Barbón ve “extremadamente grave” que el juez Peinado cuestione la profesionalidad de los escoltas de Begoña López

Adrián Barbón criticó este domingo con dureza el auto del juez Juan Carlos Peinado en el que se plantea la retirada del pasaporte a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante un eventual riesgo de fuga. El presidente del Principado y secretario general de la FSA calificó de “extremadamente grave” que se sugiera que sus escoltas podrían ayudarla a escapar y defendió la profesionalidad de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Antes de participar en la clausura del 18º Congreso de Juventudes Socialistas de Asturias, Barbón afirmó que mantiene una posición de respeto hacia el poder judicial y que parte siempre de la presunción de inocencia “para todos”, con independencia de la persona o del partido político afectado. No obstante, sostuvo que el contenido del auto supone, a su juicio, una acusación injustificada contra los profesionales encargados de la protección de cargos públicos y familiares.

Defensa de los escoltas

“Yo tengo escolta. En mi caso son policías nacionales y son magníficos profesionales”, señaló Barbón, antes de subrayar que considera “gravísimo” que se atribuya a esos profesionales la posibilidad de colaborar en una fuga. El dirigente socialista recordó que, tras conocerse el auto, varios sindicatos policiales expresaron también su malestar por esa referencia.

El presidente asturiano pidió “respeto” para la Guardia Civil y la Policía Nacional y aseguró que conoce bien el trabajo de los escoltas por su propia experiencia institucional. “Quiero poner en valor su profesionalidad”, indicó. Barbón añadió que espera una actuación “revocatoria” por parte de la Audiencia Provincial en relación con los recursos anunciados y reclamó que el Consejo General del Poder Judicial “actúe en consecuencia”.

Barbón sostuvo además que el episodio causó “un golpe a la imagen de la justicia en España” y aseguró que personas de distinta ideología se mostraron sorprendidas y "escandalizados" por el contenido del auto. Aun así, insistió en que es “defensor a ultranza” de la Constitución de 1978, de la separación de poderes y del Estado de derecho.

Preguntado por la apertura de juicio oral, el presidente asturiano evitó pronunciarse sobre el fondo del procedimiento y apeló a la prudencia hasta que la Audiencia Provincial resuelva los recursos pendientes. Según explicó, teniendo en cuenta sus "conocimientos sobre Derecho", lo habitual es que el juez instructor espere a que la instancia superior se pronuncie sobre las cuestiones recurridas para evitar que el procedimiento pueda quedar viciado.

El PSOE y el calendario electoral

Barbón también se refirió a la situación interna del PSOE a una semana del Comité Federal. Negó que exista una ruptura en el partido y defendió que el debate interno forma parte de una organización política que, dijo, “no es una secta”. “No tengo ninguna duda de que esta organización está unida”, afirmó.

El secretario general de la FSA sostuvo que, cuando llegan los procesos electorales, el PSOE “va todo a una” en defensa de la socialdemocracia y del progresismo. También apeló al voto de los sectores moderados que no quieren ver a Vox en los gobiernos y señaló que, a su juicio, la única opción útil para impedirlo es el Partido Socialista.

Sobre la posibilidad de adelantar las elecciones generales y su encaje con las municipales y autonómicas, Barbón evitó hacer pública su posición, que trasladará directamente a Pedro Sánchez, aunque celebró que el presidente del Gobierno haya aclarado que las generales no coincidirán con las municipales. Según Barbón, esa era una preocupación de alcaldes asturianos, y añadió que Sánchez ya le había comunicado “hace más de un año” que ambas convocatorias no coincidirían.