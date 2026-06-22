Agenda: qué hacer este lunes 22 de junio en Asturias

Oviedo

La ruta de los vaqueros de alzada de Torrestío

El Club acoge, a las 19.30 horas, un coloquio al hilo del libro que relata la ruta de los vaqueros de alzada de Torrestío: «La alzada de Torrestío donde humanos y ganado dejaron huella», una recopilación de testimonios, historias y vivencias de los protagonistas de estas travesías tradicionales. Intervienen: Teresa Rodríguez, coordinadora del libro; María Luisa Pola, presidenta de la Asociación Ruta Vaqueros de Alzada de Torrestío; Jaime Izquierdo, geólogo y escritor; Isabel Méndez, alcaldesa de Las Regueras, y Celso Peyroux, escritor, cronista oficial de Teverga y miembro del RIDEA.

Autobús turístico

El verano aterriza en Oviedo y lo hace con un nuevo autobús turístico para recorrer los puntos más emblemáticos de la ciudad. Desde este viernes, 19 de junio, y hasta el próximo 30 de septiembre, el vehículo realizará una ruta en la que atravesará los lugares más representativos de la capital del Principado.Una de las principales novedades para este 2026 es el cambio de vehículo respecto a años anteriores; se trata de un autobús más moderno con un espectacular diseño del skyline de Oviedo en los laterales. A lo largo del día, durante este verano, los fines de semana y fechas señaladas el autobús turístico de Oviedo realizará un total de ocho expediciones, con salidas cada hora, desde las 11.00 hasta las 20.00. Saldrá de Marqués de Santa Cruz.

Síndrome de Dravet

La Fundación Síndrome de Dravet es una entidad sin ánimo de lucro dedicada a la investigación, visibilización y apoyo a las personas afectadas por el síndrome de Dravet y sus familias. Su labor se centra en fomentar la investigación científica, mejorar la calidad de vida de las personas diagnosticadas y sensibilizar a la sociedad sobre esta enfermedad rara. Desde el Ayuntamiento quieren apoyar su causa iluminando de violeta la fachada del Teatro Campoamor.

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Exposición «Raigambre»

La sala de exposiciones del edificio histórico de la Universidad de Oviedo acoge la muestra «Raigambre», una propuesta que reúne la obra pictórica y escultórica de Agustín García. La exposición plantea un diálogo entre imagen y palabra a través de temas como la memoria, la identidad, la naturaleza, la belleza de lo cotidiano y la condición humana, combinando pinturas, esculturas e instalaciones con textos poéticos en una experiencia artística conjunta. La muestra podrá visitarse hasta el 19 de julio.

Exposición de Joaquín Valdeón

La Sala de Exposiciones del Colegio Oficial de Aparejadores de Asturias (calle Cabo Noval, 12, bajo, Oviedo) alberga hasta el 30 de junio, con horario de lunes a viernes y de 10.00 a 14.30 horas, una destacada muestra de esculturas del reconocido artista asturiano Joaquín Valdeón. Inaugurada a mediados de mayo coincidiendo con la festividad de San Juan de Ortega, esta exhibición reúne una cuidada colección de piezas que reflejan el carácter multidisciplinar y autodidacta del autor, quien plasma su personal universo creativo mediante la combinación de diversas texturas, volúmenes y materiales como el cartón, la fotografía y el diseño.

Sala Sabadell Herrero

La Sala del Sabadell Herrero (calle Suárez de la Riva, 4) acoge, hasta el 30 de septiembre, la exposición «Madre Asturias», con 60 obras de arte, de más de una treintena de autores, cedidas por 27 instituciones y colecciones privadas. Comisariada por Luis Feás, está dedicada a la identidad y los tipos humanos de Asturias desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad. La sala abre de lunes a sábado de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; los domingos y festivos de 11.00 a 14.00, y los martes está cerrada. La entrada es gratuita.

Gijón

Ateneo Obrero de Gijón

A las 19.00 horas, en el Antiguo Instituto, tendrá lugar la presentación del libro «ana y el amor (analepsis)», de José Badás, en el marco de las XIX Jornadas Fotográficas que organiza el Ateneo Obrero de Gijón, denominadas «Defoto».

Teatro Jovellanos

A las 20.00 horas, en el teatro Jovellanos, será el festival de fin de curso de_«Paso a dos Danza».

Fiestas de San Juan de Contrueces

A las 17.30 horas, en el parque de Cristino García Granda, actuación del_«Payaso Tato» y pintacaras. A las 20.00 horas, música con «DJ Cholina».

Fiestas de San Juan de La Calzada

A las 17.00 horas, baile a cargo del Hogar del Jubilado La Atalía. A las 17.30 horas, juegos tradicionales asturianos y a las 17.45 horas, actuación del coro Alborada. A las 19.00 horas, sesión de karaoke y también cantará la orquesta «Cuarta Calle».

Fiestas de San Juan de Mareo

Habrá a las 15.00 horas vermú y gran fabada. A las 20.00 horas, campeonato de tute y parchís y juegos de mesa.

Jornada en La Calzada

A las 19.00 horas, en el Ateneo de La Calzada, se desarrollará la jornada «Ictus y cáncer: prevenir, cuidar, vivir», organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer en Asturias y la Asociación Ictus de Asturias. La entrada es libre hasta completar aforo.

Festival en El Coto

A las 17.00 horas, en el centro municipal integrado de El Coto, se celebrará el festival de artes escénicas «Mayores a Escena», impulsado por los centros municipales de personas mayores de El Coto y La Arena.

Centro municipal de Gijón-Sur

A las 17.00 horas, tendrá lugar el encuentro cultural «Compartiendo artes», organizado por los Centros Sociales de Mayores.

Avilés y comarca

Mercado semanal en Avilés

Los lunes por la mañana se celebra el tradicional mercado semanal en la plaza de Hermanos Orbón, con puestos de productos frescos, textil, calzado, artesanía, marroquinería y artículos culturales y de ornato. Abre de 9.00 a 14.00 horas, aproximadamente.

Bienal Climática en Avilés

La ciudad acoge las exposiciones «Estación Meteo», «Industrias Presentes», «Duelos y Júbilos» y «Exposiciones en Diálogo», repartidas por espacios como la Escuela de Artes y Oficios, la Noria, el Parque Ferrera, Camposagrado, Valdecarzana, la Antigua Pescadería y el Centro Niemeyer.

Naturalezas vivas en el Niemeyer

El Centro Niemeyer exhibe «Naturalezas vivas», con más de un centenar de obras de artistas como Sorolla, Dalí, Miró, Tàpies, Rauschenberg, Hockney, Barceló o Sebastião Salgado. La muestra abre de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas. La entrada cuesta 5 euros.

Fotografía en la Casa de las Mujeres

La Casa de las Mujeres, en la calle La Ferrería, acoge «Pixeladas», exposición colectiva del grupo Mujeres que miran. La muestra reúne fotografías de quince autoras vinculadas al taller que dirige Gema Sánchez. Abre de 9.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas, si hay actividad.

Costumbrismo en la Casa de Cultura

La Casa de Cultura presenta «La memoria de lo cotidiano», una selección de veintiuna obras de la colección Pérez Simón que dialoga con el costumbrismo asturiano. Abre de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

Teatro infantil en Las Meanas

El Centro de Mayores de Las Meanas, en la calle Cuba, acoge la actividad del grupo de teatro infantil de la Asociación de Vecinos Pedro Menéndez. La cita se celebra los lunes, de 17.00 a 18.00 horas.

Las Cuencas

Fiestas de San Xuan de Mieres

Siguen las fiestas de San Xuan de Mieres. Hoy, a las 18.30 horas, habrá exhibición de gimnasia rítmica a cargo del Club Rítmica de Turón. Será en el parque Jovellanos.

Exposición en Laviana con obras de Javier Bermúdez

La sala de exposiciones del Cidan (Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón) alberga hasta el 30 de junio una muestra de acuarelas realizadas por Javier Bermúdez Cuetos. El horario de visita es de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00, y los jueves de 16.00 a 20.00 horas.

Muestra «Ars longa, vita brevis» en la Casa de Cultura de Sama

Las Escuelas Dorado de Sama cuelgan hasta el día 26 de junio la exposición artística «Ars Longa, vita brevis», que impulsa la asociación cultural «L’Enguedeyu». Muestra obras del alumnado de los centros sociales de Lada y Sama.

Centro

Exposición «Espacios Naturales» en la Casa de Cultura María Josefa Canellada de Cabranes

Organizada por la Delegación de Defensa en el Principado de Asturias en colaboración con el Ayuntamiento de Cabranes, se da a conocer una muestra representativa de los espacios naturales adscritos al Ministerio de Defensa incluidos en la Red Natura 2000. Compuesta por paneles en la que se percibe la valiosa diversidad de la flora y la fauna y, en general, los ecosistemas españoles presentes en los enclaves que tienen uso militar. Estará expuesta desde el día del 18 de junio hasta el 2 de julio, ambos inclusive, de lunes a sábado, en horario de 8.00 a 19.00 horas. La entrada es libre y gratuita.

Exposición «Viaje a la especiería de Magallanes y Elcano» en la Casa de Los Hevia de Villaviciosa

La exposición «Viaje a la especiería de Magallanes y Elcano», organizada por la Delegación de Defensa en el Principado de Asturias en colaboración con Ayuntamiento de Villaviciosa, representa, a través de 38 paneles de distintas medidas distribuidos en nueve bloques, la epopeya que hace más de 500 años realizó la expedición Magallanes-Elcano al completar por primera vez la circunnavegación del planeta. Cinco naves con unos 250 hombres a bordo partieron de Sanlúcar de Barrameda el 20 de septiembre de 1519. Tres años más tarde, solo un puñado de supervivientes arribaría a puerto (1519-1522). En este itinerario se han querido mostrar las principales etapas de esa epopeya, utilizando imágenes representativas, muchas de ellas reproducción de fondos del Museo Naval. Se puede visitar desde el 3 hasta el 26 de junio, de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 19.30 horas.

Oriente

Mercadillo en Infiesto

En el entorno de la plaza del Mercado se instalan los puestos con productos de alimentación, como frutas, quesos, repostería y verduras, y artículos de tipo generalista, en horario aproximado de 8.00 a 14.00 horas.

Talleres infantiles en Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesella programa todos los lunes, martes y jueves, de 16.30 a 17.30 horas, diferentes talleres infantiles para niños y niñas a partir de 4 años.

Occidente

Mercado en Tapia

La capital tapiega acoge su mercado semanal, que se celebra en la plaza de Campogrande (junto al Ayuntamiento).

Bosque-Jardín de la Fonte Baxa

El Bosque-Jardín de la Fonte Baxa es un espacio natural situado en Luarca. Por su privilegiada situación, sobre lo alto de un acantilado, este maravilloso jardín ofrece la posibilidad de disfrutar de impresionantes vistas desde sus miradores. El horario de apertura es de 10.00 a 19.00 horas para el abono anual y entradas online (con horario de taquilla de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 15.00 horas). El precio de la entrada general es de 5 euros.

Club LA NUEVA_ESPAÑA

La ruta de los vaqueros de alzada de Torrestío

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