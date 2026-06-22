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De Cudillero al "Cannes de la animación": La directora asturiana que sitúa un corto entre los 16 mejores del mundo

María Ruisánchez y Álvaro León firman "CALM", una cinta basada en los últimos momentos del escritor uruguayo Horacio Quiroga, maestro latinoamericano del terror: "Estar compitiendo en el Festival de Annecy es una alegría inmensa", afirma la realizadora

Álvaro León y María Ruisánchez, este lunes, en el Festival de Annecy.

Álvaro León y María Ruisánchez, este lunes, en el Festival de Annecy.

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Oriol López

De la tranquilidad de Oviñana, su localidad natal en Cudillero, al epicentro de la animación mundial. Ese es el último viaje de la cineasta asturiana María Ruisánchez Ortega, que ha desembarcado esta semana en el Festival de Annecy (Francia), considerado el "Cannes" de la animación, para presentar el estreno mundial del corto "CALM". La obra, codirigida junto al venezolano Álvaro León, ha sido seleccionada para la prestigiosa sección "Midnight Shorts", donde compite, entre los días 22 y 27 de junio, contra otros 15 trabajos internacionales por el máximo galardón.

El cortometraje es una ambiciosa coproducción entre España, Argentina y México que propone un viaje visual y sensorial a través de los últimos minutos de vida del escritor uruguayo Horacio Quiroga, uno de los maestros latinoamericanos del terror literario. "Estar aquí compitiendo con los mejores del mundo en animación es una alegría inmensa", sentencia la guionista y directora en conversación telefónica desde el país vecino.

De Cudillero al "Cannes de la animación": La directora asturiana que sitúa un corto entre los 16 mejores del mundo, en imágenes

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"CALM" no es solo un título; es una paradoja en sí misma. El nombre es el acrónimo de "Cuentos de Amor de Locura y de Muerte", la obra cumbre de Quiroga, pero, pese a que estas letras en inglés significan "calma", lo que ofrece el corto es todo lo contrario a la tranquilidad. La trama sitúa al espectador en un hospital de Buenos Aires, en el momento exacto en que el autor uruguayo, consciente de padecer un cáncer incurable, decide ingerir cianuro.

A partir de ese instante, la pantalla transita desde este drama vital a la ficción de sus narraciones. Según explica la propia Ruisánchez, el corto es "un viaje lisérgico hacia la muerte o hacia la vida, porque en realidad es como un renacer".

Durante su agonía, Quiroga se funde con sus propios fantasmas y obsesiones. "Él escribía terror, pero aparte tuvo una vida terrorífica porque le pasó de todo: se murieron sus hermanos, su padre, su padrastro se pegó un tiro... fue todo bestial", relata la codirectora, subrayando que la intención era convertir al autor en protagonista de sus propios cuentos.

Por su parte, Álvaro León, el codirector y motor inicial del proyecto, destaca la importancia de esta mezcla tecnológica para capturar la esencia del autor: "Lo que hicimos es un poco un homenaje con guiños a sus cuentos. Ahora el trabajo será ver cómo se traduce esa sutileza de narrar el terror con imágenes". Para la pareja de codirectores, "CALM" es solo la punta del iceberg. El objetivo final es convertir este cortometraje en un largometraje antológico.

Para trasladar este "terror sin artificios" a la pantalla, los directores han optado por una estructura de técnicas mixtas que permite diferenciar los planos de la realidad del relato. La parte biográfica del hospital ha sido rodada en stop-motion, mientras que los cuentos que emergen de la mente de Quiroga utilizan el 2D y 3D.

Uno de los momentos más impactantes del corto para la asturiana adapta el relato "La miel silvestre", donde un hombre queda paralizado en la selva mientras una marabunta de hormigas se acerca. "Esa parte está hecha en 3D porque es más hiperrealista; ves a las hormigas meterse por la boca, la nariz y los oídos. Da mucho miedo e impresión", confiesa la cineasta.

El proyecto ha sido posible gracias a las ayudas Ibermedia Next, financiadas con fondos europeos de resiliencia. Estas ayudas exigían dos requisitos: innovación tecnológica y coproducción con Latinoamérica. Así, "CALM" se ha forjado entre La Mola Studio (España), Ojo Raro (Argentina) y Sísmica (México).

Esta logística transatlántica supuso un reto de coordinación para los directores. Sin embargo, el esfuerzo ha culminado en una obra que hoy se proyecta en las mismas salas que las grandes producciones de Hollywood, compartiendo espacio en el festival con estrenos como la última entrega de los "Minions".

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María no olvida sus raíces ni la situación del sector en su tierra natal. Aunque reconoce que el panorama del cine asturiano ha mejorado con nuevas ayudas a la producción y el desarrollo de guiones, es crítica con la especialidad que la ha llevado hasta Annecy: "La animación en Asturias sigue siendo un poco inexistente, pero bueno, todo se andará". Por el momento, ella ya ha puesto un muy importante mimbre para que así sea y quizá en unos días el Principado pueda presumir de un premio que reposa en gran medida sobre el talento regional.

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