Barbón conocía a Leire Díez: "Siempre tuve buen trato con ella; pero no sé nada de las cloacas"
El presidente del Principado recuerda que conoció a la "fontanera" del PSOE cuando llevaba las redes sociales en la campaña de Rubalcaba y, posteriormente, como encargada de las relaciones institucionales de Correos
Conocía a Leire Díez, la "fontanera" del PSOE y principal ejecutora de las llamadas "cloacas" socialistas, por su etapa como responsable de relaciones institucionales de Correos y explicó que mantuvo con ella un trato "profesional" vinculado a actos y proyectos desarrollados en Asturias, pero Adrián Barbón negó este lunes tener conocimiento alguno sobre las supuestas investigaciones o actuaciones que se le atribuyen. "Si usted me pregunta si yo sé algo de las cloacas o de estas investigaciones que hizo, no. La verdad es que no", afirmó tras la reunión del Consejo de Gobierno celebrada en Candás.
Barbón relató que conoció a Díez cuando acompañaba al entonces presidente de Correos en sus visitas al Principado, aunque señaló que ya tenía relación previa con ella desde que había llevado la campaña en redes sociales de Alfredo Pérez Rubalcaba. "Yo siempre tuve buen trato con ella", reconoció.
En este sentido, recordó algunos contactos institucionales, como la presentación de un sello vinculado al SEPA o iniciativas relacionadas con Cantabria y Asturias. También mencionó que en una ocasión le envió una moneda editada por Correos, que, según explicó, se encuentra en su despacho con otros regalos institucionales.
El presidente asturiano insistió, no obstante, en que esa relación se limitó al ámbito profesional. "El trato profesional que tuve fue el lógico de una persona que era responsable de relaciones institucionales", señaló. Además, añadió que en Asturias existía una "salvaguarda" porque, según dijo, la Federación Socialista Asturiana no era "santo de la devoción" de Santos Cerdán, por lo que nadie les habría comentado nada relacionado con esas presuntas actuaciones.
Preguntado por José Luis Rodríguez Zapatero, Barbón defendió la presunción de inocencia y evitó prejuzgar los hechos. "Todas las personas, todas, incluidas usted y yo también, tenemos presunción de inocencia. Es decir, no hay que probar la inocencia, es al revés, hay que probar la culpabilidad", afirmó. En este sentido, subrayó que esa garantía debe aplicarse a todos por igual, con independencia del partido o del cargo que ocupen.
En este sentido, recalcó que mantiene siempre la misma posición ante cualquier investigación y rechazó que defienda la presunción de inocencia solo cuando afecta a dirigentes de su entorno político. "No se me puede decir que cuando son los tuyos dices presunción de inocencia, pero cuando son los otros sales a atacar", sostuvo. El presidente apeló además a recuperar una política basada en el respeto y aseguró que es posible "ganar elecciones y gobernar sin insultar".
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