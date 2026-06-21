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El PP advierte que Asturias no fijará población sin no garantiza el acceso a la vivienda: "Con Barbón hay más burocracia, intervencionismo y ataques a la propiedad privada"

El senador Pablo González afirma que España necesita la construcción de más de 200.000 viviendas anuales para atender la demanda

José Cuervas-Mons que el Gobierno regional "no ha hecho nada en materia de vivienda" en siete años y que su nueva ley "agravará el problema de la oferta y el precio".

El presidente del PP de Grado, José González, reclama un nuevo Plan General de Ordenación para dejar de perder población

José Cuervas-Mons, José González y Pablo González este domingo en Grado.

José Cuervas-Mons, José González y Pablo González este domingo en Grado. / PP

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Alicia García-Ovies

Oviedo

El Partido Popular advirtió este domingo que Asturias “no podrá fijar población ni atraer y retener talento si no garantiza el acceso a la vivienda”, y volvió a remarcar que la única solución pasa por “construir más vivienda, aumentar la oferta, moderar los precios y facilitar la emancipación de los jóvenes”.

Pablo González, senador del PP de Asturias; José Cuervas–Mons, diputado regional y portavoz de Vivienda; y José González, presidente del PP de Grado, analizaron y criticaron, en el marco de la campaña impulsada por el partido para dar a conocer su política en materia de vivienda, las políticas impulsadas por los gobiernos de la izquierda en los ámbitos nacional, autonómico y local.

A juicio del senador asturiano, el problema de la vivienda ha pasado a ser una “emergencia nacional”, mientras el Gobierno ha convertido su política en una “sucesión de anuncios, titulares y promesas incumplidas”. Esta afirmación la acompañó con datos: desde 2018 "el precio de la vivienda se ha incrementado en torno a un 40%, el alquiler se encuentra en máximos históricos y la edad media de emancipación supera los 30 años, una de las más altas de Europa".

A pesar de esta situación, “durante estos años se han anunciado más de 180.000 viviendas públicas y asequibles que siguen sin llegar al mercado”. “El Banco de España volvió a advertir de que el principal problema de la vivienda en España es la falta de oferta y señala en sus informes que España construye aproximadamente 90.000 al año cuando las necesidades reales del país exigen entre 200.000 y 275.000 anuales. Como consecuencia, el déficit acumulado de vivienda se sitúa ya en torno a las 750.000 viviendas”, afirmó.

Política regional "temeraria"

En el caso de Asturias, “necesitamos que nuestros jóvenes puedan quedarse aquí y formar un proyecto de vida. Y para conseguirlo necesitamos empleo, pero también vivienda. Porque ninguna política industrial tendrá éxito si quienes quieren trabajar en Asturias no pueden encontrar una vivienda accesible”.

En este sentido, el diputado José Cuervas-Mons acusó al Gobierno de Adrián Barbón de “no haber hecho nada en materia de vivienda en los últimos siete años”, pero apresurarse ahora a anunciar 1.500 nuevas edificaciones, que “desconocemos dónde van a ser construidas”.

Criticó además que la política regional se está volviendo “absolutamente temeraria”, con una ley que “lo único que va a conseguir es aumentar la burocracia y agravar el problema de la oferta y el precio de la vivienda,”. "Con Barbón hay más burocracia, más intervencionismo, más ataques a la propiedad privada y más consecuencias negativas para el mercado: menos oferta y precios más altos. Eso es lo que vamos a obtener,” lamentó Cuervas- Mons. 

“El Gobierno regional está obsesionado con declarar zonas tensionadas, intervenir en los precios de alquiler, controlar las viviendas vacías e imponer medidas que van a aumentar la burocracia sin límites. Pero lo más preocupante es que, en las últimas semanas, la polémica generada por el anuncio de que la Administración pueda comprar a la fuerza viviendas privadas, mediante la atribución de un derecho de adquisición preferente frente a los compradores particulares ha incrementado aún más nuestra inquietud”, afirmó.

Por el contrario, defendió que el PP propone medidas que faciliten que haya más oferta de vivienda en el mercado, impulsen la colaboración público-privada para aumentar la disponibilidad de vivienda y den seguridad jurídica a los propietarios que quieren alquilar sus viviendas y no lo hacen por temor a que sean okupadas.

Un Plan General para Grado

Por su parte, José González, presidente del PP de Grado, recordó que ellos llevan años reclamando un nuevo Plan General de Ordenación para el concejo que responda a las necesidades actuales, y que evite que “quienes quieren vivir, trabajar y formar una familia en Grado tengan que marcharse por falta de oportunidades”.

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“La vivienda y la pérdida de habitantes son dos de los principales desafíos de nuestro municipio. Por eso seguiremos defendiendo medidas que ayuden a revertir esta situación y permitan que Grado deje de perder población frente a los concejos vecinos,” señaló.

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