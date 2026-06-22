Renfe reúne a maquinistas para las pruebas de los nuevos trenes de cercanías de Asturias
El Ministerio de Transportes prevé la entrada en servicio de los trenes en la primera mitad de 2027, incumpliendo el plazo inicial de 2026.
Reunión clave de cara a la llegada de los nuevos trenes de Cercanías para Asturias, todavía sin fecha de estreno. Renfe celebrará este martes una reunión con los maquinistas que realizarán las pruebas de homologación de los nuevos convoyes.
Se trata de unas exigentes pruebas obligatorias que los trenes deben superar antes de entrar en servicio, además de la necesaria formación de los maquinistas. Las fechas definitivas, según Renfe, no están cerradas. La empresa pública, además, no concreta cuántos trenes del pedido total de 38 están listos para realizar las pruebas. Fuentes ferroviarias tienen constancia de que hay al menos un convoy preparado para iniciarlas.
La previsión del Ministerio de Transportes es que los trenes entren en servicio en la primera mitad de 2027. Esa fecha supone ya un incumplimiento de lo prometido en 2023, tras rubricarse los Pactos de la Castellana, que establecían que los nuevos trenes estarían listos en 2026.
Asturias firmó en febrero de 2023, junto con Cantabria, los conocidos como "acuerdos de la Castellana", rubricados por el Ministerio de Transportes. La ministra era entonces Raquel Sánchez. El Gobierno central se comprometió a una serie de medidas con ambas comunidades después de que estallase el "fevemocho", el escándalo ferroviario de los trenes que se estaban diseñando con unas dimensiones incompatibles con parte de la red.
Más de tres años después de aquella firma, parte del acuerdo se ha cumplido y algunas medidas siguen en proceso. Sin embargo, el aspecto más esperado, la llegada de los nuevos trenes de cercanías de ancho métrico que debían renovar una flota deteriorada, ya se ha incumplido.
"El objetivo temporal es que puedan empezarse los trabajos de fabricación a finales de este mismo año, para que los primeros trenes puedan ponerse en servicio el primer semestre de 2026", aseguraba el acuerdo oficial. En la actualidad no hay ningún convoy nuevo en servicio; ni siquiera físicamente en la región para comenzar las pruebas. La fabricación tampoco comenzó en 2023, sino en 2024.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un camionero herido al caer con su camión cisterna con gas desde la Autovía del Cantábrico a la carretera nacional en Lué (Colunga): el riesgo de explosión obliga a cortar la Autovía y la nacional
- Pánico en la 'Y': detenido tras circular varios kilómetros en sentido contrario
- La desagradable sorpresa que se encontró una asturiana en una lata de mejillones: '¡Casi me muero del asco!
- Fallece un hombre de 57 años en Las Regueras al caer al río tras volcar en una máquina empacadora
- Se desvanece al volante en Siero y su mujer logra controlar el coche para evitar una gran tragedia en la autovía
- Asturias, a 40 grados: la AEMET alerta de la llegada el fin de semana de una gran ola de calor, mayor que la de mayo, con temperaturas nunca vistas
- La DGT alerta en la A-66 a los conductores asturianos y de fuera sobre la obligatoriedad en la guantera con riesgo de sanción: 'Le pondrá la correspondiente multa
- La compleja investigación del accidente de Coaña con tres muertos: piden un informe para precisar si la nave pudo caer por un microseísmo