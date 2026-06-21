El "extraño" fenómeno que se dibujó en el cielo de Turón (y no, no es un ovni): "Tuvimos que parar el coche para hacerle fotos"

Lo que iba a convertirse en un trayecto normal de un punto a otro de Turón, acabó siendo la revelación de un fenómeno poco habitual. María Luisa Paz viajaba en su coche cuando, a la altura del pueblo de Cuadriella, vio en el cielo algo "extraño". "Era como un aro negro muy marcado, no entendíamos qué podía ser", explica Paz. Por eso decidió parar el coche y hacerle fotos.

La instantánea, en efecto, muestra ese "aro negro", similar al que se ve en los dibujos animados cuando hay una explosión. Paz lo ubica, más o menos, por el monte de La Ceposa (Turón). "Pensamos que podían ser bichos pero se veían muy marcados y estaban demasiado lejos", explica. La primera fotografía la hizo a las 21.09 horas, la última a las 21.11 horas. En apenas dos minutos el círculo negro desapareció.

"Estuvimos toda la tarde pensando qué podía ser, hasta que le metimos las imágenes al buscador de Google y nos dio la respuesta: un vórtice toroidal", explica Paz. Se trata de un fenómeno que se produce cuando un fluido, líquido o no, gira formando un anillo parecido a un donut y avanza sin deshacerse de inmediato.

Lo que apareció este sábado en Turón es el ejemplo más fácil de ver, ya que era un aro de humo marcado. "No era solo humo flotando, sino aire en movimiento que rota sobre sí mismo y arrastra esas partículas visibles", explica ahora Paz, que trabaja en el Centro Tecnológico de la Información y la Comunicación (CTIC).

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"Tuvimos mucha suerte al verlo porque duran muy poco y además, porque no teníamos ni idea de qué podía ser", sonríe. "Ahora lo entendemos, seguramente hubiese habido algún petardo o pequeño incendio y las partículas formaron ese aro negro", expresa. El claro ejemplo de que "nunca te acostarán sin saber algo más".