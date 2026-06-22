Barbón insta a los supervivientes de Cerredo a "comunicar" al juzgado que "los inspectores miraron para otro lado" con la extracción de carbón

El presidente del Principado, Adrián Barbón, aseguró este lunes que el Gobierno asturiano está “examinando” la posibilidad de incluir a los supervivientes del accidente de la mina de Cerredo en las ayudas anunciadas por el Principado. En un principio, este apoyo económico recaería solo en las familias de las víctimas mortales, dentro de una línea de ayudas más amplia, pero no en quienes ese día consiguieron salir con vida de la explosión de grisú que acabó con la vida de cinco trabajadores.

"En cuanto a las ayudas, eso es un tema que estamos examinando", afirmó después de que los supervivientes defendieran, a través de las páginas de LA NUEVA ESPAÑA, que también son víctimas de ese accidente y reclaman un apoyo de la administración que, hasta ahora, consideran que no han tenido.

Barbón expresó su “máximo respeto” a esas declaraciones, pero evitó realizar valoraciones sobre el fondo de las acusaciones mientras continúa abierta la investigación judicial. Los mineros de Cerredo dan por hecho con su testimonio que los inspectores del servicio de Minas del Principado sabían que se extraía carbón en Cerredo, que no tenía permiso para ello. “Si ellos tienen certezas de que los inspectores miraron hacia otro lado, lo que tienen que hacer es en la investigación judicial comunicarlo”, afirmó, antes de insistir en que él no va a “juzgar a nadie” ni hacer afirmaciones que puedan interferir en el proceso.

El jefe del Ejecutivo autonómico defendió que su prioridad sigue siendo que se esclarezcan las responsabilidades del accidente. “A mí no me preocupa el interés electoral. A mí lo que me preocupa es hacer justicia. Y se va a hacer porque hay una investigación judicial y yo confío plenamente en la acción de la justicia”, sostuvo. En este sentido, se mostró convencido de que se conocerá “quiénes son los responsables y los culpables de esas muertes, que es a lo que yo me comprometí”.

En este sentido, recordó que el Principado ha puesto medios a disposición del juzgado de Cangas del Narcea para impulsar la investigación judicial y garantizó que seguirá haciéndolo. “En Asturias reforzamos con todo el personal que se nos pidió y lo reforzaremos tantas veces sea necesario porque es mi compromiso”, afirmó

Por otro lado, rechazó que sus decisiones sobre Cerredo estén condicionadas por el desgaste político que pueda sufrir el Gobierno. “Yo no me muevo por repercusión electoral. Yo me muevo por lo que creo que es mejor para los asturianos y asturianas, por lo que creo que es justo y por lo que creo que es interpretable y acorde a la ley”, señaló. También censuró la "utilización partidista" que cree que se hace del accidente por parte de la oposición y afirmó que a la ciudadanía “le asquea que se utilice la muerte de una persona para hacer debate electoral o intereses electorales”.