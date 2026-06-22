Asturias se enciende por San Juan: guía de las principales fogueras que habrá en la región, con danza prima, fuegos artificiales y orquestas
El Principado celebra la noche mas corta y mágica del año con enramado de fuentes, verbenas y actividades para todas las edades
Adrián Doncel
Asturias volverá a presenciar mañana la noche de San Juan con celebraciones repartidas por toda la región, desde el interior hasta en la costa, desde el occidente hasta el oriente. Las hogueras, la música tradicional, las verbenas y la danza prima volverán a ser los ejes de una festividad que combina tradición y programación festiva para todos los públicos. Oviedo, Gijón, Avilés, Mieres, Corvera, Ribadesella y Tapia de Casariego son ejemplos de esta programación especial, que tiene el fuego como elemento común para dar la bienvenida al verano.
Oviedo: Porlier, epicentro de la tradición
En la capital del Principado, Oviedo ha organizado una de las programaciones más completas. El escenario será la Plaza de Porlier, donde las actividades comenzarán a las cinco de la tarde con talleres infantiles y juegos creativos. La tradición asturiana tendrá un papel central con el Pasacalles del Enramado de Fuentes y las actuaciones del Grupo Folclórico Trasgu, la Banda de Gaitas Vetusta y el Grupo Folclórico A Media Legua. Tras el encendido de la hoguera, la Danza Prima y el Coru de Muyeres San Esteban volverá a rodear el fuego antes de dar paso a la verbena con la orquesta Pasito Flow en el entorno de la Catedral.
También en Oviedo, el barrio de La Corredoria celebrará su propia hoguera coincidiendo con las fiestas de San Juan Bautista, con la orquesta Waikas como cierre musical de unas jornadas festivas ya consolidadas en la zona.
Gijón: la gran hoguera de Poniente
La fiesta arrancará tras el tradicional enramado de las fuentes y se trasladará a los barrios y a la playa de Poniente, donde se encenderá la hoguera principal a medianoche. La jornada comenzará a las seis de la tarde en el paseo de la playa con bandas de gaitas, antes de dar paso a los fuegos artificiales y al encendido del fuego. La celebración se extenderá por distintos puntos de la ciudad con hogueras vecinales, verbenas y actividades gastronómicas en barrios como Mareo, Tremañes, La Calzada o Contrueces, que prolongarán el ambiente festivo.
La hoguera gijonesa es de 10,5 metros de altura y otros 8 de diámetro en la base e incluirá un espectáculo pirotécnico en el espigón de la playa de Poniente para una exhibición de trece minutos con 144,19 kilos de explosivos.
Avilés: folclore y Danza Prima en la Plaza Pedro Menéndez
En Avilés, la cita será en la Plaza de Pedro Menéndez, donde la programación comenzará a las ocho de la tarde con el taller “Aprende a danzar”, seguido de un concierto de la Ajo Band a las diez y media de la noche en el quiosco del Parque del Muelle. La noche continuará con la actuación de Escontra’l Raigañu a las once y media y culminará a medianoche con el encendido de la hoguera y la Danza Prima. La música y el folclore se prolongarán hasta la madrugada, en una de las celebraciones más estructuradas del calendario festivo asturiano.
Mieres, San Juan en el Caudal
Una jornada llena de tradiciones como el enramado de las fuentes, los fuegos o la hoguera. Pero las fiestas de San Juan de Mieres 2026 comienzan días antes, desde el jueves 11 hasta el miércoles 24 de junio para celebrar San Juan. Y es que precisamente la noche más corta del año se alarga hasta bien entrada la madrugada para dar la bienvenida al día de San Juan, miércoles 24 de junio, festivo local en Mieres. El día de la hoguera habrá un enramado de las fuentes, fuegos artificiales a las once y la hoguera se hará en la plaza del Ayuntamiento. Después, en el Parque Jovellanos actuará Celtas Cortos y Vas Bailar-DJ Grand.
Corvera, la gran foguera
Si hay una celebración que trasciende las fronteras del concejo esa es la Foguera de San Xuan de Corvera. El entorno del Palacio y del embalse de Trasona volverá a congregar a miles de personas en la que será la trigésimo cuarta edición de una fiesta convertida en referencia de la cultura popular asturiana. La estructura cuenta con una base de seis por cinco metros, unos 30 metros cuadrados, y supera los cinco metros de altura.
La programación combinará actividades familiares, exhibiciones de baile urbano, propuestas circenses y una intensa oferta musical con las actuaciones de Guieldu, las Pandereteres de Corvera y Avilés y la orquesta Tekila. A las 21.30 horas se quemará la Foguera de los Neños, "Gasometrín", mientras que la gran estructura artística "Fuéu y Aceru" arderá a medianoche tras una puesta en escena protagonizada por Nun Tris Teatru, la Banda de Gaites y las pandereteras.
Ribadesella, cena campestre y fiesta hasta el amanecer
La Noche de San Juan tendrá como escenario el Prau San Juan, donde se reunirá una gran cena campestre desde las primeras horas de la tarde. A las ocho de la tarde actuará la Bandina Los Muiles y, ya a medianoche, se encenderá la hoguera tradicional acompañada de Danza Prima y fuegos artificiales. La verbena posterior, con DJ Andrés Vas Bailar, prolongará la fiesta hasta el amanecer, con servicio de carpa y bar.
Tapia de Casariego, dos hogueras frente al Cantábrico
En el extremo occidental, Tapia de Casariego mantiene una de las tradiciones más singulares, con dos hogueras organizadas por los barrios de San Blas y San Sebastián. Ambas compiten en un ambiente festivo y amistoso por distintos reconocimientos simbólicos, mientras la música, la sidra y los fuegos artificiales cierran una noche que mira al Cantábrico como telón de fondo.
Con propuestas distintas pero un mismo espíritu, Asturias volverá a celebrar una de sus noches más simbólicas, en la que el fuego, la música tradicional y la convivencia marcan el inicio del verano.
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