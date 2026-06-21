Socorristas asturianos: así trabajan los profesionales del último dique ante el peligro

Alejandro Negral, leonés con casa en Avilés, lleva tres veranos como socorrista en San Juan de Nieva, en Castrillón, un trabajo al que llegó casi de forma natural porque siempre nadó y que utiliza como una manera de ahorrar algo de dinero durante el verano. La experiencia, sin embargo, le puso delante situaciones que van mucho más allá de la vigilancia rutinaria. El año pasado, rescató a un grupo de jóvenes que practicaban paddle surf y participó en la recuperación del cuerpo de un pescador.
En estos años ha comprobado que el principal enemigo en la costa asturiana no siempre es el oleaje visible, sino la falta de conocimiento. "La gente piensa que el Mar Cantábrico es como el Mediterráneo y a veces entra sin saber", advierte. Para Negral, ese desconocimiento explica buena parte de los sustos que acaban movilizando a los equipos de salvamento. "Hay muchas veces que no saber actuar ante esas situaciones acaba en rescates. Si sabes cómo actuar en una corriente, no llegas a ese punto", señala. La diferencia, sostiene, puede estar en nociones tan básicas como no pelear contra una corriente de retorno, mantener la calma o pedir ayuda antes de que la situación se complique. Por eso defiende que la prevención también debería llegar a las aulas. "A los institutos van policías y bomberos; debería haber también socorristas a explicar nociones básicas para orientar a los más jóvenes", propone. El socorrista insiste en que su labor no pasa por incomodar a los bañistas, sino por anticiparse al peligro. "No estamos para molestar, la gente tiene que entender que estamos haciendo nuestro trabajo", resume.
El castropolense también cuestiona los procesos de selección. En Castropol este año se ha optado por una bolsa de méritos que prescinde de los exámenes prácticos, cuestión que Vijande considera un error. "Es un trabajo en el que la parte física y de conocimientos debe ser muy alta, porque al final te vas a batir el cobre en el agua. Tienes que tener una condición física muy buena y una desenvoltura en el medio acuático excelente, y eso no se está exigiendo, ni valorando", lamenta. A esta situación se suma el hecho de que los candidatos acceden al trabajo con escasa experiencia práctica: "Algunos llegan con cursos hechos online", relata.
A lo largo de estos quince años de experiencia, Vijande ha vivido rescates de todo tipo, pero no se olvida del primero. Fue en la playa de Penarronda, en 2011, recién estrenado en el oficio. Tres niños se dirigieron a la zona de corriente del arenal y no escucharon sus advertencias. Entraron al agua y les arrastró la corriente. Acabaron agarrados a las rocas y Vijande y sus compañeros los llevaron a la orilla sanos y salvos. "No fue un rescate complicado, pero era el primero y eso no se olvida", relata.
Las playas de Santa Marina y Vega, en Ribadesella, activaron el 15 de junio el servicio de socorrismo. Alejandro González Quirós afronta su primera temporada en el puesto, mientras que Gabriel Kuntz García suma ya cinco campañas y conoce bien ambos arenales, aunque este es su tercer verano en Santa Marina. Los dos coinciden en que uno de los perfiles que más vigilancia exige es el de "los grupos de chavales jóvenes", especialmente "los que van hasta la boya". También diferencian con claridad las condiciones de cada playa. "Vega es más conflictiva. Suele haber más rescates porque hay más corrientes", señala Gabriel, mientras Alejandro apunta que "Santa Marina es más tranquila, pero también hay mucha gente".
En el caso de Alejandro, su llegada al socorrismo está ligada a su experiencia deportiva. "Yo hice natación y triatlón, así que nado bastante bien. Es un trabajo que me gusta y me ayuda a sacar dinero en verano", explica. Gabriel, por su parte, subraya la importancia de la experiencia en los equipos: "Hay mucha gente nueva cada año. Antes en la coordinación había gente que llevaba muchos años y tenía mucha experiencia". Sobre la campaña ideal, resume que sería aquella en la que "no hubiera ningún rescate porque implicaría que nuestro trabajo está bien hecho" y en la que tampoco hubiera "ningún susto fuera del agua, ni lesiones importantes".