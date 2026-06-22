Barbón defiende los contactos bilaterales para negociar la financiación: "Hablar y decidir no es lo mismo"

A dos días de que el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, viaje a Asturias para abordar la negociación de la financiación autonómica, el presidente del Principado, Adrián Barbón, volvió a insistir en que su gobierno aprovechará "todos los espacios" para defender sus demandas y rechazó las críticas a los contactos bilaterales. "Yo no abdico de la defensa de Asturias”, señaló.

“Nuestra posición está fijada”, afirmó, en referencia al acuerdo asturiano sobre financiación, la declaración de Santiago y las resoluciones del Congreso de la Federación Socialista Asturiana, que dijo estar “obligatoriamente” mandatado a cumplir.

En ese sentido, afirmó que una cosa es hablar con el Ministerio y otra muy distinta adoptar decisiones fuera de los órganos multilaterales. “En ninguna parte de ningún documento dice que no se puedan tener contactos bilaterales. Eso es mentira. Lo que dicen los documentos es que no puede haber decisiones bilaterales”, sostuvo. En este sentido, insistió en que “hablar y decidir no es lo mismo” y que cualquier acuerdo sobre el nuevo sistema debe adoptarse de forma colectiva en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

El presidente hace referencia a un artículo de la Declaración de Santiago, firmado junto a otras siete comunidades que dice lo siguiente: "Reivindicamos que el nuevo sistema solo puede ser fruto de un consenso multilateral en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en el cual se tengan en cuenta las necesidades y posiciones de todas las Administraciones afectadas, y que las decisiones relativas a la financiación autonómica queden al margen de los legítimos espacios bilaterales entre el Gobierno central y cada comunidad”. Si bien es cierto que la mayoría del resto de comunidades firmantes de la declaración de Santiago no se sentarán a esos encuentros bilaterales.

Barbón insistió que, aunque se sienten a negociar, el Principado no respaldará una reforma que no atienda sus demandas. “Si no hay una modificación sustancial del proyecto de reforma de financiación autonómica, Asturias votará no. Pero sin ninguna duda”, afirmó. Con esta posición, el Ejecutivo asturiano mantiene su exigencia de que el futuro modelo tenga en cuenta las singularidades de la comunidad y se negocie en un marco multilateral.