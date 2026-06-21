El IES de Llanes destaca en el ciclo de servicios en Restauración

Elegir una formación con futuro es una de las decisiones más importantes para cualquier estudiante. En un contexto en el que las empresas demandan profesionales cada vez más preparados y especializados, el IES de Llanes se ha consolidado como un referente educativo en el Oriente de Asturias gracias a una oferta formativa conectada con la realidad del mercado laboral y orientada a la inserción profesional. El centro ofrece una formación práctica, actualizada y adaptada a las necesidades de los sectores económicos más importantes de la comarca. Su compromiso con la calidad educativa, la innovación y la colaboración con empresas convierte al IES de Llanes en una auténtica puerta abierta al empleo cualificado, facilitando que el alumnado adquiera las competencias necesarias para incorporarse al mundo laboral con garantías de éxito.

La oferta formativa del centro se articula en torno a tres familias profesionales estratégicas: Administración y Gestión, Transporte y Mantenimiento de Vehículos, y Hostelería y Turismo, ámbitos que presentan una importante demanda de profesionales tanto en Asturias como en el resto del país.

Dentro de la familia de Administración y Gestión, el instituto imparte el Grado Medio de Gestión Administrativa y el Grado Superior de Administración y Finanzas. Estos ciclos permiten adquirir conocimientos en organización empresarial, contabilidad, atención al cliente, gestión documental, recursos humanos y administración financiera.

Se trata de perfiles altamente valorados por empresas, asesorías, despachos profesionales y organismos públicos, lo que multiplica las oportunidades laborales del alumnado una vez finalizada su formación. La familia de Transporte y Mantenimiento de Vehículos cuenta con el Grado Medio de Electromecánica de Vehículos Automóviles. Este ciclo responde a la creciente necesidad de técnicos especializados en mantenimiento, reparación y diagnóstico de vehículos. La evolución tecnológica del sector exige profesionales cada vez más cualificados, capaces de trabajar con sistemas mecánicos, eléctricos y electrónicos. Gracias a una formación eminentemente práctica, los estudiantes adquieren experiencia en entornos similares a los que encontrarán posteriormente en talleres y empresas del sector.

Un sector clave

Sin embargo, uno de los ámbitos con mayor protagonismo en el IES de Llanes es el de Hostelería y Turismo, un sector clave para la economía del Oriente asturiano. La oferta incluye la Formación Profesional de Grado Básico en Cocina y Restauración y el Grado Medio de Cocina y Gastronomía, dos itinerarios que preparan al alumnado para desarrollar una carrera profesional en el mundo de la restauración y la gastronomía.

A esta oferta se suma una importante novedad que amplía las oportunidades formativas del centro. Este año, la administración ha autorizado la implantación del Grado Medio de Servicios en Restauración, una incorporación que refuerza el compromiso del IES de Llanes con la excelencia y la especialización dentro del sector turístico y hostelero.

La llegada de este nuevo ciclo supone una respuesta directa a las necesidades de las empresas de la comarca, que demandan profesionales cualificados no solo en cocina, sino también en el ámbito del servicio al cliente y la atención en sala. El ciclo forma especialistas capaces de aportar valor añadido a la experiencia gastronómica mediante el dominio de técnicas y habilidades muy apreciadas por el sector.

Entre los aprendizajes que ofrece destacan competencias tan específicas como el escanciado de sidra, el corte de jamón, el desespinado de pescado ante el cliente, el maridaje de vinos, la preparación de cócteles o el arte del café y el latte art. Estas destrezas permiten al alumnado desarrollar un perfil profesional versátil y diferenciado, especialmente valorado en establecimientos de calidad. La formación se complementa con prácticas en empresas del entorno, favoreciendo un contacto directo con la realidad laboral desde el inicio de los estudios. Los estudiantes también participan en concursos y actividades especializadas relacionadas con la coctelería, el servicio de sala, el café o el escanciado, experiencias que enriquecen su aprendizaje y potencian su desarrollo profesional.

Otro de los grandes valores del IES de Llanes es su apuesta por la innovación educativa y la internacionalización. A través del programa Erasmus+, el alumnado tiene la posibilidad de realizar movilidades y prácticas formativas en empresas europeas, ampliando sus horizontes profesionales y mejorando competencias lingüísticas y culturales. El centro dispone de un aula ATECA (Aula de Tecnología Aplicada), que permite recrear situaciones reales de trabajo y aplicar metodologías activas de aprendizaje. Esta apuesta por la digitalización y la innovación mejora la preparación del alumnado y facilita su adaptación a los entornos laborales.