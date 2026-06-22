Recibe un ladrillazo en la cabeza en una fiesta de Pravia y acaba en el HUCA: denuncian que un hombre agredió a varias personas en La Fontana

Una vecina del barrio praviano de La Fontana ha denunciado una brutal agresión ocurrida en la madrugada del pasado domingo, durante la celebración de las fiestas del lugar, en un altercado que, según su relato, se saldó con varias personas heridas y la presentación de varias denuncias ante la Guardia Civil.

La denunciante, Lara García, asegura que los hechos se produjeron en torno a las dos de la madrugada y señala que el presunto agresor, un hombre de nacionalidad colombiana, comenzó golpeando a un varón de etnia gitana residente en el barrio. Según explica, a continuación habría continuado agrediendo sin mediar palabra a otras personas que se encontraban en el lugar y que intentaron que abandonara la zona ante el cariz violento que estaba adquiriendo la situación.

Siempre según la versión de la denunciante, varias mujeres resultaron agredidas y un joven sufrió la rotura de un diente, con afectación de la encía, por lo que tuvo que recibir asistencia hospitalaria. La propia Lara García tuvo que ser trasladada en ambulancia al Hospital de San Agustín después de recibir, según denuncia, el impacto de un ladrillo en la cabeza y tras ser golpeada en el suelo. La mujer asegura que perdió el conocimiento tras el golpe y que permaneció durante un tiempo tumbada hasta la llegada de los servicios sanitarios.

Lesiones

"Recuerdo el ladrillazo y después ya no sé qué pasó. Perdí el conocimiento y me han tenido que contar los testigos lo que ocurrió a continuación", relata García. "He tenido que volver a urgencias por las secuelas y sigo con dolores, marcas visibles y mucha ansiedad por todo lo sucedido", añade.

Según explica, fue atendida inicialmente por los servicios de emergencias en el Hospital de San Agustín y posteriormente derivada al HUCA. La denunciante asegura que presenta un traumatismo craneoencefálico, lesiones en la espalda, arañazos, golpes y problemas en uno de los ojos, además de secuelas psicológicas derivadas de la agresión.

La mujer sostiene que varias de las personas implicadas han presentado denuncia ante el cuartel de la Guardia Civil. Fuentes del instituto armado han señalado que se recibió aviso a través del 112 para alertar de una agresión a varias personas, dos de las cuales fueron atendidas en el Hospital de San Agustín y otras dos en el centro de salud, señalan. Todas ellas, en principio, tendrían lesiones leves, y ahora mismo se trabaja para identificar a todos los presentes para aclarar qué es lo que sucedió.

Noticias relacionadas

Las denuncias y la documentación médica aportada por los afectados serán algunos de los elementos que servirán para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades derivadas.