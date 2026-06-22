La ola de calor aprieta en Asturias con una explosión de fenómenos: altas temperatuas, calima y tormentas fuertes al final del día

La intensa ola de calor que afecta a España desde hace días continuará este lunes con temperaturas excepcionalmente elevadas en buena parte del país, aunque Asturias se situará entre las comunidades donde el episodio meteorológico presentará una combinación especialmente llamativa: calor intenso, presencia de calima y riesgo de tormentas fuertes acompañadas de granizo.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que la entrada de una masa de aire muy cálido procedente del sur mantenga los termómetros en valores inusualmente altos para finales de junio. En el conjunto de España se alcanzarán temperaturas superiores a los 40 grados en numerosos puntos del interior peninsular, especialmente en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir.

En Asturias, aunque los registros no serán tan extremos como los previstos en el sur y el nordeste de la Península, el calor volverá a dejar valores poco habituales. Las máximas superarán los 34 grados en zonas de la Cordillera Cantábrica y los Picos de Europa, mientras que las mínimas también experimentarán un ligero ascenso, contribuyendo a una sensación térmica más acusada.

La comunidad asturiana permanecerá además bajo la influencia de una ligera calima, un fenómeno que reducirá la visibilidad y podrá dejar en suspensión partículas de polvo sahariano. En caso de precipitaciones, estas podrían arrastrar parte de ese polvo y provocar las conocidas lluvias de barro.

Sin embargo, el aspecto más relevante de la jornada en Asturias será la inestabilidad prevista para la tarde. La Aemet advierte de la posibilidad de tormentas localmente fuertes, capaces de dejar chubascos intensos y granizo en algunos puntos del territorio. Estas tormentas podrían ir acompañadas además de rachas muy fuertes de viento, especialmente en áreas de montaña e interior.

El contraste entre el aire extremadamente cálido acumulado durante las últimas jornadas y la evolución de nubosidad de desarrollo vertical favorecerá la formación de estos fenómenos convectivos, que podrían surgir de forma rápida y con carácter muy localizado.

Temperaturas excepcionales y recomendaciones

Mientras tanto, el norte peninsular seguirá registrando temperaturas excepcionales. En Cantabria se esperan máximas superiores a los 37 grados en Liébana y otras comarcas interiores, mientras que en el País Vasco los termómetros podrían alcanzar los 40 grados en amplias zonas del interior y no bajar de los 25 grados durante la noche en algunos puntos del litoral.

A escala nacional, la ola de calor continuará dejando noches tropicales —con temperaturas mínimas por encima de los 20 grados— e incluso noches tórridas, con más de 25 grados, en amplias zonas del centro y sur peninsular, el valle del Ebro, Baleares y el litoral mediterráneo.

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Los meteorólogos recomiendan extremar las precauciones durante las horas centrales del día, mantener una adecuada hidratación y prestar especial atención a personas mayores, menores y colectivos vulnerables, especialmente en una jornada en la que el calor sofocante convivirá con el riesgo de fenómenos tormentosos potencialmente adversos.