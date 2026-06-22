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Casi 2.700 rayos en menos de dos horas y 30,4 grados a las tres de madrugada: la espectacular tormenta que iluminó el cielo de Asturias

Las descargas eléctricas dejaron imágenes espectaculares en numerosos puntos del Principado

Casi 2.700 rayos en menos de dos horas y 30,4 grados a las tres de madrugada: la espectacular tormenta que iluminó el cielo de Asturias

Casi 2.700 rayos en menos de dos horas y 30,4 grados a las tres de madrugada: la espectacular tormenta que iluminó el cielo de Asturias

A.D.

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Adrián Doncel

La noche del domingo dejó una de las estampas meteorológicas más llamativas de las últimas semanas en Asturias. Una espectacular tormenta descargó sobre Asturias un total de 2.689 rayos en menos de dos horas. Las descargas eléctricas, que afectaron sobre todo al centro y sur de la región, provocaron una subida térmica nunca vista durante la noche. A las tres de la madrugada, los termómetros registraban en el Aeropuerto de Asturias 29,3 grados y en Oviedo, donde cayeron 84 rayos, 27; pasadas las tres y media, las temperaturas ascendieron a los 30,4 grados en Cabo Peñas. Antes, a las doce de la noche, el mercurio en Sotres llegaba hasta los 27,5.

Un cielo iluminado por los relámpagos

La tormenta comenzó en el extremo más occidental de la región ya por la tarde, sobre las seis, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). No obstante, su mayor intensidad se alcanzó a las doce de la noche. Numerosos asturianos salieron a ventanas, terrazas y balcones para contemplar un fenómeno que dejó continuos destellos sobre el horizonte y que convirtió las redes sociales en un escaparate de imágenes espectaculares captadas desde diferentes concejos.

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Noche tropical

Las descargas eléctricas se produjeron en una noche tropical, con los termómetros al rojo vivo. Oviedo registraba a las nueve de la noche una temperatura de 25,6 grados. A las doce, cuando comenzó la "tormentona", había 20,8 grados. Tras las descargas eléctricas, el termómetro en la capital subió hasta los 27 grados. El ascenso de las temperaturas en plena noche fue súbita: en una hora, Oviedo pasó de 21 a 27 grados. Aún más espectacular fue la subida que registró el Aeropuerto de Asturias: de 18,9 grados a las dos de la madrugada a los 29,3. Es decir, casi diez grados de golpe.

Una ola de calor extrema asola Asturias y todo el país desde este domingo. Ayer las máximas alcanzadas en la región fueron de 37,1 grados en Aller, seguido de 37 en Somiedo, 36,8 en Amieva y 36,6 en Mieres y Piloña. Este lunes, continuará el bochorno con temperaturas que rozarán los 40 grados.

La AEMET alerta de "tormentas y chubascos fuertes en el interior de la comunidad, que podrían ir acompañadas de granizo". De hecho, prácticamente toda Asturias, salvo el litoral, está en alerta amarilla por tormentas a partir de las 13.00 horas.

El calor, detrás de la tormenta

La Agencia Estatal de Metereología (AEMET) ya había advertido de la llegada de un episodio de calor intenso a buena parte del país, incluido el norte peninsular, con avisos activados en varias comunidades autónomas. Según los meteorólogos, la combinación de altas temperaturas registradas durante el día y la entrada de aire más frío en capas altas de la atmósfera favoreció el desarrollo de nubes de evolución y tormentas eléctricas.

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Este tipo de fenómenos son habituales durante episodios de calor intenso, especialmente cuando el aire cálido acumulado durante la jornada asciende y entra en contacto con aire más frío en altura, generando una fuerte inestabilidad atmosférica.

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