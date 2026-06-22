La caída de la carga de un camión en el túnel de Fabares obliga a desviar el tráfico de la Autovía del Cantábrico por el puerto de La Campa

Numerosos usuarios han quedado atrapados en la mañana de este lunes en una retención de tráfico cuando intentaban completar el trayecto entre Oviedo y Villaviciosa, en la Autovía del Cantábrico (A-64).

El motivo ha sido la caída de la carga de un camión en el túnel de Fabares, que actualmente se encuentra en obras. Los usuarios han sido desviados por el puerto de La Campa.

Según fuentes de la Guardia Civil consultadas por Europa Press, se tuvo constancia a las 6.30 horas por medio del 112 de la caída de la carga que transportaba un vehículo articulado en el punto kilométrico 7 de la A-64, sentido Cantabria, dentro del túnel de Fabares.

De esta forma, se procedió a cortar A-64 en ese punto en ambos sentidos por protocolo de seguridad, ya que se produjo dentro del túnel.

Se enviaron patrullas de los destacamentos de Tráfico de la Guardia Civil de Oviedo y Gijón, señalizando retenciones y desviando circulación. Estos desvíos se señalizaron en salida de la A-64 e, en el punto kilométrico 12, hacia la N-634, para los vehículos que circulaban sentido Cantabria y en la salida de la A-8, punto kilométrico 361 para los que circulan en sentido Galicia.

A las 8.18 horas habría quedado abierta la circulación en ambos sentidos en A-64.

No obstante, la circulación en el túnel de Fabares, desde hace tiempo, permanece condicionada a expensas de las obras y uno de los tubos continúa cerrado. Se trata de las obras de modernización y mejora de seguridad de los túneles, que mantienen ahora cerrado el sentido dirección a Oviedo por la infraestructura. Ambos sentidos tienen que circular por el tubo que va en dirección Cantabria.

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En la A-64 se están realizando, además, trabajos de mantenimiento en Lieres (Siero), que mantienen cortado uno de los carriles en sentido Oviedo.