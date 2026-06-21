Polémica por unas palabras de la Defensora Universitaria de Asturias: un colectivo le acusa de defender la "endogamia universitaria"

Te lo dejo con negritas aplicadas con criterio, resaltando nombres, cargos, declaraciones clave, acusaciones y respuestas principales:

La Oficina Española de Integridad en Investigación (OEII), organismo privado dedicado a la asesoría y el apoyo mutuo entre científicos, ha alzado la voz contra la Defensora Universitaria de la Universidad de Oviedo, Isabel Viña, por unas declaraciones concedidas a una televisión. "Cuantos más artículos de investigación tengas, más asciendes. Da igual que seas el peor profesor que existe bajo la faz de la Tierra. El dar docencia está mal visto", expresó Viña. Pero más allá de la opinión sobre la metodología interna, lo que realmente enfadó a la OEII fue lo que Viña contestó cuando el entrevistador le preguntó por la endogamia dentro de la Universidad. "Tampoco es tan importante. Eso lo va a haber siempre. Si yo te ayudé a ti, tú me ayudarás a mí", sostuvo.

"Nos parece importante reivindicar la forma honesta de llegar a los cargos", subrayan desde la OEII, al tiempo que piden la dimisión de Viña. "No debería estar en este puesto ni un día más", aseveran. El cargo de Defensora Universitaria no es de designación directa, sino que es elegido por votación por el Claustro –máximo órgano de representación de la institución– para tramitar quejas de la comunidad estudiantil y académica.

Además, la asociación quiso denunciar en sus redes sociales que las palabras de Viña "justifican la prevaricación en la selección de profesorado mediante concurso público". "El problema son las instituciones dirigidas o representadas por personas que siguen viendo la universidad como si siguiéramos en el siglo pasado", lamentan.

Frente a estas críticas, Isabel Viña, que recalca además que ahora se ha generado la polémica con unas opiniones que fueron pronunciadas en televisión hace meses, ha defendido el sentido de sus palabras y ha rechazado cualquier interpretación que la vincule con prácticas irregulares. "Lo que quise expresar, y respecto de lo que no considero que deba retractarme, es una realidad que, a mi juicio, resulta evidente en el sistema universitario español: la investigación prevalece claramente sobre la docencia en términos de reconocimiento y valoración académica", señala.

En esta línea, insiste en que su intervención buscaba poner el foco en el papel de la enseñanza. "Mi intención fue reivindicar el papel de la docencia desde una convicción profunda: la universidad existe, en última instancia, porque existen los estudiantes. Sin ellos, sin la transferencia del conocimiento, pierde su sentido último. Sin embargo, ser un buen docente, hoy por hoy, apenas tiene reflejo en los sistemas de evaluación y progresión académica", apunta, sin querer entrar demasiado en sus palabras sobre la endogamia universitaria.

"Quiero dejar claro que en ningún caso pretendí denostar la investigación, cuya importancia considero incuestionable, ni introducir cuestiones ajenas como la endogamia. Soy y me siento investigadora. Mi planteamiento fue mucho más sencillo y, a la vez, más esencial: reivindicar que la docencia debe ocupar el lugar central que le corresponde dentro de la misión universitaria", aseveró.

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Asimismo, resta relevancia a las críticas procedentes de la OEII: "Desconozco las declaraciones o tuits de una asociación puramente privada, como la denominada Oficina Española de Integridad en Investigación, que no es ningún organismo oficial. Pero puedo afirmar con claridad que mis palabras se limitaron, y se siguen limitando, a esa reivindicación legítima del valor de la docencia".