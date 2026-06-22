Audiovisual, animación y espectáculos, profesionales de gran futuro
Ciclos de grado medio y superior y cursos de media y cota duración son parte de la oferta formativa del CIFP de Comunicación, Imagen y Sonido de Langreo
El CIFP de Comunicación, Imagen y Sonido de Langreo, referente formativo en Asturias para los sectores audiovisual y de espectáculos, oferta todas las enseñanzas de grado medio y superior la familia de FP de Imagen y Sonido. Permite así llevar a cabo itinerarios formativos en profesiones orientadas a cine, televisión, animación, entornos virtuales, videojuegos, radio, música, artes escénicas o eventos.
El ciclo de grado medio es el de Vídeo disc-jockey y sonido. Su vía de acceso es la ESO o equivalente. Los de grado superior son: Animaciones 3D, juegos y entornos interactivos, Iluminación captación y tratamiento de la imagen, Sonido para audiovisuales y espectáculos, Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos, y Producción de audiovisuales y espectáculos. Su vía de acceso es Bachillerato o equivalente.
En ambos casos, son ciclos de dos años que incluyen inglés y período de estancia en empresas del sector. Una formación que, a través del programa Erasmus+, se puede llevar a cabo en otros países europeos como Alemania, Países Bajos, Bélgica, Italia, Malta, Irlanda, Francia, Portugal, Austria, República Checa, Islandia, Chipre, Bulgaria...
El CIFP dispone de instalaciones punteras: aulas digitales, plató de televisión, estudios fotográficos, de grabación musical, emisora de radio, cabinas de edición, camerinos, salón de actos, sala de exposiciones… Cuenta con aula de emprendimiento y una unidad de empleo para poner en contacto ofertas profesionales con el alumnado titulado.
A lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumnado lleva a cabo productos muy diversos: cortos, programas de televisión, de radio, videoclips, animaciones, montajes escénicos, conciertos, reportajes fotográficos, eventos como festivales o jornadas temáticas… en muchos casos, en entornos reales.
Cursos de media y corta duración
A esta oferta formativa, se suma la de certificados profesionales, orientada a personas en situación de desempleo o que precisan una actualización o recualificación.
Se trata de cursos de media duración que incluyen estancia en empresas vinculados a diferentes áreas de los sectores de referencia: Operaciones de sonido, Cámara de cine, video y televisión, Montaje y postproducción de audiovisuales, Animación musical y visual en vivo y en directo o Producción fotográfica, son algunos ejemplos.
Además, se ofertarán próximamente cursos de corta duración del catálogo de especialidades del SEPE. Drones en la producción audiovisual, Creación de videojuegos con Unreal Engine, Vídeos de creación innovadora o Medios audiovisuales para artes escénicas, son algunos ejemplos.
- Un camionero herido al caer con su camión cisterna con gas desde la Autovía del Cantábrico a la carretera nacional en Lué (Colunga): el riesgo de explosión obliga a cortar la Autovía y la nacional
- Pánico en la 'Y': detenido tras circular varios kilómetros en sentido contrario
- La desagradable sorpresa que se encontró una asturiana en una lata de mejillones: '¡Casi me muero del asco!
- Fallece un hombre de 57 años en Las Regueras al caer al río tras volcar en una máquina empacadora
- Se desvanece al volante en Siero y su mujer logra controlar el coche para evitar una gran tragedia en la autovía
- Asturias, a 40 grados: la AEMET alerta de la llegada el fin de semana de una gran ola de calor, mayor que la de mayo, con temperaturas nunca vistas
- La DGT alerta en la A-66 a los conductores asturianos y de fuera sobre la obligatoriedad en la guantera con riesgo de sanción: 'Le pondrá la correspondiente multa
- La compleja investigación del accidente de Coaña con tres muertos: piden un informe para precisar si la nave pudo caer por un microseísmo