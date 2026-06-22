El Principado explorará "mecanismos de intervención pública" en la inversión de Indra en Barros

El Gobierno de Asturias ha dado un paso más en su estrategia para asegurarse de que la empresa de defensa Indra establezca una fábrica de vehículos blindados en el taller de construcciones mecánicas de Duro Felguera en Barros (Langreo). La Consejería de Ciencia e Industria, que ya está tramitando los planes industriales de Indra en el Tallerón de Gijón y en el recinto langreano como Proyecto Estratégico de Interés Regional (PIER), tal como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, elevará "próximamente" al Consejo de Gobierno que dicho proyecto también sea "de utilidad pública", lo cual "habilitará mecanismos de intervención de la Administración", según ha explicado este lunes el Consejero, Borja Sánchez.

El dirigente socialista no ha querido ir más allá y detallar en qué consistirían exactamente esos "mecanismos de intervención", pero afirmó que el de Indra es un proyecto "no sólo económica, sino también socialmente importante para la región". "No estamos ante un proyecto cualquiera, es irrenunciable", ha remarcado Sánchez.

La declaración de utilidad pública o interés social no es automática ni general para todo PIER. Es un mecanismo facultativo que se activa a petición del promotor y se integra en el propio acuerdo de declaración de PIER por el Consejo de Gobierno. Su finalidad principal es facilitar la expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para ejecutar el proyecto.

Así, el artículo 7.2 de la ley PIER establece que "el acuerdo del Consejo de Gobierno que declare la condición de PIER podrá incluir, a petición del promotor, la declaración de utilidad pública o interés social, identificando la relación de bienes y derechos afectados, pudiendo este resultar beneficiario de la misma; todo ello, con los efectos previstos en la legislación en materia de expropiación forzosa. Dicha expropiación podrá ser tramitada por el procedimiento de tasación conjunta.”

El Consejero ha precisado que hace una semana que Indra presentó la solicitud PIER, y que esta contempla "la parte productiva" de las inversiones de Indra en Asturias, esto es, las fábricas de blindados de Gijón y, si fructifica la negociación, la de Barros. La declaración de proyecto estratégico no incluye el centro de investigación y desarrollo (I+D) que también se contemplaba para Oviedo, tal como anunció la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, en la capital asturiana el pasado 17 de marzo, en un acto de Indra celebrado en la fábrica de armas de La Vega, precisamente el recinto donde la compañía estudia establecer ese centro tecnológico.

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Borja Sánchez ha indicado que esa posible implantación en Oviedo "corre en paralelo" a la tramitación PIER, y que el Gobierno asturiano la está vehiculando a través de su programa para la creación de centros de I+D de grandes empresas establecidas en Asturias.