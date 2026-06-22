El "grave colapso" en la atención a las personas con autismo que denuncia el PP: falta de recursos, listas de espera, retraso en los pagos...

La diputada regional del Partido Popular y portavoz de Derechos Sociales, Beatriz Polledo, denunció el “grave colapso” que, a su juicio, atraviesa la atención a las personas con trastorno del espectro autista (TEA) en Asturias. La parlamentaria advirtió de la falta de recursos para las personas con discapacidad, especialmente para aquellas con discapacidad intelectual, tras mantener esta semana distintos encuentros de trabajo con entidades del movimiento asociativo asturiano, entre ellas Adansi y Plena Inclusión Asturias.

Explicó que las listas de espera en atención temprana y diagnóstico siguen afectando a cientos de familias asturianas. Según los datos trasladados por el PP, “entre 80 y 120 personas permanecen pendientes de valoración, con demoras que en algunos casos alcanzan los tres años”.

“Los primeros años de vida son determinantes para el desarrollo de estos niños. Cada año que pasa sin respuesta es un año perdido que ya no se recupera”, afirmó Polledo, que calificó de “muy grave” la inacción del Gobierno de Adrián Barbón. La parlamentaria sostuvo que el Ejecutivo autonómico conoce el problema desde hace años y recordó que la Junta General ha aprobado varias iniciativas impulsadas por el grupo parlamentario popular para abordar esta situación.

A la demora en los diagnósticos se suma, además, a una carencia de recursos en las distintas etapas de la vida. En este sentido, denunció que "Asturias no cuenta con plazas suficientes en los Centros de Apoyo a la Integración (CAI), carece de recursos de emergencia para menores con TEA en situaciones graves de comportamiento y no dispone de una red de centros que acompañe a las personas con autismo y discapacidad intelectual durante todo su ciclo vital".

“No se puede pedir a las familias que esperen años por una plaza y, encima, dejarlas solas cuando sus hijos cumplen 21 años”, señaló.

Peticiones al Principado

Por todo ello, desde el PP reclaman al Gobierno asturiano que ponga fin a las listas de espera en atención temprana y diagnóstico, amplíe la atención temprana al menos hasta los seis años, cree una red de centros y servicios para todo el ciclo vital y aumente las plazas en los CAI. También pidió recursos de emergencia para menores con TEA en situaciones de crisis, financiación para el empleo con apoyo y más formación especializada para profesionales sanitarios y educativos.

Polledo denunció además retrasos en los pagos de la Consejería de Derechos Sociales a las entidades del tercer sector. A su juicio, esta situación agrava las dificultades de unas asociaciones que ya trabajan con recursos ajustados. “El Gobierno de Barbón les exige a las entidades que sostengan servicios que le corresponde garantizar a la propia Administración y, encima, no les paga lo que les debe”, censuró.

La diputada del PP exigió al Ejecutivo autonómico “una respuesta real” y la puesta en marcha de recursos suficientes para las personas con TEA y discapacidad intelectual. “Asturias necesita un cambio real de rumbo, no más promesas incumplidas”, afirmó Polledo, que pidió al Principado que escuche a las asociaciones y las convierta en aliadas para construir soluciones eficaces.