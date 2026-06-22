Asturias aprueba su nueva estrategia para luchar contra los incendios: más prevención y refuerzo de la vigilancia

Con las temperaturas en pleno ascenso y el riesgo de incendios forestales “alto”, Asturias ha sacado adelante su Estrategia Integral de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales en Asturias (Eplifa) 2026-2030. Un documento de referencia para las políticas públicas de prevención, vigilancia y lucha contra el fuego.

El texto, aprobado en Consejo de Gobierno, busca “reducir de forma estructural el riesgo de incendios, proteger a la población del medio rural y preservar el patrimonio natural”. Para ello, sitúa la prevención como el objetivo principal, a través de programas, medidas y acciones que incorporan “tanto la experiencia acumulada durante los últimos años como los nuevos escenarios de riesgo asociados al cambio climático”.

La redacción ha corrido a cargo de un equipo multidisciplinar formado por las consejerías de Gestión de Emergencias, Medio Rural y la Universidad de Oviedo.

Entre sus principales avances destaca la elaboración de un análisis detallado de la vulnerabilidad, la recurrencia y el riesgo de los incendios forestales, “que ha permitido generar una base cartográfica homogénea de gran valor para la planificación y la gestión pública”. Esta información estará disponible a través del portal de datos abiertos del Sistema de Información Territorial del Principado de Asturias (Sitpa).

La nueva planificación incorpora también medidas específicas para reforzar la vigilancia y el control en la interfaz urbano-forestal, impulsar la autoprotección en pueblos y espacios de alto valor natural y consolidar las actuaciones de gestión preventiva del territorio.

Registro de los planes de autoprotección

Siguiendo con emergencias, el Consejo de Gobierno también dio el visto bueno al Decreto del Registro de los Planes de Autoprotección del Principado, una herramienta que “mejora la planificación y la respuesta” ante situaciones de emergencia en aquellos centros, establecimientos, instalaciones, espacios o actividades que, de acuerdo con la normativa vigente, están obligados a disponer de este instrumento de planificación.

El registro, adscrito al Servicio de Emergencias del Principado (Sepa), será una base de datos de carácter “operativo, informativo y estadístico” que ofrecerá información actualizada sobre los planes existentes en Asturias. “Es de gran utilidad para los servicios de emergencia porque facilita el conocimiento previo de las instalaciones, los riesgos asociados y las medidas de autoprotección previstas”, explican en el Principado.