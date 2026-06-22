Langreo aplaude el paso dado por Indra: "Claro que su proyecto es estratégico"

La decisión de Indra de buscar la protección de su proyecto de industria de la defensa en Asturias mediante la catalogación de Interés Estratégico Regional (PIER), contemplada en un ley del Gobierno regional, deja un reguero de reacciones en el ámbito empresarial, sindical y político de la región. Indra inició esta semana, tal como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, el proceso de solicitud ante el Principado con el objetivo de que ese sello como PIER acorte los trámites burocráticos y ofrezca ventajas financieras a su inversión para fabricar blindados en la región. Se trata de un plan industrial conjunto entre la fábrica de blindados en el Tallerón de Gijón, adquirida por la empresa hace casi un año, y una segunda planta que la multinacional quiere ubicar en el recinto de Duro Felguera en Barros (Langreo).

Precisamente el alcalde de Langreo, Roberto García (IU), no ha dudado en manifestarse. Lleva tiempo reclamando que se desbloque la negociación entre Indra y Duro Felguera para que esta última acepte la oferta de compra por las instalaciones de Barros. "Es un proyecto vital para Langreo, para todo el Valle del Nalón, y de una gran importancia para el desarrollo industrial de Asturias", manifestó ayer el regidor, que subrayó su conformidad con que sea declarado PIER. "Está claro que el proyecto de Indra es un proyecto estratégico para la región", aseguró.

Desde la Cámara de Comercio de Gijón, a la que la operación le afectaría por las dos fábricas ya que la cámara gijonesa extiende su ámbito al concejo langreano, su presidente, Felix Baragaño, cree que "tendría todo el sentido" que los planes industriales de Indra sean considerados como Proyecto de Interés Estratégico Regional, " tanto en cuanto cumpla con las condiciones establecidas al efecto". Eso sí, recalca Baragaño, "unido a todo ello que los talleres de Duro Felguera en Barros se conviertan en su segunda ubicación fabril, previo acuerdo de ambas compañías".

"Alegría", también, en el sindicato CC OO. Su secretario general de Industria, Ignacio Requena, considera que la solicitud del PIER es "la prueba de que Indra quiere quedarse en Asturias". Y le ha recordado al Principado que la Ley de Proyectos Estratégicos ofrece "herramientas muy útiles cuando un precio se atasca", como está ocurriendo en la negociación por la fábrica de Barros.

Indra ha encargado a empresas externas varias tasaciones del taller de construcciones mecánicas en Barros, tal como desveló este periódico. Los informes arrojarían una horquilla que oscila entre los 5,2 y los 6,5 millones de euros como máximo. Unos precios que se aproximan a las ofertas hechas por la multinacional. Sin embargo, la empresa asturiana de ingeniería ha situado el mínimo en casi el triple, unos 16 millones. Esa diferencia es lo que atasca la operación.

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"Nadie le está pidiendo a Duro Felguera que regale el taller porque no sería justo", explica Requena, quien opina que "es momento de corresponder la ayuda que la empresa ha recibido durante su crisis y estar a la altura de la oportunidad que se presenta". Requena subraya que "Duro Felguera tiene que ser consciente de la importancia que tienen sus instalaciones para hacer posible un proyecto clave para el futuro industrial del sector de la defensa en Asturias" y pide a la ingeniería asturiana que "no deje escapar una inversión estratégica muy importante para la región por una diferencia de precio". "Pedimos que el precio esté ajustado al mercado", razona.