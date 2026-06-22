Nieves Roqueñí destaca el potencial del puerto de El Musel para el Corredor Atlántico

El puerto gijonés de El Musel presenta muchas ventajas para mejorar la comunicación en el Corredor Atlántico. La presidenta de la Autoridad Portuaria, Nieves Roqueñí, recalcó hoy en Bruselas que puede ser una alternativa a los transportes terrestres con nuevas conexiones como la que se estudia con el puerto francés de Saint Nazaire. "Y no podemos olvidar que somos un hub importante para la energía", señaló Roqueñí.

La intervención se produjo en un debate organizado bajo las normas de Chatham House por una entidad británica especializada en este tipo de encuentros, en la Cámara de Comercio de España en Bélgica y Luxemburgo, con la participación del comisionado del Gobierno para el Corredor Atlántico, José Antonio Sebastián.

En su intervención, Sebastián recalcó la necesidad de mejorar las conexiones de todo tipo, especialmente las ferroviarias y marítimas, que a menudo se encuentran con la lentitud de la Unión Europea y las trabas fronterizas.

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La Cámara hispano-belga está presidida por el gijonés Pablo López y a la sesión asistió también el viceconsejero de Infraestructuras, Movilidad y Territorio, Jorge García. "Asturias se sitúa como una puerta estratégica de entrada al Corredor para toda la fachada cantábrica con una oportunidad de desarrollar mejores conexiones, nuevas oportunidades logísticas y una posición cada vez más relevante dentro de los grandes ejes de transporte europeos", destacó el Principado.