Los sindicatos médicos descartan que la ley para el Sespa ponga fin al conflicto

Después de medio año de movilizaciones reclamando un estatuto marco propio, el conflicto sanitario se ha enquistado en una situación nada cómoda para la Consejería de Salud, encabezada por Concepción Saavedra. La negativa de algunos servicios a realizar actividad extraordinaria por las tardes, las denominadas peonadas, complica la gestión de las listas de espera, ya afectadas por las huelgas semanales que se venían organizando mensualmente desde febrero. Y la propuesta del Principado de impulsar una ley propia para el personal estatutario del Sespa no garantiza por sí sola una salida al conflicto.

Para la gran parte de los sindicatos, la norma autonómica puede ser una oportunidad si mejora condiciones laborales, organización, movilidad, clasificación profesional y recursos humanos. Pero insisten en que el fin del conflicto sigue dependiendo del Ministerio de Sanidad. Mientras tanto, la posibilidad de una huelga indefinida después del verano sigue flotando en el ambiente.

"La ley autonómica nos dejaría en una situación en que un consejero con menos capacidad dialogante o con más ánimo impositivo nos volviera a intentar machacar vivos", valora José Antonio Vidal, presidente del SIMPA, sobre la propuesta del Principado. El médico insiste en que una norma asturiana puede resolver cuestiones internas, pero no será la solución al conflicto de fondo. Sobre la negativa de varios servicios a hacer actividad extra por la tarde, considera que es el final del "chantaje vocacional" y refleja que muchos médicos ya no están dispuestos a compensar con más horas los problemas de organización de la Administración.

El otro foco de tensión llega del frente de los médicos jóvenes, en cuadrados en el nuevo sindicato SIMES. "Aunque la consejera ya recibió y anotó todas nuestras propuestas, todavía no contestó a ninguna. En vez de eso, esta semana vimos cómo sus gerentes trataban de contrarrestar la huelga con amenazas, y ella evitaba comprometerse, interponiendo al resto de sindicatos. Pues bien, el resto de sindicatos están de acuerdo con que negociemos de forma directa con ella", avisa Rubén Díaz. E insiste en que, si no hay respuestas, la huelga indefinida tras el verano estará más cerca.

Tatiana Soto , de UGT, ve positiva la propuesta de la Consejería si se trabaja de forma consensuada y contiene avances para todo el personal, aunque rechaza la pretensión de un estatuto exclusivo para médicos. Para Adrián Redondo (CC OO), si bien la ley es una "reivindicación de hace tiempo", todo dependerá de su contenido. "Quizás pueda reducir la conflictividad, pero el problema sigue siendo estatal porque la ministra se ha empecinado en un estatuto cojo", afirma. Mientras que Felipe Piedra afirma que CSIF acepta negociar una ley "lo más abierta y lo más amplia posible que permita pues avanzar en aspectos que están ahora sobre la mesa". Además, pide a los sindicatos médicos suspender temporalmente las huelgas mientras se negocia esta propuesta de la Consejería.

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USIPA, dice Graciela Martínez , también observa la iniciativa con esperanza, aunque recuerda que el conflicto estatal no depende de la comunidad autónoma. Por su parte, María Luisa Costillas, del Sindicato de Enfermería, considera que la ley asturiana estará condicionada por el estatuto marco, al que ve "obsoleto", pero cree que puede ser beneficiosa si permite mejorar el sistema sanitario autonómico.