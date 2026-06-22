Asturias contiene el impacto de la huelga en las listas de espera: aumentan los pacientes afectados, pero se estabilizan los tiempos de demora

El impacto de las huelgas médicas sobre las listas de espera parece haber sido contenido ligeramente por el Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa). Los tiempos de espera siguen estables, disminuyendo en algunos casos, aunque el número de pacientes va en aumento. Los asturianos que en mayo estaban esperando por algún tipo de intervención o consulta ascendió 178.824, 683 más que en abril.

En intervenciones quirúrgicas, las personas en lista de espera fueron 22.933, 46 menos que en abril. Si se mira la comparación interanual, es decir, comparar mayo de 2025 con 2024, la lista aumentó en 1.445 personas.

No obstante, la demora media para ser intervenido se mantuvo en 85 días, el número de pacientes que no llega a los tres meses de retraso por una intervención se redujo en 62 y los que no alcanzan los seis meses, en 82. En cambio, la demora entre quienes superan los seis meses para dar preferencia a los procesos de mayor prioridad creció en 98.

Poniendo el poco en procesos sujetos a garantía, las cifras mejoran en determinado tipo de intervenciones. Por ejemplo, en cataratas, con 178 enfermos menos; prótesis de cadera, con 26, y prótesis de rodilla, con otros 47. Estas operaciones son, precisamente, las que aglutinan a la mayoría de los pacientes (el 94,8%) en este apartado, según explica la Consejería. La demora conjunta en estos tres apartados sumó 6.574 pacientes.

Todos los procesos sujetos a garantía presentan demoras medias inferiores a 180 días y la espera en cirugía cardiaca coronaria, cirugía cardiaca valvular e histerectomía es inferior a dos meses.

En lo que respecta a las listas de espera para una primera consulta, el número de personas alcanzó los 123.798, 87 más que en abril. La demora media se mantuvo estable en 107 días.

“El impacto de la huelga en consultas hospitalarias se tradujo en una reducción de la actividad del 4,45% respecto a abril y del 6,07% en relación a mayo del 2025”, explican en la Consejería de Salud. Sin embargo, los pacientes que aguardan por una primera consulta descendieron en algunas especialidades determinantes desde el punto de vista del volumen de afectados, como oftalmología, con 406 pacientes menos, o neurología, con 473.

Por último, en lo que respecta a pruebas diagnósticas, la lista de espera ascendió a 32.093, un ligero aumento del 2,04%. Destaca la rebaja del 22,5% en la demora por una mamografía, 313 pruebas menos en cifras absolutas. “En todos los casos el retraso medio es inferior a dos meses, incluso en mamografías, que pasó de 81 días en abril a los 51 actuales”, señalan.