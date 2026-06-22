El Ministerio de Agricultura reconocerá la trayectoria del asturiano Jaime Izquierdo en el desarrollo rural

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación reconocerá al asturiano Jaime Izquierdo Vallina (Infiesto, 1958) por su trayectoria vinculada al programa LEADER, una iniciativa de la Unión Europea destinada a impulsar el desarrollo de las zonas rurales mediante proyectos diseñados y gestionados desde los propios territorios.

La distinción le será entregada el próximo 25 de junio durante el encuentro nacional "Somos LEADERs", que se celebrará en Jerez de la Frontera.

Según trasladó el Ministerio al propio Izquierdo, el reconocimiento pretende agradecer su aportación al enfoque LEADER y al trabajo desarrollado durante décadas en favor de los territorios rurales.

Geólogo, especialista en desarrollo rural, ensayista y excomisionado para el Reto Demográfico del Gobierno de Asturias entre 2019 y 2023, Izquierdo está considerado una de las figuras de referencia en el ámbito del desarrollo territorial en España.

Su trayectoria está estrechamente ligada a la implantación de los programas LEADER en Asturias. A principios de los años noventa impulsó, junto a los ayuntamientos del oriente asturiano, el primer Grupo de Desarrollo Rural de la comunidad autónoma que accedió a estas ayudas europeas. Años más tarde, en 1999, coordinó la extensión de los programas de desarrollo rural al conjunto de Asturias.

Además, en 2002 publicó el "Manual para agentes de desarrollo rural", una obra de referencia que tuvo una amplia difusión en toda España y contribuyó a extender la metodología del desarrollo local en numerosas comarcas rurales.

El propio Izquierdo reconoció haberse llevado una sorpresa al conocer la concesión del galardón. "Fue una sorpresa absoluta. No sabía que se iba a hacer una reunión ni que estaban dándole vueltas a un reconocimiento. No sabía nada", señaló. El experto asturiano aseguró sentirse orgulloso por la distinción, aunque recordó una reflexión de Álvaro Cunqueiro sobre los premios concedidos a edades avanzadas: "Decía que tenían un aroma a incienso y otro a funeral. Habría que dárselos a la gente joven".

Noticias relacionadas

El homenaje servirá para reconocer una trayectoria de más de tres décadas dedicada a impulsar nuevas estrategias para el medio rural, la lucha contra la despoblación y la valorización de los recursos propios de los territorios.