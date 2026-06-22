Nieves Roqueñí destaca el potencial del puerto de El Musel para el Corredor Atlántico
La Cámara de Comercio de España en Bélgica y Luxemburgo acoge un debate sobre la mejora de conexiones en el Corredor Atlántico, con participación de autoridades portuarias y del Principado
El puerto gijonés de El Musel presenta muchas ventajas para mejorar la comunicación en el Corredor Atlántico. La presidenta de la Autoridad Portuaria, Nieves Roqueñí, recalcó hoy en Bruselas que puede ser una alternativa a los transportes terrestres con nuevas conexiones como la que se estudia con el puerto francés de Saint Nazaire. "Y no podemos olvidar que somos un hub importante para la energía", señaló Roqueñí.
La intervención se produjo en un debate organizado bajo las normas de Chatham House por una entidad británica especializada en este tipo de encuentros, en la Cámara de Comercio de España en Bélgica y Luxemburgo, con la participación del comisionado del Gobierno para el Corredor Atlántico, José Antonio Sebastián.
En su intervención, Sebastián recalcó la necesidad de mejorar las conexiones de todo tipo, especialmente las ferroviarias y marítimas, que a menudo se encuentran con la lentitud de la Unión Europea y las trabas fronterizas.
La Cámara hispano-belga está presidida por el gijonés Pablo López y a la sesión asistió también el viceconsejero de Infraestructuras, Movilidad y Territorio, Jorge García. "Asturias se sitúa como una puerta estratégica de entrada al Corredor para toda la fachada cantábrica con una oportunidad de desarrollar mejores conexiones, nuevas oportunidades logísticas y una posición cada vez más relevante dentro de los grandes ejes de transporte europeos", destacó el Principado.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un camionero herido al caer con su camión cisterna con gas desde la Autovía del Cantábrico a la carretera nacional en Lué (Colunga): el riesgo de explosión obliga a cortar la Autovía y la nacional
- Pánico en la 'Y': detenido tras circular varios kilómetros en sentido contrario
- La desagradable sorpresa que se encontró una asturiana en una lata de mejillones: '¡Casi me muero del asco!
- Fallece un hombre de 57 años en Las Regueras al caer al río tras volcar en una máquina empacadora
- Se desvanece al volante en Siero y su mujer logra controlar el coche para evitar una gran tragedia en la autovía
- Asturias, a 40 grados: la AEMET alerta de la llegada el fin de semana de una gran ola de calor, mayor que la de mayo, con temperaturas nunca vistas
- La DGT alerta en la A-66 a los conductores asturianos y de fuera sobre la obligatoriedad en la guantera con riesgo de sanción: 'Le pondrá la correspondiente multa
- La compleja investigación del accidente de Coaña con tres muertos: piden un informe para precisar si la nave pudo caer por un microseísmo