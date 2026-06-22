Lo que ha cumplido y lo que no el Gobierno de Sánchez con lo que prometió a Asturias en materia ferroviaria: "fact check" a los "acuerdos de La Castellana"

Asturias firmó en febrero de 2023, junto con Cantabria, los conocidos como "acuerdos de la Castellana", rubricados por el Ministerio de Transportes. La ministra era entonces Raquel Sánchez. El Gobierno central se comprometió a una serie de medidas con ambas comunidades después de que estallase el "fevemocho", el escándalo ferroviario de los trenes que se estaban diseñando con unas dimensiones incompatibles con parte de la red.

Más de tres años después de aquella firma, parte del acuerdo se ha cumplido y algunas medidas siguen en proceso. Sin embargo, el aspecto más esperado, la llegada de los nuevos trenes de cercanías de ancho métrico que debían renovar una flota deteriorada, ya se ha incumplido.

"El objetivo temporal es que puedan empezarse los trabajos de fabricación a finales de este mismo año, para que los primeros trenes puedan ponerse en servicio el primer semestre de 2026", aseguraba el acuerdo oficial. En la actualidad no hay ningún convoy nuevo en servicio; ni siquiera físicamente en la región para comenzar las pruebas. La fabricación tampoco comenzó en 2023, sino en 2024.

Óscar Puente, actual ministro de Transportes, que no formaba parte del Gobierno central en aquel momento y, por tanto, ha heredado esta operación, ya ha asegurado que "algunas" unidades estarán en servicio durante la primera mitad de 2027. La previsión actual es que las pruebas comiencen en otoño de este año. Aparte está un informe del Tribunal de Cuentas que incluso retrasa esa puesta en marcha hasta 2028.

¿Se han cumplido el resto de puntos?

El primer punto del acuerdo instaba a "mostrar un común reconocimiento a la importancia decisiva del sistema de cercanías ferroviarias en el futuro de la movilidad de ambas comunidades". También señalaba que se recogerían inversiones por valor de unos 1.100 millones de euros para cada comunidad. Esta parte puede darse por cumplida, puesto que las inversiones figuran en los planes correspondientes y los representantes del Gobierno destacan habitualmente la importancia de las cercanías.

La fábrica de CAF, donde se hacen los nuevos trenes / Mara Villamuza / LNE

También se ha cumplido el segundo punto. Transportes se comprometía a presentar "un cronograma y programa de actuaciones", algo que efectivamente tuvo lugar. El Plan de Cercanías fue presentado en Asturias por Óscar Puente en febrero de 2024.

El tercer punto es el anteriormente citado de los trenes, ya incumplido. En ese apartado también se menciona que se "articularán nuevos contratos complementarios que garanticen la renovación total" de la flota, en referencia a una posible ampliación de otros 18 trenes para Asturias, además de los 17 ya contratados. Esa opción sigue en el aire y no está garantizada. Tampoco se conocen detalles concretos sobre las fechas de entrada en servicio de todas las unidades, lo que agranda la sensación de incumplimiento.

Óscar Puente y Adrián Barbón en Asturias. / LNE

El cuarto punto hace referencia a la auditoría sobre el fevemocho y al compromiso de Transportes de compartir sus resultados, algo que sí se cumplió.

El quinto menciona la activación de un "plan de mejoras de los servicios" que incluye la reordenación de horarios, frecuencias y tiempos de viaje. En este apartado se ha avanzado poco, aunque Asturias sí ha aplicado algunas mejoras en determinadas líneas. En cualquier caso, en buena parte de la red los tiempos de viaje siguen siendo poco competitivos y continúan existiendo apeaderos con una utilización muy reducida.

El sexto punto incluía la "integración tarifaria de los núcleos de Cercanías convencional y de ancho métrico en las zonas coincidentes geográficamente, es decir, los núcleos de Asturias y Cantabria", una medida que también puede considerarse cumplida.

Por último, el séptimo punto contemplaba mantener la gratuidad de las cercanías hasta la llegada de los nuevos trenes. Esa medida sigue vigente, por lo que también puede darse por ejecutada.