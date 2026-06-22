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Renfe reúne a maquinistas para las pruebas de los nuevos trenes de cercanías de Asturias

El Ministerio de Transportes prevé la entrada en servicio de los trenes en la primera mitad de 2027, incumpliendo el plazo inicial de 2026.

Un tren de cercanías, en la estación de Oviedo

Un tren de cercanías, en la estación de Oviedo / Marcos León

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Xuan Fernández

Xuan Fernández

Reunión clave de cara a la llegada de los nuevos trenes de Cercanías para Asturias, todavía sin fecha de estreno. Renfe celebrará este martes una reunión con los maquinistas que realizarán las pruebas de homologación de los nuevos convoyes.

Se trata de unas exigentes pruebas obligatorias que los trenes deben superar antes de entrar en servicio, además de la necesaria formación de los maquinistas. Las fechas definitivas, según Renfe, no están cerradas. La empresa pública, además, no concreta cuántos trenes del pedido total de 38 están listos para realizar las pruebas. Fuentes ferroviarias tienen constancia de que hay al menos un convoy preparado para iniciarlas.

La previsión del Ministerio de Transportes es que los trenes entren en servicio en la primera mitad de 2027. Esa fecha supone ya un incumplimiento de lo prometido en 2023, tras rubricarse los Pactos de la Castellana, que establecían que los nuevos trenes estarían listos en 2026.

Asturias firmó en febrero de 2023, junto con Cantabria, los conocidos como "acuerdos de la Castellana", rubricados por el Ministerio de Transportes. La ministra era entonces Raquel Sánchez. El Gobierno central se comprometió a una serie de medidas con ambas comunidades después de que estallase el "fevemocho", el escándalo ferroviario de los trenes que se estaban diseñando con unas dimensiones incompatibles con parte de la red.

Más de tres años después de aquella firma, parte del acuerdo se ha cumplido y algunas medidas siguen en proceso. Sin embargo, el aspecto más esperado, la llegada de los nuevos trenes de cercanías de ancho métrico que debían renovar una flota deteriorada, ya se ha incumplido.

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"El objetivo temporal es que puedan empezarse los trabajos de fabricación a finales de este mismo año, para que los primeros trenes puedan ponerse en servicio el primer semestre de 2026", aseguraba el acuerdo oficial. En la actualidad no hay ningún convoy nuevo en servicio; ni siquiera físicamente en la región para comenzar las pruebas. La fabricación tampoco comenzó en 2023, sino en 2024.

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