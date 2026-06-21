Socorristas asturianos: así trabajan los profesionales del último dique ante el peligro

"Hace falta más educación. La gente no sabe cómo funcionan las corrientes ni las olas y no se da cuenta de que se pone en peligro a sí misma, a su familia y a los propios socorristas". Adrián Rodríguez, luanquín, afronta una nueva temporada de verano en las playas gozoniegas. Este año le ha tocado vigilar Verdicio, un arenal tranquilo pero que, como otras muchas zonas de Asturias, puede dar algún que otro susto. "Este verano, a nivel de plantilla, estamos bastante justos, hay muy poco personal. Tenemos que hacer horas extra para poder cubrir todo", asegura.

Rodríguez asegura que cada vez es más complicado encontrar nuevos socorristas. "Poco a poco la gente va perdiendo las ganas de trabajar en verano. El sueldo, obviamente, influye. Cuando buscas trabajar estos meses quieres que se te recompense justamente, lo que en muchas ocasiones no ocurre", sostiene Rodríguez, que explica que lo que más le tira a él es la vocación. "A mí siempre me gustó. Me sirve para ahorrar más dinero. Esto tiene que gustarte, si no, no compensa", destaca.

Él, por suerte, nunca ha tenido que vivir un episodio complicado en las playas asturianas. "En Verdicio tuvimos un rescate de una persona que se cayó por El Pedreo, pero poco más. Nunca tuve ningún ahogado ni que hacer una reanimación", señala Rodríguez, que, si tiene que hacer un perfil sobre los bañistas más imprudentes, lo tiene claro: "los de fuera". "Hay mucho desconocimiento sobre las olas y el mar. La gente piensa que, donde no hay olas es porque está tranquilo, y es donde están las corrientes", sostiene el gozoniego, que aboga por que "se tratasen estos temas en los colegios".