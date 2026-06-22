La FSA calla y la derecha asturiana estalla tras la condena a Ábalos y Koldo: "Es inaceptable que sigan mirando hacia otro lado"

La sentencia del Tribunal Supremo al exministro José Luis Ábalos -24 años y tres meses de cárcel- y a su asesor Koldo García -19 años, ocho meses y un día- no ha tardado en tener repercusión en Asturias. Frente a la ausencia de valoración por parte de la Federación Socialista Asturiana (FSA), que no ha querido emitir valoración alguna, para la derecha “el silencio ya no es una opción” y exigen a Adrián Barbón que se pronuncie sobre “una prueba más de la corrupción que rodea a su partido”.

La secretaria general del PP de Asturias, Beatriz Llaneza, afirmó que la resolución judicial “interpela directamente” al presidente del Principado, Adrián Barbón, y a la FSA. A su juicio, “no estamos ante un caso aislado”, sino ante “la pieza clave de un proyecto político” del que, según sostuvo, Barbón “ha sido y sigue siendo un firme defensor”.

Llaneza subrayó que Ábalos “no fue un dirigente cualquiera”, sino “el número dos de Pedro Sánchez” y una “figura central del sanchismo”. La dirigente popular considera “inaceptable” que desde Asturias “se siga mirando hacia otro lado” ante los escándalos que afectan al entorno socialista.

La secretaria general del PP asturiano acusó a Barbón de haberse convertido en “el principal aval político de Sánchez” en la región y sostuvo que el silencio de la FSA “aumenta la sensación de complicidad y alejamiento de los problemas reales de los asturianos”. “Ha llegado el momento de que Barbón decida si está con los asturianos o con un sanchismo acorralado por la corrupción. El silencio ya no es una opción”, señaló.

También la portavoz de Vox en Asturias, Carolina López, valoró la sentencia como “un golpe devastador para el sanchismo” y “una prueba más de la corrupción que rodea al Partido Socialista”. López recordó que Pedro Sánchez eligió a Ábalos y lo situó en puestos de máxima responsabilidad, por lo que reclamó que el presidente del Gobierno “asuma responsabilidades y dimita de inmediato”.

La dirigente de Vox aseguró que su formación, que ejerció la acusación popular en el procedimiento, continuará personándose en causas de este tipo “para defender a los españoles frente a quienes han utilizado las instituciones en beneficio propio”. En su opinión, Asturias conoce “cómo funciona el socialismo” y calificó a Barbón como “discípulo fiel de Sánchez”.

Por parte de Convocatoria por Asturias-IU, socios de Gobierno de Barbón, Xabel Vegas incidió en que “la justicia tiene que ser igual para todos y, si alguien la ha hecho, debe pagarla”, no obstante, reconoció que les hubiera gustado la “misma celeridad” en procesos que afectan a gobiernos de Mariano Rajoy y que se están dilatando de forma “difícilmente justificable”.

Del mismo modo, añadió, “no entendemos cómo es posible que el gran corruptor que es Aldama vaya a irse prácticamente de rositas por unas supuestas informaciones que en realidad no aportaron nada al caso”. “Mientras que en España siga habiendo unos procesos judiciales con dos velocidades y hasta con dos raseros de medir, será difícil poder creer en la imparcialidad de la justicia”, sentenció.

Escueto, pero directo fue Adrián Pumares, de Foro: “La condena a quien fuese mano derecha de Pedro Sánchez en el partido y en el Gobierno hacen más insostenible todavía su empeño en no convocar elecciones”.

Covadonga Tomé, por su parte, defendió la necesidad de perseguir la corrupción con independencia de la adscripción política de los responsables. “La transparencia en política debe ser una constante, debe ser la norma, es la única forma de fortalecer a diario nuestra democracia”, afirmó la diputada del grupo mixto. Su formación, además, no hace “distinciones” en función de la ideología o la posición política de los implicados. “Si hay corrupción, debe juzgarse”, concluyó.