visita a la cueva del Conde y al Abrigo de Santo Adriano, a las 16.00 horas, y una visita guiada a la iglesia prerrománica de Tuñón, a las 18.00 horas. Es imprescindible la reserva previa en el teléfono 985761403.

Oriente

Mercado en Cangas de Onís

La cita dominical en la Plaza, la calle del mercado y los aledaños de la iglesia de Santa María ofrece productos traídos de las huertas y majadas de la zona, quesos y embutidos de la comarca, mantequillas, mermeladas, miel... junto con la oferta de ferretería, cestería, artesanía y textil.

Espacio Joven de Llanes: ocio juvenil

El Espacio Joven de Llanes es un programa municipal de ocio alternativo dirigido a público de 12 a 18 años. Funciona los viernes y fines de semana durante todo el año en el paseo de Las Marismas de 18.00 a 22.00 horas; los domingos, hasta las 20.00 horas. Dispone de dos plantas con ping-pong, futbolín, billar, consolas y juegos de mesa, entre otros recursos. El acceso es libre y gratuito, con monitores y talleres específicos cada fin de semana.

Museo de la Emigración de Colombres

Ubicado en la Quinta Guadalupe, sus interiores despliegan un interesante programa iconográfico referido al fenómeno de la emigración a América y el viaje ultramarino. La exposición permanente es el resultado de un trabajo de campo acerca de los emigrantes y de las sociedades de emigrantes, que han aportado a la Fundación Archivo de Indianos la práctica totalidad de sus contenidos. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 20.00 horas.

Tradición en Porrúa

El Museo Etnográfico del Oriente de Asturias tiene su sede en las Casas de Llacín de la parroquia llanisca, un conjunto arquitectónico de los siglos XVIII y XIX formado por dos viviendas y sus dependencias auxiliares. El espacio expositivo reproduce la casa campesina tradicional, un lugar de vivienda y trabajo, a lo que se añaden varias salas temáticas. Además, hasta el 10 de julio se puede visitar la exposición «Planeta herido», compuesta por un conjunto de obras inéditas del viñetista Ricardo Cámara, considerado como uno de los mejores caricaturistas político y social de la España contemporánea. El tema en esta ocasión es tomar conciencia del cambio climático y el medio ambiente. Se puede visitar de martes a jueves, domingos y festivos de 11.00 a 13.30 horas, y los viernes y sábados, de 11.00 a 13.30 y de 17.00 a 19.00 horas.

Occidente

Ecomuseo de Somiedo

El centro se reparte en dos sedes: en Caunedo, con una muestra dedicada a los oficios y la trashumancia, y en Veigas, con la casa como protagonista con tres cabañas de tejado vegetal de escoba, conocidas como «teitos». Están abiertos de miércoles a viernes de 11.00 a 14.00 horas; sábado, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Museo de Arte Sacro de Tineo

La Fundación Valdés-Salas organiza visitas guiadas para conocer la colección ubicada en la iglesia parroquial, en horario de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas.

Museo del Prerrománico de San Martín de Salas

En la capilla del palacio de los Valdés Salas se muestra un conjunto de piezas y lápidas epigráficas de la última iglesia del estilo artístico del prerrománico asturiano, a 800 metros de la villa salense. Destaca la conocida como Cruz de Salas. Abre de miércoles a sábado por turnos a las 11.00, a las 12.15 y a las 17.00 horas y los domingos a las 11.00 y a las 14.00 horas, con entrada gratuita. Es preferible pedir cita previa a través del correo electrónico museosalas@prerromanicosanmartin.com o en el teléfono 985830988.

Museo del Vino de Cangas del Narcea

El Museo del Vino cuenta con dos edificios: uno de construcción moderna que alberga la exposición permanente de piezas y se puede visitar sin reserva de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.30 horas, y los sábados de 16.00 a 18.30 horas, y otro de carácter etnográfico: la bodega tradicional Lagar de Santiso, que ofrece visitas guiadas de martes a viernes a las 12.30 y a las 17.00 horas y los sábados a las 17.00 horas, para las que se recomienda reservar. En la visita guiada, de una duración aproximada de 30 minutos, se explica el proceso de elaboración del vino por la sociedad tradicional y se puede ver el funcionamiento de una prensa de viga.

Bosque-Jardín de la Fonte Baxa

El Bosque-Jardín de la Fonte Baxa es un espacio natural situado en Luarca. Por su privilegiada situación, sobre lo alto de un acantilado, este maravilloso jardín ofrece la posibilidad de disfrutar de impresionantes vistas desde sus miradores. El horario de apertura es de 10.00 a 19.00 horas para el abono anual y entradas online (con horario de taquilla de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 15.00 horas). El precio de la entrada general es de 5 euros.

Muestra etnográfica en Puerto de Vega

El Museo Etnográfico Juan Pérez Villamil, situado en la villa naviega de Puerto de Vega, presenta una colección de piezas con la que rinde homenaje a la familia marinera y campesina, sin olvidar a los emigrantes. El horario de visita es de martes a domingo, de 10.30 a 14.00 horas.

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El Museo del Ferrocarril de Asturias, en Gijón, ofrece del 19 al 21 de junio el taller de fotografía «Lo que sucede cuando aparentemente no pasa nada», impartido por Txema Salvans, considerado uno de los fotógrafos documentales de mayor relevancia en la actualidad. Será de 10.30 a 14.00 horas. En la imagen, una de las locomotoras de vapor que forman parte del Museo.