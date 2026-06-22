De la costa en Caravia al interior en Cangas del Narcea: Asturias suma 8 nuevos soletes Repsol y este verano vienen recomendados por famosos

Asturias suma ocho nuevos soletes Repsol en la edición más veraniega y popular de la guía, la de los establecimientos recomendados por famosos. Actores, músicos, escritores, humoristas y rostros de la televisión han elegido en toda España más de 250 lugares a los que volverían y que recomendarían a un amigo. Entre ellos figuran ocho direcciones asturianas, avaladas por tres prescriptores: la actriz Clara Alvarado, la cantante asturiana Marisa Valle Roso y el grupo "Un Pingüino en mi Ascensor".

Los nuevos soletes asturianos son Playa Madre, en Caravia; Casa Mario, en Langreo; Conchi, en Laviana; Diego Verdú, en Oviedo; El Chigre d’Arenes, en Cabrales; La Bruxa de Muniellos, en Cangas del Narcea; Casa Pachu, en Oviedo; y Mayador, en Gijón. El reparto dibuja una ruta muy amplia por la región, con presencia de la costa oriental, las Cuencas, el área central, el Oriente interior y el Suroccidente.

Diego Verdú helados Jesús Valdés sirviendo un helado de bola de mango / Pablo Solares / LNE

La actriz Clara Alvarado es quien lleva a la Guía Repsol hasta la costa asturiana con su recomendación de Playa Madre, en la playa de La Espasa, en Caravia. La cantante Marisa Valle Roso es la famosa que más establecimientos asturianos incorpora a la lista. Recomienda cinco de los ocho nuevos soletes de la comunidad: Casa Mario, en Langreo; Conchi, en Laviana; Diego Verdú, en Oviedo; El Chigre d’Arenes, en Cabrales; y La Bruxa de Muniellos, en Cangas del Narcea. Es una selección en concejos muy distintos y con peso de la cocina casera, los bares con personalidad y los lugares vinculados al territorio.

Oviedo y Gijon ganan presencia

El grupo "Un Pingüino en mi Ascensor" completa la nómina de recomendadores de la región con dos establecimientos: Casa Pachu, en Oviedo, y Mayador, en Gijón. Con estas dos incorporaciones, las dos principales ciudades asturianas también ganan presencia en la nueva entrega. Oviedo es, de hecho, el concejo con más novedades, al sumar dos soletes: Diego Verdú y Casa Pachu. Gijón incorpora Mayador, mientras que Caravia, Langreo, Laviana, Cabrales y Cangas del Narcea suman un reconocimiento cada uno.

Famosos prescriptores

La nueva edición de los soletes Repsol se centra en los lugares favoritos de más de 60 personalidades de la cultura, la música, el cine, la televisión o la literatura en España. Entre los recomendadores nacionales figuran nombres como Antonio Resines, Fangoria, Isabel Coixet, Marc Giró, Toni Acosta, Javier Gutiérrez, Leonor Watling, Irene Escolar, Arturo Valls, Dani Mateo, José Mota, Juan Gómez Jurado o Antonio Muñoz Molina.

Los soletes lucen en establecimientos apetecibles, solventes y asequibles, con ese “no sé qué” que los hace especiales, según describen en Repsol, que hace pública su selección este lunes, en el Parque Natural Cabo de Gata, en Almería. El listado supera ya los 5.500 establecimientos en todo el país.

La categoría nació en junio de 2021 para apoyar a la hostelería y reconocer a esos negocios que sostienen la alegría cotidiana con gestos sencillos, desde servir una buena caña hasta preparar una tapa memorable.