José Manuel González, alcalde de Cangas de Onís: «Trabajamos para hacer un concejo dinámico y atractivo para todos»

Cangas de Onís afronta una nueva etapa marcada por el crecimiento turístico, los retos demográficos y la necesidad de consolidar un desarrollo sostenible. El alcalde, José Manuel González, analiza la evolución económica del concejo, las oportunidades para atraer población y los desafíos que definirán el futuro de uno de los principales destinos de Asturias.

Cangas de Onís ha pasado de 4.558 a 7.234 plazas de alojamiento en apenas quince años, convirtiéndose en el cuarto concejo de Asturias con más capacidad turística. ¿Cree que todavía hay margen para seguir creciendo en número de camas o ha llegado el momento de priorizar la calidad y la sostenibilidad del destino?

Creo que el turismo ha sido y sigue siendo una gran oportunidad para Cangas de Onís, pero no podemos medir el éxito solo por el número de plazas o de visitantes. Tenemos que apostar por un turismo de calidad, que respete nuestro entorno, genere riqueza durante todo el año y contribuya al bienestar de los vecinos. Hay margen para seguir mejorando nuestra oferta, pero siempre desde la sostenibilidad y el equilibrio entre actividad económica y calidad de vida.

Más del 80% del empleo local depende de los servicios y el turismo, una especialización muy superior a la media regional. ¿Le preocupa una excesiva dependencia de un solo sector y qué iniciativas contempla el Ayuntamiento para diversificar la economía del concejo?

Es evidente que el turismo es nuestro principal motor económico y debemos cuidarlo, pero también somos conscientes de que depender demasiado de un solo sector puede ser un riesgo. Por eso trabajamos para apoyar al comercio local, al sector agroganadero, a los pequeños emprendedores y a todas aquellas iniciativas que generen empleo estable y oportunidades para nuestros jóvenes. Diversificar no es fácil, pero es una necesidad para garantizar el futuro del concejo. Trabajamos para hacer un concejo atractivo y dinámico

Aunque la población se ha mantenido relativamente estable en comparación con otros municipios del interior asturiano, Cangas sigue lejos de los más de 11.000 habitantes que alcanzó en los años cincuenta. ¿Qué medidas considera fundamentales para atraer y fijar población joven en el municipio?

La clave está en ofrecer oportunidades reales para vivir y trabajar aquí. Necesitamos continuar trabajando en vivienda accesible, empleo de calidad, buenos servicios públicos, conectividad y facilidades para quienes quieran emprender o formar una familia. Nuestro objetivo es que los jóvenes no tengan que marcharse por falta de oportunidades y que quienes se fueron puedan plantearse volver. El desarrolla urbanístico de la Vega de Contranquil permitirá no solo disponer de terrenos municipales mejorando y ampliando los servicios públicos, también creará suelo para nuevas viviendas públicas y privadas.

La renta disponible de los vecinos ha crecido un 37% en menos de una década y el concejo ha escalado posiciones en el ranking de renta de Asturias. ¿Está llegando esa mejora económica a todos los vecinos o existen problemas como el acceso a la vivienda y el coste de vida derivados del auge turístico?

Los datos económicos son positivos y reflejan el dinamismo de Cangas de Onís, pero no podemos conformarnos con las cifras. Sabemos que hay familias que siguen teniendo dificultades y que cuestiones como la vivienda o el incremento de algunos costes preocupan a muchos vecinos. Nuestra obligación es escuchar, actuar y buscar soluciones para que el progreso llegue a todos y no deje a nadie atrás. Seguir siendo un ayuntamiento que solucione los problemas de los vecinos y no crearlos.

Cangas de Onís combina un patrimonio histórico único, el entorno de los Picos de Europa y una potente industria turística. Mirando a los próximos diez años, ¿cómo imagina el concejo y cuál debería ser el gran proyecto o transformación que marque el futuro de Cangas?

Me gustaría ver una Cangas de Onís que siga creciendo, pero sin perder su identidad. Un concejo moderno, atractivo para vivir, trabajar y emprender, que conserve su patrimonio y proteja su entorno natural. Más que un gran proyecto concreto, creo que el gran reto es lograr un desarrollo equilibrado: mejorar infraestructuras, facilitar vivienda, generar oportunidades y seguir siendo un referente turístico sin renunciar a lo que somos. Si conseguimos eso, estaremos construyendo el mejor futuro posible para las próximas generaciones.