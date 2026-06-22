Ni frutos secos ni caramelos: los pediatras alertan de que el alimento que más asfixias provoca en niños son las salchichas "y es un error cortarlas en rodajas"

Ni los frutos secos ni los caramelos ni frutas como las uvas. El alimento que más atragantamientos por asfixia provocan en los niños es la salchicha. Así lo advierte la pediatra asturiana Lucía Galán, más conocida como "Lucía mi pediatra", quien alerta además que ofrecemos mal esta comida a nuestros pequeños, multiplicando los riesgos para su salud. Y es que, como explica la ovetense, nunca hay que cortarlo en rodajas.

Lucía Galán aborda en un vídeo el problema de los atragantamientos de comida y da un dato demoledor: un niño muere cada cinco días a consecuencia de ello. Pero ojo, y aquí viene lo más sorprendente, "los alimentos más frecuentes que producen atragantamientos no son los más peligrosos". No son los frutos secos o los caramelos, que también son fatales para los menores, sino la salchicha tipo Frankfurt.

"Según la Academia Estadounidense de Pediatría está entre los alimentos que más asfixias graves provoca en la infancia. ¿Y por qué? Porque tienen la forma y piel perfecta para bloquear la vía aérea", avisa "Lucía mi pediatra". "Son cilíndricas, blandas, una consistencia gomosa y tienen prácticamente el mismo tamaño que la tráquea de un niño pequeño. Se quedan impactadas y actúan como un tapón", añade.

En este sentido, hay un error muy frecuente que cometen los padres y es cortarlas en rodajas para ofrecérselo a sus hijos. "Eso no las hace más seguras, todo lo contrario", remarca la pediatra. "Si vas a ofrecérselas a un niño y que conste que no es un alimento demasiado saludable y deberíamos evitarlo, hay que cortarlo siempre en tiras longitudinales, no en rodajas. Y nunca se les debe dar sin supervisión. Porque prevenir un atragantamiento no es exagerar, es llegar a tiempo", remata.