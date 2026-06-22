Asturias apoya a los ayuntamientos costeros con un millón de euros para la limpieza de sus arenales: nuevas bases y las cantidades máximas a las que podrán acceder

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias apoya con un millón de euros a los ayuntamientos costeros en la limpieza y mantenimiento de sus playas. El Boletín Oficial del Principado publica hoy esta convocatoria, cuyo plazo para presentar solicitudes finaliza el 13 de julio.

Las subvenciones permitirán sufragar la retirada de residuos acumulados en los arenales como consecuencia de la dinámica costera y de los episodios meteorológicos adversos, incluidos troncos, ramas, algas y otros materiales procedentes de riadas y temporales. También podrán financiarse las actuaciones destinadas a la recogida de residuos generados por su uso recreativo, como envases, textiles y pequeños plásticos, así como los costes de su transporte y tratamiento.

La convocatoria de este año cuenta con nuevas bases reguladoras que vinculan la concesión de las ayudas a criterios objetivos relacionados con las características de cada concejo, como son la superficie de las playas y los costes asumidos por los ayuntamientos. Entre los nuevos criterios que se combinan están la superficie real de las playas que requieren limpieza, la capacidad económica municipal para evitar que los concejos con menores recursos se vean penalizados y el coste real presupuestado de los trabajos de limpieza.

Estas subvenciones, explican desde el Gobierno, refuerzan el apoyo a las administraciones locales en el ejercicio de sus competencias en materia de limpieza y gestión de residuos; la protección del litoral y la mejora de la calidad ambiental de las playas, y en la prestación de servicios esenciales para la ciudadanía y la protección del medio ambiente.

Será subvencionable hasta un 90% del gasto en el caso de entidades locales con una población de derecho menor de 5.000 habitantes; hasta un 80% en el caso de entidades locales con una población de derecho comprendida entre 5.000 y 20.000 habitantes mientras que la ayuda alcanzará hasta un 70 % del gasto en el caso de entidades locales con una población de derecho comprendida entre 20.001 y 50.000 habitantes. Será del 50% para entidades locales con una población de más de 50.000 habitantes.

A efectos de la aplicación de esta convocatoria, para determinar las poblaciones de derecho se tomarán las cifras oficiales resultantes del último censo anual de población publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en la fecha en que se ha dado a conocer la resolución de esta convocatoria.

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El plazo de presentación de las solicitudes, junto con la documentación requerida, será de quince días, contados desde el día siguiente al de publicación de este extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Principad.