Las autonomías fuerzan al Ministerio a enviar a la UE un informe sobre la situación favorable del lobo: Asturias acusa al Gobierno central de intentar polarizar

La gestión del lobo abrió este lunes una nueva pugna política entre el Principado (PSOE e IU) y el Ministerio para la Transición Ecológica, que dirige la socialista Sara Aagesen, vicepresidenta tercera del Gobierno de Pedro Sánchez. El Ministerio y las comunidades autónomas se reunieron en el marco de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente para abordar el futuro de la especie y los criterios que deben regir su gestión.

Durante el encuentro afloraron dos posiciones enfrentadas. Por un lado, la del Ministerio, que defiende una mayor protección del lobo al considerar que su estado de conservación es desfavorable. Por otro, la de la mayoría de las comunidades autónomas, entre ellas Asturias, que sostienen que deben mantenerse controles poblacionales para minimizar los daños que la especie ocasiona a la ganadería.

Las regiones se anotaron este lunes una victoria. Gracias al respaldo de 16 comunidades autónomas, España deberá remitir a la Comisión Europea un informe que, según explicó tras la reunión el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, "demuestra que el lobo se encuentra en un estado de conservación favorable". Solo el Ministerio y Cataluña —que había delegado su voto en el propio departamento estatal— votaron en contra, mientras que País Vasco y Castilla-La Mancha se abstuvieron.

El informe sexenal que se enviará a Bruselas se ha elaborado con los datos aportados por las comunidades autónomas. Paralelamente, el Ministerio trabaja en otro documento que incorpora información adicional y que forma parte del expediente, aunque no ha sido sometido a votación, según las fuentes consultadas. Ese otro informe, según fuentes del Ministerio, fue elaborado por los técnicos de la dirección general de biodiversidad, siguiendo el protocolo de la Comisión para todos los países y establece que su estado es desfavorable, por lo que habría que limitar la caza.

Asturias dice que el Ministerio "polariza"

"No puede ser que el propio Ministerio para la Transición Ecológica fomente la polarización de un debate que se viene suscitando. Tenemos que tener posiciones equilibradas", aseguró Marcos al término de la reunión.

El consejero asturiano incidió además en el impacto de la especie sobre el sector ganadero. "Cuando comunidades como Asturias trasladamos que en 2025 ha habido más de 3.000 cabezas de ganado afectadas por el lobo o que se han destinado 1,9 millones de euros a pago de daños, es muy difícil sustentar o defender una posición como la que viene manteniendo el Ministerio para la Transición Ecológica", señaló.

Marcos defendió que la postura de las autonomías es ampliamente mayoritaria. "Si hay una mayoría que defiende que el informe sexenal que se tiene que trasladar es el aprobado hace poco menos de un año, hay que realizar esa tarea y evitar las llamadas al orden por parte de la Comisión Europea", añadió.

Fuentes del Ministerio, tras la reunión, expresaron otra posición. "El Ministerio mantiene la posición expresada durante la votación, al considerar que la propuesta alternativa respaldada por varias comunidades autónomas no se ajusta a los criterios metodológicos y de reporte establecidos por la Comisión Europea para la elaboración de los informes previstos en el artículo 17 de la Directiva Hábitats". Las mismas fuentes apuntan que la documentación aportada por las comunidades fue recibida hoy y debe analizarse para comprobar su adecuación a los requisitos metodológicos y de reporte establecidos por la Comisión Europea".

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El último censo del lobo en Asturias, cuya elaboración concluyó hace apenas unas semanas, sitúa en torno al medio centenar las manadas existentes en la comunidad. La cifra supera la del anterior recuento, presentado a finales de 2024 con datos referidos a 2023, cuando se identificaron 45 manadas —unas 345 ejemplares—, de las cuales 42 tenían reproducción confirmada.