Emergencias insta a los asturianos a reducir la actividad física y buscar la sombra ante una ola de calor nunca vista que llegará a los 40 grados

Asturias vuelve a estar en máxima alerta sanitaria por calor. Pero esta vez, y a diferencia de la ola de calor de mayo, el nivel rojo inunda toda la región, salvo el litoral occidental. Además, la alarma activada por el Ministerio de Sanidad perdurará hasta el miércoles. Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), martes y miércoles serán los días de mayor intensidad del actual episodio de altas temperaturas que asola todo el país, con máximas de hasta 40 grados, recién inaugurado el verano.

La AEMET ha elevado a nivel naranja (riesgo importante) su alerta de calor para el martes. Entre las 13.00 y las 21.00 horas, la zona central de la región y los valles mineros, el Suroccidente, y la Cordillera y los Picos de Europa estarán en alerta por "un ascenso notable de las temperaturas máximas en el interior central, alcanzándose los 39 grados y puntualmente los 40, en todo el interior".

Así, se esperan 40 grados para Cangas del Narcea, 39 para Langreo y Oviedo, 32 para Gijón y Avilés, 30 para Llanes, 29 para Navia... Casi todo el Principado se situará por encima de los 30. El miércoles el bochorno continuará al mismo nivel, con máximas de 36. En ambos días, es probable que haya presencia de calima, según advierte la AEMET.

Récord de temperaturas

En base a estas previsiones, es muy probable que en Asturias se batan todos los récords de temperatura en un mes de junio. La temperatura más alta de la historia en Oviedo fueron 35,5 el 16 de junio del año 2000. Tanto mañana como el miércoles, ese valor será superado.

Más tormentas

Eso sí, la ola de calor irá acompañada de tormentas, como las que hubo la pasada madrugada, con más de 2.700 rayos caídos sobre Asturias en menos de dos horas. Este lunes, desde las 14.00 horas hay alerta amarilla por tormentas y chubascos fuertes en el Suroccidente, el centro y los valles mineros, y la Cordillera y los Picos de Europa. Mañana, martes, tampoco se descartan "tormentas secas, que serán más probables en el interior, donde puntualmente podrían ir acompañadas de algún chubasco débil".

¿Cuándo se irá el calor?

En principio, el intenso calor empezará a bajar, pero muy poco, el jueves. Para esta jornada también se esperan chubascos tormentosos por la tarde, que serán más probables para el interior. La entrada de un flujo atlántico llevará a Asturias el viernes hacia una "normalización de las temperaturas" y a registrar cielos nubosos y precipitaciones.

El 112 Asturias alerta

Ante el peligro que conllevan estas próximas altas temperaturas y tormentas, el 112 insta a los asturianos a beber agua y líquidos con frecuencia así como evitar bebidas con cafeína, alcohólicas o muy azucaradas. Se debe prestar una mayor atención a personas mayores, niños y embarazadas, siendo especialmente importante no dejarlos en coches. Se recomienda también evitar la actividad física y el deporte al aire libre, permanecer a la sombra, usar ropa ligera y transpirable, comer ligero y acudir a un centro médico si se tienen síntomas desde al menos una hora.

El pronóstico del tiempo por días

Martes 23

El área más afectado en las predicciones y avisos de temperaturas máximas para mañana es el interior central, alcanzando temperaturas de 39 grados y hasta de 40 puntualmente en todo el interior. Concretamente, Oviedo, Langreo y Cangas del Narcea pueden llegar a los 40 durante la tarde. Es en estas mismas zonas donde además puede haber tormentas secas con algún chubasco débil.

Miércoles 24

No se espera que las temperaturas varíen de una forma considerable, el calor extremo continuará. Las predicciones para las temperaturas mínimas son de pocos cambios, mientras que las máximas tendrán un ligerísimo descenso: 39ºC en Langreo y 38ºC en Oviedo y Cangas del Narcea, municipios que continuarán sufriendo lo peor de esta ola de calor. La AEMET prevé precipitaciones y chubascos por la tarde, ocasionalmente con tormenta.

Jueves 25

En principio, las temperaturas bajarán un poco: Oviedo, Langreo y Cangas del Narcea tendrán unas máximas de entre 27 y 29ºC y serán las más altas de Asturias pero no con demasiada diferencia sobre el resto del Principado. Avilés, Gijón o Llanes estarán a 25, 26 y 24ºC, respectivamente. Las temperaturas mínimas no bajarán de 17/19ºC en toda Asturias. Sin embargo, se prevé que estas temperaturas vendrán acompañadas de chubascos tormentosos por la tarde, más probables en el interior.