Barbón pone el foco en las clases medias para frenar a la extrema derecha: "Tenemos que estar a la altura"

A menos de un año de las elecciones, el secretario general de la FSA y presidente del Principado, Adrián Barbón, empieza a dejar entrever cuál es su estrategia para enfrentar los próximos meses: poner el foco en las clases medias, entre las cuales el malestar ha ido creciendo a lo largo de la legislatura y cuyo voto puede ser decisivo para volver a hacerse con el gobierno asturiano.

“Nosotros tenemos que pensar en las clases trabajadores, y también en las clases medias, porque tenemos un problema que no podemos obviar. Es verdad que hay, lo que se llama muchas veces, una sociedad del malestar a la que nosotros debemos responder. Porque si no respondemos nosotros, la extrema derecha lo va a hacer. Tenemos que estar a la altura”, defendió este domingo en la fiesta anual del PSOE de Sobrescobio.

El objetivo de Barbón es reforzar la vía fiscal asturiana para beneficiar más a estas clases medias que, a su juicio, no pueden quedar “descolgadas” de la “atención fiscal”. “¿Por qué -preguntó a los presentes- sabéis por qué es importante pagar una política fiscal en la que la clase media y la clase trabajadora pague menos a cambio de que los que más ganan paguen un poco más?”. “Porque con medidas así podemos activar las ayudas de la ELA, que no salen de ningún otro fondo. Igual que sale la gratuidad de la educación de 0 a 3 años o de la gratuidad de la educación universitaria”, respondió.

El socialista aprovechó también para responder a una twittera con la que horas antes se “enzarzó” por redes sociales por el pago del Impuesto de Sucesiones. “Hoy me retó en redes una tal Andrea. Una tipa influencer del ámbito de la extrema derecha, clarísimamente. Además, ya me dijeron que incluso con rasgos modificados por inteligencia artificial”, contó.

La joven retó a Barbón al considerar que la política fiscal asturiana es “absolutamente injusta” en dicho impuesto y se ofreció a tomar con él un café, a lo que este le respondió invitándola a acudir a Presidencia. “Que además tenemos un consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, que como inspector ya te explicará todo cómo está la situación”, explicó.

Barbón pidió “dejarnos de debatir con demagogia y debatir con realidad”. Porque, “¿conocéis muchos casos de una persona de 30 años que herede de 800.000 euros, descontando además la vivienda habitual?”.